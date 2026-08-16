Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldi

·3·Texno
Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldi
Qisqacha

2011-yil 16-avgust kuni Pekin shahrida taqdim etilgan Xiaomi kompaniyasining ilk smartfoniga 15 yil to'ldi. Xiaomi Group bosh vitse-prezidenti va kompaniyaning Xitoydagi bo'linmasi rahbari Van Syaoyan muxlislarni yubiley bilan tabrikladi. 1999 yuan narxda sotilgan qurilma 4 dyuymli ekran, 1,5 GGs chastotali ikki yadroli Qualcomm Snapdragon MSM8260 protsessori, 1 GB tezkor va 4 GB doimiy xotira hamda 1930 mA·soat sig'imli akkumulyatorga ega bo'lgan. Android 2.

Bugun, 16-avgust kuni Xiaomi kompaniyasining mobilsozlik tarixidagi eng muhim sanalardan biri nishonlanmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ilk bor 2011-yilning shu kuni Pekin shahrida taqdim etilgan Xiaomi smartfoniga naq 15 yil toʻldi. Mazkur qutlugʻ sana munosabati bilan Xiaomi Group bosh vitse-prezidenti va kompaniyaning Xitoydagi boʻlinmasi rahbari Van Syaoyan barcha sodiq muxlislarni mazkur yubiley bilan tabrikladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aslida Xiaomi korxonasi 2010-yilning 6-aprelida tashkil etilgan boʻlib, mutaxassislar oʻsha yilning avgustiyoq oʻzlarining mashhur MIUI qobigʻini sinovdan oʻtkazishni boshlashgan edi. Oradan bir yil oʻtib taqdim etilgan ilk qurilma kompaniyaning mobil yoʻnalishidagi ilk qadami va kelajakdagi ulkan muvaffaqiyatlarining poydevoriga aylandi.

Tarixiy qurilmaning texnik imkoniyatlari

Oʻsha davr uchun ilgʻor hisoblangan ilk Xiaomi smartfoni xaridorlarga 1999 yuan narxda taklif etilgan edi. Hozirgi zamonaviy flagmanlar bilan solishtirganda sodda koʻringan bu apparat oʻz vaqtida kuchli xususiyatlarga ega boʻlgan:

  • 4 dyuymli ekran (854 × 480 piksellar sigʻimi);
  • takt chastotasi 1,5 GGs boʻlgan ikki yadroli Qualcomm Snapdragon MSM8260 protsessori;
  • 1 GB tezkor va 4 GB doimiy xotira;
  • 1930 mA·soat sigʻimli akkumulyator.
Mazkur qurilma Android 2.3 operatsion tizimiga asoslangan MIUI dasturiy taʼminotida ishlagan.

Global bozor yetakchisiga aylanish yoʻli

Oʻtgan 15 yil mobaynida Xiaomi kichik startapdan jahon miqyosidagi texnologiya gigantiga aylandi. Birgina hamyonbop smartfon ishlab chiqarishdan boshlangan yoʻl bugunga kelib dunyo mobil bozoridagi eng yirik oʻyinchilardan biriga aylanish imkonini berdi. Kompaniya nafaqat smartfonlar, balki turli aqlli ekotizim qurilmalari bilan ham millionlab foydalanuvchilar ishonchini qozonib kelmoqda.

XiaomiSmartfonTexnologiyaAndroidMIUI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiXiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiBugun, 13:29Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinBugun, 12:53SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiSpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiBugun, 12:29Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaHonor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 11:59Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaSamsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaBugun, 09:51Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBugun, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari