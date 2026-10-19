Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda qiymati 310 milliard so‘m bo‘lgan 780 metrlik ko‘prik qurilmoqda, bu Shirin massividan shahar markazigacha bo‘lgan masofani 23 kilometrdan 4 kilometrga qisqartiradi.
- Yangi inshoot Qoradaryo ustidan o‘tib, yangi massivni shahar va xalqaro aeroport bilan bog‘laydi, bu esa yo‘lga sarflanadigan vaqtni 30 daqiqaga kamaytiradi.
Samarqandda yangi ko‘prik foydalanishga topshirilgach, Shirin massividan shahar markazigacha bo‘lgan masofa 23 kilometrdan 4 kilometrga tushadi. Qoradaryo ustidan o‘tuvchi, qiymati 310 milliard so‘m bo‘lgan yirik inshoot yangi massivni Samarqand shahri va xalqaro aeroport bilan bog‘laydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi davomida qurilish jarayoni bilan tanishib, loyihaning aholi uchun ahamiyatini ta’kidladi.
780 metrlik ko‘prik: asosiy raqamlar
Qoradaryo ustidan barpo etilayotgan ko‘prik Samarqandning transport infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalardan biridir. Uning texnik ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Loyiha qiymati: 310 milliard so‘m.
Uzunligi: 780 metr.
Kengligi: 29,8 metr.
Balandligi: 12 metr.
Qatnov qismi: 4 tasmali.
O‘tkazish quvvati: kuniga 25 mingtagacha transport vositasi.
Ko‘prikdan asosiy maqsad — transport oqimini samarali tashkil etish, yo‘llardagi tirbandliklarni kamaytirish va harakat xavfsizligini oshirish. Yangi inshoot, ayniqsa, Shirin massivida istiqomat qiladigan aholi uchun shahar markaziga va aeroportga borishni ancha qulaylashtirishi kutilmoqda.
Shirindan markazgacha 30 daqiqa tejaladi
Loyihaning eng muhim jihati — masofa va vaqtning qisqarishidir. Hozir Shirin shaharchasidan Samarqand markazigacha bo‘lgan yo‘l 23 kilometrni tashkil etsa, ko‘prik ishga tushgach, bu ko‘rsatkich 4 kilometrga tushadi.
Natijada:
shahar markazigacha bo‘lgan masofa 19 kilometrga qisqaradi;
yo‘lga sarflanadigan vaqt 30 daqiqaga kamayadi;
shahar va yangi massiv o‘rtasidagi transport aloqasi yaxshilanadi;
aeroportga borishda qo‘shimcha qulayliklar yaratiladi;
transport oqimini boshqarish va tirbandliklarni kamaytirish imkoniyati kengayadi.
Albatta, amaldagi vaqt tejami harakat sharoiti va transport oqimiga ham bog‘liq bo‘ladi. Biroq loyihada belgilangan ko‘rsatkichlar yangi ko‘prik shahar aholisining kundalik qatnoviga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini anglatadi.
«Mana shu ko‘prik mening orzularimdan biri edi»
Prezident Shavkat Mirziyoyevga tashrif davomida loyihaning texnik yechimlari, transport oqimini boshqarish imkoniyatlari va inshootning shahar infratuzilmasidagi ahamiyati haqida axborot berildi.
Shu yerda mahalliy faollar bilan suhbat ham bo‘lib o‘tdi. Davlat rahbari Samarqandning turistik salohiyati va shahar infratuzilmasini rivojlantirish masalalariga to‘xtaldi.
«Mana shu ko‘prik mening orzularimdan biri edi. Bugun bu orzu ro‘yobga chiqdi», — dedi Prezident.
Shavkat Mirziyoyev loyihalarni puxta ishlab chiqish va logistikani oqilona tashkil etish orqali xarajatlarni kamaytirish, odamlarning uzog‘ini yaqin qilish mumkinligini ta’kidladi.
«Axir bu shahar odamlar uchun-ku!» — dedi davlat rahbari.
Bu fikr loyihaning asosiy maqsadini ham ifodalaydi: yirik qurilishlar faqat yangi inshootlar barpo etish bilan cheklanmasdan, odamlarning hayotini yengillashtirishi, vaqt va mablag‘ini tejashga xizmat qilishi kerak.
Samarqandning turistik salohiyati uchun yangi imkoniyat
Prezident mamlakatimizga kelayotgan sayyohlar soni ortib borayotganini qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, 2016 yilda O‘zbekistonga 1,2 million nafar turist kelgan bo‘lsa, bugungi kunda yillik ko‘rsatkich 5 million nafarni tashkil etgan.
Davlat rahbari xalqaro raqobat sharoitida O‘zbekiston o‘z o‘rnini mustahkamlashi, buning uchun esa transport va logistika tizimini samarali rivojlantirishi zarurligini ta’kidladi.
Samarqand uchun bunday loyihalarning ahamiyati katta. Chunki shahar nafaqat mamlakatning yirik madaniy va tarixiy markazi, balki xorijiy sayyohlar tashrif buyuradigan muhim manzillardan ham biridir. Shahar ichida harakatlanish qanchalik qulay bo‘lsa, sayyohlar va mahalliy aholi uchun shunchalik yaxshi sharoit yaratiladi.
Qoradaryo ustidan o‘tuvchi yangi ko‘prik Shirin massivini shahar va aeroport bilan bog‘lash orqali transport aloqalarini yaxshilashga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.
«Men o‘zbekistonlikman, xalqim uchun harakat qilaman»
Davlat rahbari suhbat davomida shaharlar odamlar manfaatiga xizmat qilishi kerakligi haqidagi fikrini davom ettirib, har bir insonning xalq va yurt oldidagi mas’uliyatiga ham to‘xtaldi.
«Men kechagi nutqimda ham “o‘z”, “o‘zimiz”, “o‘zligimiz”, “o‘zimizniki” degan so‘zlarga qayta-qayta urg‘u berdim. “Men o‘zbekistonlikman, xalqim uchun harakat qilaman, xalqim uchun o‘qiyman, ertangi kunim uchun izlanaman” degan g‘oyalar ruhida yashashimiz kerak», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Bu fikrlar mamlakat taraqqiyotida infratuzilma loyihalari bilan bir qatorda inson omili, bilim, tashabbus va jamiyat oldidagi mas’uliyat ham muhim ekanini ko‘rsatadi.
Yangi ko‘prik samarqandliklarga nima beradi?
Qiymati 310 milliard so‘m bo‘lgan loyiha ishga tushirilgach, Shirin massivi bilan Samarqand shahri o‘rtasidagi transport aloqasi yangi bosqichga ko‘tarilishi kutilmoqda. Masofaning 19 kilometrga qisqarishi, qatnovning to‘rt tasmali tashkil etilishi va kuniga 25 mingtagacha transport vositasini o‘tkazish imkoniyati shahar infratuzilmasi uchun muhim ko‘rsatkichlardir.
Ko‘prikning eng katta ahamiyati — odamlarning vaqtini tejash va shaharning turli qismlarini bir-biriga yaqinlashtirishida. Endi asosiy vazifa qurilishni sifatli yakunlash, xavfsiz harakatni ta’minlash va yangi transport imkoniyatlaridan samarali foydalanishdan iborat.
Samarqanddagi ushbu loyiha shaharni rivojlantirishda zamonaviy infratuzilma va inson manfaatlari bir-biri bilan qanchalik bog‘liq ekanini yana bir bor ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…