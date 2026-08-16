Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdi
Yuventus Argentina terma jamoasi va Aston Villa darvozaboni Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdi. Turin klubi Aston Villaga 7 million yevro kafolatlangan to'lov va 3 million yevro bonuslardan iborat 10 million yevrolik taklif taqdim etdi, ingliz klubi esa bonuslarsiz 10 million yevro talab qilmoqda. Moliyaviy tafovut kichik bo'lib qolgani sababli, kelishuv tez orada rasmiylashishi kutilmoqda.
Turinning Yuventus klubi yozgi transfer mavsumining soʻnggi kunlarida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida faol harakatlarni davom ettirmoqda. The Athletic nashri xabar berishicha, jamoa bosh murabbiyi Luchano Spalletti uzoq vaqtdan buyon talab qilib kelgan tajribali darvozabon pozitsiyasi boʻyicha asosiy nomzod hal boʻlmoqda. Argentina terma jamoasi va Aston Villa darvozaboni Emiliano Martines faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer oynasi ochilganidan buyon Yuventus rahbariyati oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri ishonchli va oyogʻida toʻp bilan yaxshi harakat qila oladigan darvozabon topish edi. Di Gregorio va Perinning oʻyinidan toʻliq qoniqmagan murabbiylar shtabi yakunda Dibu laqabi bilan tanilgan argentinalik posbon variantida toʻxtaldi. Futbolchining oʻzi ham Aston Villa klubiga boshqa jamoaga oʻtish istagini bildirgan va allaqachon turinliklar bilan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan edi.
Moliyaviy tafovut va soʻnggi muzokaralarThe Athletic jurnalisti Devid Ornsteunning maʼlumotiga koʻra, soʻnggi soatlarda klublar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Yuventus rahbariyati Aston Villaga 7 million yevro kafolatlangan toʻlov va 3 million yevro bonuslar koʻrinishida, umumiy hisobda 10 million yevrolik yangi taklifni taqdim etdi. Ingliz klubi esa bonuslarsiz toʻgʻridan-toʻgʻri 10 million yevro talab qilmoqda.
Tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy tafovut juda kichik boʻlib qolgani bois, kelishuv tez orada rasmiylashishi kutilmoqda. Aston Villa ham oʻz navbatida argentinalik posbongacha boʻlgan boʻshliqni yopish uchun harakatlarni boshlab yuborgan. Parij Sen-Jermen va Parma oʻrtasidagi Sion Suzuki transferi barbod boʻlganidan soʻng, ingliz klubi darvozabonlar chizigʻidagi muammoni hal qilish uchun yangi choralar koʻrmoqda.
Spalletti xohishi va jamoadagi oʻzgarishlarEmiliano Martinesning Angliya klubidan ketishi uning Birmingem jamoasidagi oʻrnini boshqa darvozabon egallashiga bogʻliq boʻlib turgandi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Aston Villa rahbariyati bu borada kerakli kelishuvlarga erishmoqda va bu Dibu Martinesning Italiyaga yoʻl olishini tezlashtiradi. Dastlabki talab qilingan 15 million yevrolik narx ham soʻnggi kunlarda pasaygani Yuventusning umidlarini yanada oshirdi.
Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Luchano Spalletti oʻz jamoasining eng muhim muammolaridan birini hal qilgan boʻladi. Emiliano Martinesning xalqaro maydonlardagi ulkan tajribasi va penaltilarni qaytarishdagi mahorati Yuventusning oldindagi oʻyinlarida katta ustunlik taqdim etishi shubhasiz.
…