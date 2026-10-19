Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda 10,2 gektarlik Imom Moturidiy majmuasi yangidan qurilib, obodonlashtirildi, bu yerda yangi masjid, ilmiy markaz, kutubxona va muzey tashkil etildi.
- Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu majmua ziyoratgoh bo‘lish bilan birga ilm-ma’rifat maskani ham bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
- Loyiha doirasida Imom Moturidiy va Burhoniddin Marg‘inoniy maqbaralari rekonstruksiya qilindi, shuningdek, ziyoratchilar uchun qulay sharoitlar yaratildi.
Samarqandda islom olamining buyuk allomalaridan biri Imom Moturidiy merosini o‘rganish va targ‘ib etishga qaratilgan yirik majmua qayta ta’mirlanib, obodonlashtirildi. Umumiy maydoni 10,2 gektar bo‘lgan hududda yangi masjid, ilmiy markaz, kutubxona va muzey tashkil etildi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev majmua bilan tanishar ekan, bu yer nafaqat ziyorat, balki ilm-ma’rifat maskani ham bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
10,2 gektarlik majmuada qanday o‘zgarishlar amalga oshirildi?
Davlat rahbarining qaroriga muvofiq, o‘tgan yili Abu Mansur Moturidiy tavalludining 1155 yilligi keng nishonlangan edi. Shu munosabat bilan Samarqanddagi Chokardiza qabristoni hududida joylashgan majmuani qayta ta’mirlash va obodonlashtirish ishlari boshlandi.
Loyiha doirasida ziyoratgohning qiyofasi yangilanib, tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Jumladan:
Yangi masjid barpo etildi.
Imom Moturidiy va Burhoniddin Marg‘inoniy maqbaralari to‘liq rekonstruksiya qilindi.
Ilmiy markaz tashkil etilib, allomalar merosini chuqur o‘rganish uchun sharoit yaratildi.
Kutubxona va muzey barpo etildi.
Ziyoratgoh kirish qismida peshtoq, mehmonxonalar va avtoturargoh qurildi.
Hududga mahalliy va iqlim sharoitimizga mos xorijiy daraxt hamda buta ko‘chatlari ekildi.
Shu tariqa, majmua nafaqat tarixiy qadamjo sifatida, balki ilmiy izlanishlar va ma’naviy tarbiya uchun muhim maskan sifatida ham rivojlantirildi.
Shavkat Mirziyoyev: «Bunday ilm o‘choqlari bugun bizga juda kerak»
Davlat rahbari majmuada tashkil etilgan ilmiy markaz, kutubxona va muzeyning ahamiyatiga alohida to‘xtaldi. Uning ta’kidlashicha, bunday maskanlarni barpo etishdan asosiy maqsad — buyuk ajdodlar merosini chuqur o‘rganish va uni yosh avlodga yetkazish.
«Bunday ilm o‘choqlarini tashkil etishdan maqsadimiz — buyuk ajdodlarimiz merosini chuqur o‘rganish va yoshlarimizga yetkazish. Bizga bugun bu ilm juda kerak», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Prezident Imom Moturidiyning asarlari asrlar davomida o‘z ahamiyatini saqlab kelayotganini qayd etdi. Alloma o‘z qarashlarini chuqur bilim va aniq dalillar bilan asoslagani, odamlarni jaholatdan ogohlantirgani bugun ham uning merosini o‘rganish muhimligini ko‘rsatadi.
Davlat rahbarining fikricha, yoshlar buyuk allomalarning asarlarini faqat tarixiy manba sifatida emas, balki ularning mazmun-mohiyatini anglagan holda o‘rganishi zarur.
Ziyoratgoh — faqat qadamjo emas, bilim olish maskani
Imom Moturidiy islom tafakkuri tarixida muhim o‘rin tutgan allomalardan biri hisoblanadi. Uning ilmiy merosini o‘rganish diniy-ma’rifiy bilimlarni boyitish, tarixiy xotirani asrash va yoshlarda ma’naviy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi.
Shu bois majmuada ilmiy markaz, kutubxona va muzeyning tashkil etilishi alohida ahamiyatga ega. Bu yerga kelgan ziyoratchilar va yoshlar allomaning hayoti, ilmiy qarashlari hamda islom olamidagi o‘rni haqida kengroq ma’lumot olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Shavkat Mirziyoyev tashrif davomida har bir inson majmuaga kelganida Imom Moturidiyning ilmiy-ma’naviy merosi haqida tasavvurga ega bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
«Bunday buyuk qadamjolarni obod qilish zamirida katta ma’naviyat, ma’rifat, ta’lim va ilm bor. Odamlar bu yerga kelib, nafaqat ziyorat qilsin, balki bilim olsin, o‘zligini anglasin», — dedi davlat rahbari.
Maqbaralarda Qur’on tilovat qilindi
Tashrif davomida buyuk allomalar xotirasi yod etilib, Qur’on tilovat qilindi.
Majmuaning qayta ta’mirlanishi tarixiy merosni asrash, ajdodlar xotirasini e’zozlash va ular qoldirgan boy ilmiy xazinani kelajak avlodlarga yetkazish yo‘lidagi muhim qadamdir.
Eng muhimi, majmuaning vazifasi faqat tarixiy obidalarni saqlash bilan cheklanmaydi. Bu yerda yoshlar allomalar merosini o‘rganishi, ziyoratchilar esa ma’naviy bilim va tarixiy tasavvurini boyitishi uchun imkoniyat yaratilmoqda. Zero, buyuk ajdodlarni anglash — milliy o‘zlikni chuqurroq his etish va ilm-ma’rifatga intilishning muhim asosidir.
Izohlar 0
…