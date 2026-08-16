Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldi
2011-yil 16-avgust kuni Pekin shahrida taqdim etilgan Xiaomi kompaniyasining ilk smartfoniga 15 yil to'ldi. Xiaomi Group bosh vitse-prezidenti va kompaniyaning Xitoydagi bo'linmasi rahbari Van Syaoyan muxlislarni yubiley bilan tabrikladi. 1999 yuan narxda sotilgan qurilma 4 dyuymli ekran, 1,5 GGs chastotali ikki yadroli Qualcomm Snapdragon MSM8260 protsessori, 1 GB tezkor va 4 GB doimiy xotira hamda 1930 mA·soat sig'imli akkumulyatorga ega bo'lgan. Android 2.
Bugun, 16-avgust kuni Xiaomi kompaniyasining mobilsozlik tarixidagi eng muhim sanalardan biri nishonlanmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ilk bor 2011-yilning shu kuni Pekin shahrida taqdim etilgan Xiaomi smartfoniga naq 15 yil toʻldi. Mazkur qutlugʻ sana munosabati bilan Xiaomi Group bosh vitse-prezidenti va kompaniyaning Xitoydagi boʻlinmasi rahbari Van Syaoyan barcha sodiq muxlislarni mazkur yubiley bilan tabrikladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aslida Xiaomi korxonasi 2010-yilning 6-aprelida tashkil etilgan boʻlib, mutaxassislar oʻsha yilning avgustiyoq oʻzlarining mashhur MIUI qobigʻini sinovdan oʻtkazishni boshlashgan edi. Oradan bir yil oʻtib taqdim etilgan ilk qurilma kompaniyaning mobil yoʻnalishidagi ilk qadami va kelajakdagi ulkan muvaffaqiyatlarining poydevoriga aylandi.
Tarixiy qurilmaning texnik imkoniyatlariOʻsha davr uchun ilgʻor hisoblangan ilk Xiaomi smartfoni xaridorlarga 1999 yuan narxda taklif etilgan edi. Hozirgi zamonaviy flagmanlar bilan solishtirganda sodda koʻringan bu apparat oʻz vaqtida kuchli xususiyatlarga ega boʻlgan:
- 4 dyuymli ekran (854 × 480 piksellar sigʻimi);
- takt chastotasi 1,5 GGs boʻlgan ikki yadroli Qualcomm Snapdragon MSM8260 protsessori;
- 1 GB tezkor va 4 GB doimiy xotira;
- 1930 mA·soat sigʻimli akkumulyator.
…