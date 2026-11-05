5 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
5 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekistonda 2026 yil 5 noyabr holatiga xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan qiymatlari ma’lum qilindi. Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH dollari, yevro, funt sterling, yapon iyenasi, Shveysariya franki va Xitoy yuanining qiymati oshgan. Rossiya rubli esa arzonlagan.

Yangi kurslar quyidagicha:

• 1 AQSH dollari: 11 935,37 so‘m, 23,66 so‘mga oshgan
• 1 yevro: 13 432,07 so‘m, 112,4 so‘mga oshgan
• 1 Rossiya rubli: 145,58 so‘m, 0,91 so‘mga pasaygan
• 1 funt sterling: 16 093,65 so‘m, 118,86 so‘mga oshgan
• 1 yapon iyenasi: 75,34 so‘m, 0,07 so‘mga oshgan
• 1 Shveysariya franki: 14 605,20 so‘m, 68,09 so‘mga oshgan
• 1 Xitoy yuani: 1 788,85 so‘m, 3,63 so‘mga oshgan

Keltirilgan ko‘rsatkichlar 5 noyabr sanasi uchun belgilangan valyuta kurslarini aks ettiradi.

Markaziy bankValyuta kursiAQSH dollariO‘zbekiston so‘mi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi28 oktabr 17:5028 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 oktabr 17:488 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktabr 17:17O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdiO‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi23 oktabr 19:414 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 noyabr 18:183 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon2 noyabr 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi