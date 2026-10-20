Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Amerika–O'zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig'ilishida umumiy qiymati 12 milliard dollarlik 54 ta kelishuv va tashabbuslar paketi imzolandi.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu hamkorlik AQSH Prezidenti Donald Trampning shaxsiy e'tibori va qo'llovi bilan yangi bosqichga ko'tarilganini ta'kidladi.
Qadimiy va navqiron Samarqand shahri O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy va texnologik diplomatiyaning markaziy maydoniga aylandi. 19 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig‘ilishi ochilishida ishtirok etdi.
Xalqaro darajadagi ushbu tadbirda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio, AQSH Prezidentining maxsus vakili Serjio Gor, shuningdek, Amerikaning eng nufuzli korporatsiyalari, banklari va biznes doiralari yetakchilari qatnashdi. Sammit yakunlariga ko‘ra, umumiy qiymati qariyb 12 milliard dollar bo‘lgan 54 ta kelishuv va istiqbolli tashabbuslar paketi shakllantirildi.
«Trampning shaxsiy e’tibori va Samarqand ramzi»: Munosabatlarda yangi davr
Davlatimiz rahbari o‘z nutqida ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichga ko‘tarilganini alohida e’tirof etdi:
Strategik qo‘llab-quvvatlov: Bunday ijobiy dinamika, avvalo, AQSH Prezidenti Donald Trampning shaxsiy e’tibori va amaliy qo‘llovi tufayli mustahkamlanmoqda;
Samarqand ramzi: Asrlar davomida xalqlar, madaniyatlar va Buyuk Ipak yo‘li savdo tarmoqlarini birlashtirgan Samarqand zaminida yangi iqtisodiy loyihalar muhokama etilayotgani chuqur ramziy ma’noga ega;
O‘zaro investitsiyalar: Bugungi kunda O‘zbekistonda yuzlab Amerika sarmoyali korxonalari faoliyat yuritmoqda, shu bilan birga, o‘zbek kompaniyalari ham AQSH iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya kiritishni boshladi.
Asosiy yo‘nalishlar va 2035 yilgacha bo‘lgan strategik dastur
Ikki mamlakat sherikligini mustahkamlashda quyidagi yuqori texnologiyali tarmoqlar ustuvor etib belgilandi:
Muhim minerallar va chuqur qayta ishlash: Strategik xomashyolarni qayta ishlash orqali jahon bozori uchun yuqori texnologik mahsulotlar tayyorlash;
Sun’iy intellekt va Data-markazlar: Ma’lumotlarni qayta ishlash yirik markazlarini tashkil etish, iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruviga sun’iy intellekt (AI) yechimlarini keng joriy qilish;
Yashil energetika va ta’lim: Barqaror energetika tizimlarini rivojlantirish hamda xalqaro standartlar asosida zamonaviy kadrlar tayyorlash;
2035 yil rejasi: Shavkat Mirziyoyev Kengashni uzoq muddatli strategik mexanizmga aylantirish maqsadida 2035 yilgacha mo‘ljallangan savdo-investitsiyaviy va texnologik hamkorlik dasturini ishlab chiqishni taklif qildi.
«Plug and Play»: AQSH investorlari uchun to‘siqsiz tizim
Amerikalik sarmoyadorlarni jalb etish va ma’muriy byurokratiyani butunlay yo‘qotish maqsadida uchta muhim vazifa ilgari surildi:
Tayyor biznes infratuzilmasi: Investorlarga barcha hujjatlari, yer maydonlari, muhandislik infratuzilmasi va ruxsatnomalari oldindan hal qilingan «Plug and Play» («ula va ishlat») formatidagi loyihalar taklif etiladi;
Xatarlarni bo‘lishish: O‘zbekistonlik tadbirkorlar hamda yangi tashkil etilgan To‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar jamg‘armasi qo‘shma loyihalarda hammuassis bo‘lib, investitsiyaviy xatarlarning ma’lum qismini o‘z zimmasiga oladi;
Ochiq va shaffof muhit: Xorijiy sarmoyador ma’muriy tartib-taomillarga qimmatli vaqtini yo‘qotmasdan, loyihalarni zudlik bilan boshlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
12 milliard dollarlik loyihalar paketini hayotga tatbiq etish uchun yaqin kunlarda aniq muddat va mexanizmlarga ega kompleks harakatlar dasturi ishlab chiqiladi.
Izohlar 0
…