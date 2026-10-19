Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?

·62·O‘zbekiston
Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda 10,2 gektarlik Imom Moturidiy majmuasi yangidan qurilib, obodonlashtirildi, bu yerda yangi masjid, ilmiy markaz, kutubxona va muzey tashkil etildi.
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu majmua ziyoratgoh bo‘lish bilan birga ilm-ma’rifat maskani ham bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
  • Loyiha doirasida Imom Moturidiy va Burhoniddin Marg‘inoniy maqbaralari rekonstruksiya qilindi, shuningdek, ziyoratchilar uchun qulay sharoitlar yaratildi.

Samarqandda islom olamining buyuk allomalaridan biri Imom Moturidiy merosini o‘rganish va targ‘ib etishga qaratilgan yirik majmua qayta ta’mirlanib, obodonlashtirildi. Umumiy maydoni 10,2 gektar bo‘lgan hududda yangi masjid, ilmiy markaz, kutubxona va muzey tashkil etildi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev majmua bilan tanishar ekan, bu yer nafaqat ziyorat, balki ilm-ma’rifat maskani ham bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.

10,2 gektarlik majmuada qanday o‘zgarishlar amalga oshirildi?

Davlat rahbarining qaroriga muvofiq, o‘tgan yili Abu Mansur Moturidiy tavalludining 1155 yilligi keng nishonlangan edi. Shu munosabat bilan Samarqanddagi Chokardiza qabristoni hududida joylashgan majmuani qayta ta’mirlash va obodonlashtirish ishlari boshlandi.

Loyiha doirasida ziyoratgohning qiyofasi yangilanib, tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Jumladan:

  • Yangi masjid barpo etildi.

  • Imom Moturidiy va Burhoniddin Marg‘inoniy maqbaralari to‘liq rekonstruksiya qilindi.

  • Ilmiy markaz tashkil etilib, allomalar merosini chuqur o‘rganish uchun sharoit yaratildi.

  • Kutubxona va muzey barpo etildi.

  • Ziyoratgoh kirish qismida peshtoq, mehmonxonalar va avtoturargoh qurildi.

  • Hududga mahalliy va iqlim sharoitimizga mos xorijiy daraxt hamda buta ko‘chatlari ekildi.

Shu tariqa, majmua nafaqat tarixiy qadamjo sifatida, balki ilmiy izlanishlar va ma’naviy tarbiya uchun muhim maskan sifatida ham rivojlantirildi.

Shavkat Mirziyoyev: «Bunday ilm o‘choqlari bugun bizga juda kerak»

Davlat rahbari majmuada tashkil etilgan ilmiy markaz, kutubxona va muzeyning ahamiyatiga alohida to‘xtaldi. Uning ta’kidlashicha, bunday maskanlarni barpo etishdan asosiy maqsad — buyuk ajdodlar merosini chuqur o‘rganish va uni yosh avlodga yetkazish.

«Bunday ilm o‘choqlarini tashkil etishdan maqsadimiz — buyuk ajdodlarimiz merosini chuqur o‘rganish va yoshlarimizga yetkazish. Bizga bugun bu ilm juda kerak», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Prezident Imom Moturidiyning asarlari asrlar davomida o‘z ahamiyatini saqlab kelayotganini qayd etdi. Alloma o‘z qarashlarini chuqur bilim va aniq dalillar bilan asoslagani, odamlarni jaholatdan ogohlantirgani bugun ham uning merosini o‘rganish muhimligini ko‘rsatadi.

Davlat rahbarining fikricha, yoshlar buyuk allomalarning asarlarini faqat tarixiy manba sifatida emas, balki ularning mazmun-mohiyatini anglagan holda o‘rganishi zarur.

Ziyoratgoh — faqat qadamjo emas, bilim olish maskani

Imom Moturidiy islom tafakkuri tarixida muhim o‘rin tutgan allomalardan biri hisoblanadi. Uning ilmiy merosini o‘rganish diniy-ma’rifiy bilimlarni boyitish, tarixiy xotirani asrash va yoshlarda ma’naviy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bois majmuada ilmiy markaz, kutubxona va muzeyning tashkil etilishi alohida ahamiyatga ega. Bu yerga kelgan ziyoratchilar va yoshlar allomaning hayoti, ilmiy qarashlari hamda islom olamidagi o‘rni haqida kengroq ma’lumot olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Shavkat Mirziyoyev tashrif davomida har bir inson majmuaga kelganida Imom Moturidiyning ilmiy-ma’naviy merosi haqida tasavvurga ega bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.

«Bunday buyuk qadamjolarni obod qilish zamirida katta ma’naviyat, ma’rifat, ta’lim va ilm bor. Odamlar bu yerga kelib, nafaqat ziyorat qilsin, balki bilim olsin, o‘zligini anglasin», — dedi davlat rahbari.

Maqbaralarda Qur’on tilovat qilindi

Tashrif davomida buyuk allomalar xotirasi yod etilib, Qur’on tilovat qilindi.

Majmuaning qayta ta’mirlanishi tarixiy merosni asrash, ajdodlar xotirasini e’zozlash va ular qoldirgan boy ilmiy xazinani kelajak avlodlarga yetkazish yo‘lidagi muhim qadamdir.

Eng muhimi, majmuaning vazifasi faqat tarixiy obidalarni saqlash bilan cheklanmaydi. Bu yerda yoshlar allomalar merosini o‘rganishi, ziyoratchilar esa ma’naviy bilim va tarixiy tasavvurini boyitishi uchun imkoniyat yaratilmoqda. Zero, buyuk ajdodlarni anglash — milliy o‘zlikni chuqurroq his etish va ilm-ma’rifatga intilishning muhim asosidir.

Imom MoturidiySamarqandShavkat MirziyoyevMavzoleylar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)Bugun 08:45Imom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqdaImom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqdaBugun 07:42200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda29 sentabr 20:19Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?3 avgust 10:16Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladi23 iyul 11:52Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiInvestitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindi25 iyun 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?