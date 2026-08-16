Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·17·Sport
Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Koventri bosh murabbiyi Frank Lempard Chelsidan Mixail Mudrik va Josh Achampongni jamoasiga olib kelishga harakat qilmoqda. Mudrik doping ishi sabab 2024-yilning noyabridan beri diskvalifikatsiya qilingan va bir yilu sakkiz oylik jazo muddatini o'tab bo'lgan. Yigirma yoshli Achampong 2024-yildagi debyutidan buyon Chelsi asosiy jamoasida 44 ta uchrashuv o'tkazgan.

Koventri jamoasi bosh murabbiyi Frank Lempard oʻzining sobiq klubi Chelsidan ikki nafar futbolchini transfer qilish ustida ish olib bormoqda. Angliya Premyer-ligasiga qaytishga hozirlik koʻrayotgan klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish uchun transfer oynasining soʻnggi kunlarida faollik koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Lempard avvalroq Mixail Mudrikni oʻz jamoasida koʻrish istagini bildirgan edi. Ukraina terma jamoasi aʼzosi doping ishi bilan bogʻliq uzoq davometgan diskvalifikatsiyadan soʻng Xabi Alonso ixtiyoriga qaytgan edi. Futbolchi meldonium sababli 2024-yilning noyabridan buyon chetlatilgan boʻlib, u bir yilu sakkiz oylik jazo muddatini oʻtab boʻldi.

Lempardningtransfer rejalari

Mixail Mudrik Fransiyadagi Strasbur klubiga oʻtgandan koʻra, Angliya Premyer-ligasida qolishni afzal koʻrmoqda. Koventri bosh murabbiyi ukrainalik qanot hujumchisining tezligi va oʻyin uslubi jamoaning yuqori divizionda jon saqlab qolishida muhim omil boʻlishiga ishonmoqda.

Lempardning transfer nishonlari faqat Mudrik bilan cheklanib qolmaydi. TalkSPORT muxbiri Aleks Kruk maʼlumotiga koʻra, tajribali murabbiy Chelsi akademiyasi tarbiyalanuvchisi Josh Achampongni ham oʻz jamoasiga jalb etishga harakat qilmoqda.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va istiqbollar

Yigirma yoshli himoyachi 2024-yildagi debyutidan buyon asosiy jamoa safida 44 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Londonliklar dastlab yosh iqtidor egasini sotilmaydigan futbolchilar sirasiga kiritgan edi, biroq transfer oynasining soʻnggi kunlarida bu qaror oʻzgarishi mumkinligi aytilmoqda.

Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoa tarkibini yangilash ishlarini davom ettirmoqda. Kristal Pelasdan Maksens Lakruaning 52 million funt sterling evaziga sotib olinishi va Trevoh Chalobaning Komo klubiga yoʻl olgani Achampongning maydonga tushish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab qoʻyishi kutilmoqda.

Shu boisdan London klubi rahbariyati yosh futbolchining Lempard qoʻl ostida tajriba orttirishi uchun uni ijaraga berish yoki transfer qilish variantiga ijobiy yondashishi mumkin. Koventri esa oʻzining Premyer-ligadagi dastlabki sinovlariga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.

Frank LempardChelseaMixail MudrikJosh AchampongPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiGeri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiBugun, 15:50Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiYuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiBugun, 15:35Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 14:36Inter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadiInter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha