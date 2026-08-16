Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadi

·0·Sport
Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadi
Qisqacha

Entoni Gordon yakshanba kuni Bazelga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida Barselona safida ilk daqiqalarini o‘tkazishi kutilmoqda. Barselona uning transferi uchun Nyuokastlga 70 million yevro qat’iy to‘lov va 10 million yevro bonus to‘laydi. Gordonning o‘tgan mavsum Chempionlar ligasidagi o‘yinlari Hansi Flik va klub sport direktorini transfer zarurligiga ishontirgan. Uning jamoaga qo‘shilishi markaziy hujumchi pozitsiyasidagi tanqislikni vaqtincha bartaraf etishga qaratilgan.

Transfer oynasi yopilishi arafasida hujum chizigʻidagi muammolarni vaqtincha hal qilishga urinayotgan Barselona jamoasi muxlislari eʼtibori Entoni Gordon tomon qaratildi. Goal.com xabar berishicha, inglizistonlik futbolchi yakshanba kuni Bazelga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida Kataloniya klubi safida oʻzining ilk daqiqalarini oʻtkazishi kutilmoqda. Hansi Flik jamoasida yaqqol markaziy hujumchining yoʻqligi ushbu transferni vaqtincha muhim yechimga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniya klubi rahbariyati Gordon transferini oʻtgan may oyining oxiridayoq, transfer oynasi rasman ochilishidan oldin Nyuokastl bilan kelishib qoʻygan edi. Bitimning umumiy qiymati 70 million yevro qatʼiy toʻlovni va qoʻshimcha 10 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Futbolchining Shveytsariyaning St. Jakob-Park stadionida boʻladigan Bazelga qarshi bahsda maydonga tushishi rejalashtirilgan.

Transferga olib kelgan Chempionlar ligasi oʻyinlari

Inglizistonlik futbolchining mahorati Kataloniya klubining murabbiylar shtabi va maʼmuriyatida birdek ijobiy taassurot qoldirdi. Oʻtgan mavsum Chempionlar ligasi doirasida Nyuokastl va Barselona jamoalari oʻrtasida kechgan uchta uchrashuv bosh murabbiy Hansi Flik hamda sport direktorini ushbu transfer zarurligiga ishontirgan edi. Xususan, dastlabki oʻyinning soʻnggi daqiqalarida Gordon yaqqol markaziy hujumchi sifatida harakat qilib, jamoasining yagona goliga mualliflik qilgan va uchrashuv kataloniyiklarning 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangandi.

Shundan soʻng, 1/8 final bosqichining St James' Park stadionida oʻtgan dastlabki uchrashuvida bezovta qilgan ogʻriqlar sababli Entoni asosiy tarkibdan chetda qolgandi. Biroq u ikkinchi boʻlimning 21-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi. Spotify Camp Nou maydonida kechgan javob oʻyinida esa u yana markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qilib, Barselona hujumining kuchiga guvoh boʻldi. Oʻsha bahsda kataloniyiklar raqib darvozasiga javobsiz 7 ta gol urib, keyingi bosqich masalasini hal qilishgan va Gordon 81-daqiqada almashtirilgandi.

Hansi Flik rejalari va yangi sinov

Hozirgi kunda jamoada markaziy hujumchi pozitsiyasida yuzaga kelgan tanqislik Hansi Flikni shoshilinch qarorlar qabul qilishga majbur qilmoqda. Entoni Gordonning turli vaziyatlarda oʻzini koʻrsata olgani va jamoaning oʻyin uslubiga moslasha olishi murabbiylar штаби uchun qoʻl kelishi kutilmoqda. Bazelga qarshi oʻyin futbolchi uchun yangi jamoadagi ilk rasmiy sinov vazifasini oʻtaydi.

Muxlislar va mutaxassislar yangi transferning oʻyin amaliyotidagi ilk qadamlarini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Agar Gordon murabbiylar bildirgan ishonchni oqlasa, bu transfer Kataloniya klubining hujum chizigʻidagi muammolarga vaqtinchalik boʻlsa-da munosib yechim boʻlishi shubhasiz.

BarselonaEntoni GordonHansi FlikChempionlar ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiFrank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 15:51Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiGeri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiBugun, 15:50Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiYuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiBugun, 15:35Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha