5 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda 2026 yil 5 noyabr holatiga xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan qiymatlari ma’lum qilindi. Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH dollari, yevro, funt sterling, yapon iyenasi, Shveysariya franki va Xitoy yuanining qiymati oshgan. Rossiya rubli esa arzonlagan.
Yangi kurslar quyidagicha:
• 1 AQSH dollari: 11 935,37 so‘m, 23,66 so‘mga oshgan
• 1 yevro: 13 432,07 so‘m, 112,4 so‘mga oshgan
• 1 Rossiya rubli: 145,58 so‘m, 0,91 so‘mga pasaygan
• 1 funt sterling: 16 093,65 so‘m, 118,86 so‘mga oshgan
• 1 yapon iyenasi: 75,34 so‘m, 0,07 so‘mga oshgan
• 1 Shveysariya franki: 14 605,20 so‘m, 68,09 so‘mga oshgan
• 1 Xitoy yuani: 1 788,85 so‘m, 3,63 so‘mga oshgan
Keltirilgan ko‘rsatkichlar 5 noyabr sanasi uchun belgilangan valyuta kurslarini aks ettiradi.
Izohlar 0
…