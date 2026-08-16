Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadi
Entoni Gordon yakshanba kuni Bazelga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida Barselona safida ilk daqiqalarini o‘tkazishi kutilmoqda. Barselona uning transferi uchun Nyuokastlga 70 million yevro qat’iy to‘lov va 10 million yevro bonus to‘laydi. Gordonning o‘tgan mavsum Chempionlar ligasidagi o‘yinlari Hansi Flik va klub sport direktorini transfer zarurligiga ishontirgan. Uning jamoaga qo‘shilishi markaziy hujumchi pozitsiyasidagi tanqislikni vaqtincha bartaraf etishga qaratilgan.
Transfer oynasi yopilishi arafasida hujum chizigʻidagi muammolarni vaqtincha hal qilishga urinayotgan Barselona jamoasi muxlislari eʼtibori Entoni Gordon tomon qaratildi. Goal.com xabar berishicha, inglizistonlik futbolchi yakshanba kuni Bazelga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida Kataloniya klubi safida oʻzining ilk daqiqalarini oʻtkazishi kutilmoqda. Hansi Flik jamoasida yaqqol markaziy hujumchining yoʻqligi ushbu transferni vaqtincha muhim yechimga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniya klubi rahbariyati Gordon transferini oʻtgan may oyining oxiridayoq, transfer oynasi rasman ochilishidan oldin Nyuokastl bilan kelishib qoʻygan edi. Bitimning umumiy qiymati 70 million yevro qatʼiy toʻlovni va qoʻshimcha 10 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Futbolchining Shveytsariyaning St. Jakob-Park stadionida boʻladigan Bazelga qarshi bahsda maydonga tushishi rejalashtirilgan.
Transferga olib kelgan Chempionlar ligasi oʻyinlariInglizistonlik futbolchining mahorati Kataloniya klubining murabbiylar shtabi va maʼmuriyatida birdek ijobiy taassurot qoldirdi. Oʻtgan mavsum Chempionlar ligasi doirasida Nyuokastl va Barselona jamoalari oʻrtasida kechgan uchta uchrashuv bosh murabbiy Hansi Flik hamda sport direktorini ushbu transfer zarurligiga ishontirgan edi. Xususan, dastlabki oʻyinning soʻnggi daqiqalarida Gordon yaqqol markaziy hujumchi sifatida harakat qilib, jamoasining yagona goliga mualliflik qilgan va uchrashuv kataloniyiklarning 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangandi.
Shundan soʻng, 1/8 final bosqichining St James' Park stadionida oʻtgan dastlabki uchrashuvida bezovta qilgan ogʻriqlar sababli Entoni asosiy tarkibdan chetda qolgandi. Biroq u ikkinchi boʻlimning 21-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi. Spotify Camp Nou maydonida kechgan javob oʻyinida esa u yana markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qilib, Barselona hujumining kuchiga guvoh boʻldi. Oʻsha bahsda kataloniyiklar raqib darvozasiga javobsiz 7 ta gol urib, keyingi bosqich masalasini hal qilishgan va Gordon 81-daqiqada almashtirilgandi.
Hansi Flik rejalari va yangi sinovHozirgi kunda jamoada markaziy hujumchi pozitsiyasida yuzaga kelgan tanqislik Hansi Flikni shoshilinch qarorlar qabul qilishga majbur qilmoqda. Entoni Gordonning turli vaziyatlarda oʻzini koʻrsata olgani va jamoaning oʻyin uslubiga moslasha olishi murabbiylar штаби uchun qoʻl kelishi kutilmoqda. Bazelga qarshi oʻyin futbolchi uchun yangi jamoadagi ilk rasmiy sinov vazifasini oʻtaydi.
Muxlislar va mutaxassislar yangi transferning oʻyin amaliyotidagi ilk qadamlarini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Agar Gordon murabbiylar bildirgan ishonchni oqlasa, bu transfer Kataloniya klubining hujum chizigʻidagi muammolarga vaqtinchalik boʻlsa-da munosib yechim boʻlishi shubhasiz.
…