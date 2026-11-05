6 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 6 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 38,11 so‘mga qimmatlab, 11 973,48 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 4,57 so‘mga qimmatlab, 13 436,64 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,01 so‘mga qimmatlab, 146,59 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 19,06 so‘mga qimmatlab, 16 112,71 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,26 so‘mga qimmatlab, 75,60 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 32,31 so‘mga qimmatlab, 14 637,51 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 6,68 so‘mga qimmatlab, 1 795,53 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…