Imom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasiga tashrif buyuruvchilar soni bir kunda 12 mingdan 65 mingdan ortiqqa oshdi.
- Prezident Shavkat Mirziyoyev majmua salohiyatini oshirish, buyuk muhaddis merosini asrash va targ‘ib qilish hamda ziyorat turizmini rivojlantirish zarurligini ta’kidladi.
- Majmuada 10 ming kishilik masjid, 75 metrlik minoralar va innovatsion muzey kabi zamonaviy infratuzilma yaratilgan.
Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi nafaqat O‘zbekiston, balki butun islom olami uchun muhim ma’naviy maskanlardan biriga aylanmoqda. Ilgari bir kunda 12 ming ziyoratchiga xizmat ko‘rsatgan majmuada bugun ushbu ko‘rsatkich 65 mingdan oshgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev majmuaga tashrifi davomida buyuk muhaddis merosini asrash, uni dunyoga keng targ‘ib etish va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish zarurligini ta’kidladi.
Bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi: majmua salohiyati qanday oshdi?
An’anaga ko‘ra, davlat rahbari tashrifini Imom Buxoriy yodgorlik majmuasini ziyorat qilishdan boshladi. Bu yerda Qur’on oyatlari o‘qilib, duolar qilindi.
Tashrif davomida Prezidentga majmuadan samarali foydalanish, uning turistik salohiyatini oshirish, Imom Buxoriyning boy ilmiy merosini asrab-avaylash, o‘rganish va xalqaro miqyosda targ‘ib qilish bo‘yicha belgilangan vazifalar ijrosi haqida axborot berildi.
Majmuaga keluvchilar sonining sezilarli oshishi uning ziyorat turizmidagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Agar avval bu yerda bir kunda 12 ming nafar ziyoratchiga xizmat ko‘rsatilgan bo‘lsa, hozir kunlik ko‘rsatkich 65 mingdan ortiqni tashkil etmoqda.
Bu o‘zgarish ziyoratchilar oqimini qabul qilish uchun zamonaviy infratuzilma, qulay xizmatlar va keng imkoniyatlar yaratish qanchalik muhim ekanini ham namoyon etadi.
10 ming kishilik masjid va 75 metrlik minoralar
Prezident tashrifi davomida majmuaning me’moriy qiyofasi, ziyoratchilar uchun yaratilgan sharoitlar va uning turistik imkoniyatlariga alohida e’tibor qaratildi.
Majmua quyidagi yirik inshoot va imkoniyatlarni qamrab oladi:
10 ming kishilik masjid — katta miqdordagi namozxonlar va ziyoratchilarni qabul qilishga mo‘ljallangan.
Ulug‘vor maqbara — Imom Buxoriy xotirasi va ilmiy merosiga hurmat ramzi.
To‘rtta minora — har birining balandligi 75 metr.
Moviy gumbazlar — majmuaga o‘ziga xos me’moriy ko‘rk bag‘ishlaydi.
Innovatsion muzey — muqaddas dinimiz tarixi, payg‘ambarlar hayoti va Imom Buxoriyning muhaddislik faoliyatini yoritadi.
Majmuada ilg‘or axborot texnologiyalari asosida tashkil etilgan muzey ham muhim o‘rin tutadi. Unda noyob eksponatlar namoyish etilib, islom tarixi va buyuk muhaddisning ilmiy faoliyati haqida ma’lumotlar taqdim etilmoqda.
Bunday yondashuv ziyoratchilarga nafaqat muqaddas qadamjoni ziyorat qilish, balki tarixiy va ilmiy bilimlarini boyitish imkonini ham beradi.
Ziyoratchilar uchun xalqaro standartlarga mos sharoitlar
Majmuada ziyoratchilarga qulay xizmat ko‘rsatish maqsadida zamonaviy infratuzilma shakllantirilgan. Hududda xalqaro standartlarga mos servis yo‘lga qo‘yilib, 20 dan ortiq zamonaviy mehmonxona faoliyat ko‘rsatmoqda.
Bu imkoniyatlar Samarqandga tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy mehmonlarni qabul qilish, ularning safarini qulay tashkil etish hamda ziyorat turizmini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Ziyoratchilar oqimining ortishi bilan xizmat ko‘rsatish sifatini saqlash, transport, joylashtirish va axborot xizmatlarini yanada takomillashtirish ham dolzarb vazifaga aylanmoqda.
Shavkat Mirziyoyev: «Shu ilmlarni davom ettirsak, hech qachon kam bo‘lmaymiz»
Davlat rahbari Imom Buxoriy qoldirgan ilmiy merosni o‘rganish va kelajak avlodlarga yetkazish ishlarini izchil davom ettirish zarurligini ta’kidladi.
«Bu ulug‘ zot bizga butun ilmlarini, bilimlarini meros qilib qoldirganlar. Biz shu ilmlarni davom ettirsak, hech qachon kam bo‘lmaymiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Prezident har safar buyuk alloma maqbarasini ziyorat qilganida xalq farovonligi va barakasi uchun duo qilishini qayd etdi. Shuningdek, ajdodlar merosini asrash va uni keng targ‘ib etish yo‘lida hali ko‘p ishlar amalga oshirilishini bildirdi.
Davlat rahbari O‘zbekistonga dunyoning turli mamlakatlaridan keladigan mehmonlar Islom sivilizatsiyasi markazi va Imom Buxoriy majmuasini ko‘rishi, ziyorat qilishi uchun yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadini ta’kidladi.
Imom Buxoriy merosi — O‘zbekistonning jahonga ochilayotgan ma’naviy boyligi
Imom Buxoriyning ilmiy merosi islom dunyosida asrlar davomida yuksak qadrlanib keladi. Uning hadis ilmi rivojiga qo‘shgan hissasi nafaqat diniy-ma’rifiy, balki umuminsoniy bilim va ma’naviyat nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega.
Shu bois majmuani obod saqlash, uning ilmiy-ma’rifiy imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro miqyosda targ‘ib qilish O‘zbekistonning boy tarixiy merosini dunyoga tanitishga xizmat qiladi.
Bir kunda 12 mingdan 65 mingdan ortiq ziyoratchigacha o‘sgan ko‘rsatkich majmuaga bo‘lgan qiziqishning ortib borayotganini ko‘rsatadi. Endi asosiy vazifa — bu salohiyatdan samarali foydalanish, ziyoratchilarga sifatli xizmat ko‘rsatish va Imom Buxoriy qoldirgan bebaho ilmiy merosni kelajak avlodlarga yetkazishdir.
Zero, buyuk allomalar merosini asrash — faqat o‘tmishni yod etish emas. Bu ilmni qadrlash, ma’rifatni kengaytirish va O‘zbekistonning jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini yanada chuqurroq anglash yo‘lidir.
Izohlar 0
…