Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdi

·18·Sport
Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdi
Qisqacha

Yuventus Argentina terma jamoasi va Aston Villa darvozaboni Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdi. Turin klubi Aston Villaga 7 million yevro kafolatlangan to'lov va 3 million yevro bonuslardan iborat 10 million yevrolik taklif taqdim etdi, ingliz klubi esa bonuslarsiz 10 million yevro talab qilmoqda. Moliyaviy tafovut kichik bo'lib qolgani sababli, kelishuv tez orada rasmiylashishi kutilmoqda.

Turinning Yuventus klubi yozgi transfer mavsumining soʻnggi kunlarida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida faol harakatlarni davom ettirmoqda. The Athletic nashri xabar berishicha, jamoa bosh murabbiyi Luchano Spalletti uzoq vaqtdan buyon talab qilib kelgan tajribali darvozabon pozitsiyasi boʻyicha asosiy nomzod hal boʻlmoqda. Argentina terma jamoasi va Aston Villa darvozaboni Emiliano Martines faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer oynasi ochilganidan buyon Yuventus rahbariyati oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri ishonchli va oyogʻida toʻp bilan yaxshi harakat qila oladigan darvozabon topish edi. Di Gregorio va Perinning oʻyinidan toʻliq qoniqmagan murabbiylar shtabi yakunda Dibu laqabi bilan tanilgan argentinalik posbon variantida toʻxtaldi. Futbolchining oʻzi ham Aston Villa klubiga boshqa jamoaga oʻtish istagini bildirgan va allaqachon turinliklar bilan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan edi.

Moliyaviy tafovut va soʻnggi muzokaralar

The Athletic jurnalisti Devid Ornsteunning maʼlumotiga koʻra, soʻnggi soatlarda klublar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Yuventus rahbariyati Aston Villaga 7 million yevro kafolatlangan toʻlov va 3 million yevro bonuslar koʻrinishida, umumiy hisobda 10 million yevrolik yangi taklifni taqdim etdi. Ingliz klubi esa bonuslarsiz toʻgʻridan-toʻgʻri 10 million yevro talab qilmoqda.

Tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy tafovut juda kichik boʻlib qolgani bois, kelishuv tez orada rasmiylashishi kutilmoqda. Aston Villa ham oʻz navbatida argentinalik posbongacha boʻlgan boʻshliqni yopish uchun harakatlarni boshlab yuborgan. Parij Sen-Jermen va Parma oʻrtasidagi Sion Suzuki transferi barbod boʻlganidan soʻng, ingliz klubi darvozabonlar chizigʻidagi muammoni hal qilish uchun yangi choralar koʻrmoqda.

Spalletti xohishi va jamoadagi oʻzgarishlar

Emiliano Martinesning Angliya klubidan ketishi uning Birmingem jamoasidagi oʻrnini boshqa darvozabon egallashiga bogʻliq boʻlib turgandi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Aston Villa rahbariyati bu borada kerakli kelishuvlarga erishmoqda va bu Dibu Martinesning Italiyaga yoʻl olishini tezlashtiradi. Dastlabki talab qilingan 15 million yevrolik narx ham soʻnggi kunlarda pasaygani Yuventusning umidlarini yanada oshirdi.

Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Luchano Spalletti oʻz jamoasining eng muhim muammolaridan birini hal qilgan boʻladi. Emiliano Martinesning xalqaro maydonlardagi ulkan tajribasi va penaltilarni qaytarishdagi mahorati Yuventusning oldindagi oʻyinlarida katta ustunlik taqdim etishi shubhasiz.

YuventusEmiliano MartinesAston VillaTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiFrank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 15:51Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiGeri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiBugun, 15:50Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha