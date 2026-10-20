Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi

·37·Iqtisodiyot
Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Amerika–O'zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig'ilishida umumiy qiymati 12 milliard dollarlik 54 ta kelishuv va tashabbuslar paketi imzolandi.
  • O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu hamkorlik AQSH Prezidenti Donald Trampning shaxsiy e'tibori va qo'llovi bilan yangi bosqichga ko'tarilganini ta'kidladi.

Qadimiy va navqiron Samarqand shahri O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy va texnologik diplomatiyaning markaziy maydoniga aylandi. 19 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig‘ilishi ochilishida ishtirok etdi.

Xalqaro darajadagi ushbu tadbirda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio, AQSH Prezidentining maxsus vakili Serjio Gor, shuningdek, Amerikaning eng nufuzli korporatsiyalari, banklari va biznes doiralari yetakchilari qatnashdi. Sammit yakunlariga ko‘ra, umumiy qiymati qariyb 12 milliard dollar bo‘lgan 54 ta kelishuv va istiqbolli tashabbuslar paketi shakllantirildi.

Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandiTrampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi

«Trampning shaxsiy e’tibori va Samarqand ramzi»: Munosabatlarda yangi davr

Davlatimiz rahbari o‘z nutqida ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichga ko‘tarilganini alohida e’tirof etdi:

  • Strategik qo‘llab-quvvatlov: Bunday ijobiy dinamika, avvalo, AQSH Prezidenti Donald Trampning shaxsiy e’tibori va amaliy qo‘llovi tufayli mustahkamlanmoqda;

  • Samarqand ramzi: Asrlar davomida xalqlar, madaniyatlar va Buyuk Ipak yo‘li savdo tarmoqlarini birlashtirgan Samarqand zaminida yangi iqtisodiy loyihalar muhokama etilayotgani chuqur ramziy ma’noga ega;

  • O‘zaro investitsiyalar: Bugungi kunda O‘zbekistonda yuzlab Amerika sarmoyali korxonalari faoliyat yuritmoqda, shu bilan birga, o‘zbek kompaniyalari ham AQSH iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya kiritishni boshladi.

Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandiTrampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi

Asosiy yo‘nalishlar va 2035 yilgacha bo‘lgan strategik dastur

Ikki mamlakat sherikligini mustahkamlashda quyidagi yuqori texnologiyali tarmoqlar ustuvor etib belgilandi:

  • Muhim minerallar va chuqur qayta ishlash: Strategik xomashyolarni qayta ishlash orqali jahon bozori uchun yuqori texnologik mahsulotlar tayyorlash;

  • Sun’iy intellekt va Data-markazlar: Ma’lumotlarni qayta ishlash yirik markazlarini tashkil etish, iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruviga sun’iy intellekt (AI) yechimlarini keng joriy qilish;

  • Yashil energetika va ta’lim: Barqaror energetika tizimlarini rivojlantirish hamda xalqaro standartlar asosida zamonaviy kadrlar tayyorlash;

  • 2035 yil rejasi: Shavkat Mirziyoyev Kengashni uzoq muddatli strategik mexanizmga aylantirish maqsadida 2035 yilgacha mo‘ljallangan savdo-investitsiyaviy va texnologik hamkorlik dasturini ishlab chiqishni taklif qildi.

Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandiTrampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi

«Plug and Play»: AQSH investorlari uchun to‘siqsiz tizim

Amerikalik sarmoyadorlarni jalb etish va ma’muriy byurokratiyani butunlay yo‘qotish maqsadida uchta muhim vazifa ilgari surildi:

  • Tayyor biznes infratuzilmasi: Investorlarga barcha hujjatlari, yer maydonlari, muhandislik infratuzilmasi va ruxsatnomalari oldindan hal qilingan «Plug and Play» («ula va ishlat») formatidagi loyihalar taklif etiladi;

  • Xatarlarni bo‘lishish: O‘zbekistonlik tadbirkorlar hamda yangi tashkil etilgan To‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar jamg‘armasi qo‘shma loyihalarda hammuassis bo‘lib, investitsiyaviy xatarlarning ma’lum qismini o‘z zimmasiga oladi;

  • Ochiq va shaffof muhit: Xorijiy sarmoyador ma’muriy tartib-taomillarga qimmatli vaqtini yo‘qotmasdan, loyihalarni zudlik bilan boshlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandiTrampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi

12 milliard dollarlik loyihalar paketini hayotga tatbiq etish uchun yaqin kunlarda aniq muddat va mexanizmlarga ega kompleks harakatlar dasturi ishlab chiqiladi.

SamarqandShavkat MirziyoyevAQSH–O‘zbekiston iqtisodiy hamkorlik2035 yil strategik dastur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)Kecha 08:45Imom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqdaImom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqdaKecha 07:42Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?Kecha 07:33200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda29 sentabr 20:19Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?3 avgust 10:16Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladi23 iyul 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi