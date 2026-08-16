Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Koventri bosh murabbiyi Frank Lempard Chelsidan Mixail Mudrik va Josh Achampongni jamoasiga olib kelishga harakat qilmoqda. Mudrik doping ishi sabab 2024-yilning noyabridan beri diskvalifikatsiya qilingan va bir yilu sakkiz oylik jazo muddatini o'tab bo'lgan. Yigirma yoshli Achampong 2024-yildagi debyutidan buyon Chelsi asosiy jamoasida 44 ta uchrashuv o'tkazgan.
Koventri jamoasi bosh murabbiyi Frank Lempard oʻzining sobiq klubi Chelsidan ikki nafar futbolchini transfer qilish ustida ish olib bormoqda. Angliya Premyer-ligasiga qaytishga hozirlik koʻrayotgan klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish uchun transfer oynasining soʻnggi kunlarida faollik koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Lempard avvalroq Mixail Mudrikni oʻz jamoasida koʻrish istagini bildirgan edi. Ukraina terma jamoasi aʼzosi doping ishi bilan bogʻliq uzoq davometgan diskvalifikatsiyadan soʻng Xabi Alonso ixtiyoriga qaytgan edi. Futbolchi meldonium sababli 2024-yilning noyabridan buyon chetlatilgan boʻlib, u bir yilu sakkiz oylik jazo muddatini oʻtab boʻldi.
Lempardningtransfer rejalariMixail Mudrik Fransiyadagi Strasbur klubiga oʻtgandan koʻra, Angliya Premyer-ligasida qolishni afzal koʻrmoqda. Koventri bosh murabbiyi ukrainalik qanot hujumchisining tezligi va oʻyin uslubi jamoaning yuqori divizionda jon saqlab qolishida muhim omil boʻlishiga ishonmoqda.
Lempardning transfer nishonlari faqat Mudrik bilan cheklanib qolmaydi. TalkSPORT muxbiri Aleks Kruk maʼlumotiga koʻra, tajribali murabbiy Chelsi akademiyasi tarbiyalanuvchisi Josh Achampongni ham oʻz jamoasiga jalb etishga harakat qilmoqda.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va istiqbollarYigirma yoshli himoyachi 2024-yildagi debyutidan buyon asosiy jamoa safida 44 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Londonliklar dastlab yosh iqtidor egasini sotilmaydigan futbolchilar sirasiga kiritgan edi, biroq transfer oynasining soʻnggi kunlarida bu qaror oʻzgarishi mumkinligi aytilmoqda.
Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoa tarkibini yangilash ishlarini davom ettirmoqda. Kristal Pelasdan Maksens Lakruaning 52 million funt sterling evaziga sotib olinishi va Trevoh Chalobaning Komo klubiga yoʻl olgani Achampongning maydonga tushish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab qoʻyishi kutilmoqda.
Shu boisdan London klubi rahbariyati yosh futbolchining Lempard qoʻl ostida tajriba orttirishi uchun uni ijaraga berish yoki transfer qilish variantiga ijobiy yondashishi mumkin. Koventri esa oʻzining Premyer-ligadagi dastlabki sinovlariga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.
…