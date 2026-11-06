Shavkat Mirziyoyev kibermakondagi xavfli tahdidlardan ogohlantirdi

·75·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev kibermakondagi xavfli tahdidlardan ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi «SHHT Plyus» ekspertlar muloqotida raqamli makonning radikal guruhlar uchun xavfli qurolga aylanib borayotgani haqida ogohlantirdi.
  • Davlat rahbari ekstremistik kuchlar yoshlar ongini zaharlash, feyk xabarlar tarqatish va jamoatchilik fikrini boshqarish orqali global xavfsizlikka tahdid solayotganini ta'kidladi.

Samarqand shahrida bo‘lib o‘tayotgan birinchi «SHHT Plyus» ekspertlar muloqoti ishtirokchilariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev murojaat yo‘lladi. Davlat rahbari o‘z chiqishida raqamli makon va global tarmoq bugungi kunda radikal guruhlar qo‘lida xavfli qurolga aylanib borayotganiga jahon hamjamiyatining diqqatini qaratdi.

Prezident kibermakon geosiyosiy raqobat, jamoatchilik ongini boshqarish hamda keng ko‘lamli axboriy hujumlar maydoniga aylanganini alohida qayd etdi.

Buzg‘unchi kuchlar va yoshlar ongiga hujum

Davlat rahbari internet tarmog‘idagi xavfli tendensiyalar va ekstremistik harakatlarning yangi taktikalarini ochiqladi:

  • Radikal g‘oyalar targ‘iboti: Xalqaro terrorchi va ekstremistik tashkilotlar zamonaviy media platformalardan foydalangan holda yolg‘on axborotlarni (feyk) keng yoyish bilan shug‘ullanmoqda;

  • Yoshlarni nishonga olish: Ayniqsa, dunyoqarashi endi shakllanayotgan yosh avlod vakillarining ongiga kuchli ruhiy ta’sir ko‘rsatilib, ularni o‘z saflariga yollovchi yashirin tarmoqlar faollashgan;

  • Jamoatchilik fikrini boshqarish: Axborot xurujlari vositasida aholi orasida ishonchsizlik, vahima va notinchlik keltirib chiqarish maqsad qilingan.

«Yakka holda kurashib bo‘lmaydi»: Xalqaro hamjihatlik chaqirig‘i

Shavkat Mirziyoyev raqamli hududlarda geografik chegaralar mavjud emasligini ta’kidlab, quyidagi chaqiriq bilan chiqdi:

  • Birgalikdagi kurash zarurligi: «Hech bir davlat chegara bilmaydigan bunday global tahdidlarga yakka o‘zi to‘liq qarshi tura olmaydi», — deya ta’kidladi davlat rahbari;

  • Muvofiqlashtirilgan xavfsizlik: Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun xalqaro tashkilotlar, yetakchi ekspertlar va mintaqa davlatlari o‘rtasida kiberxavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha yagona va tezkor mexanizmlarni yo‘lga qo‘yish kechiktirib bo‘lmas vazifa ekani qayd etildi.

Shavkat MirziyoyevSHHT PlyusKiberxavfsizlikSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXX Raisi Samarqanddagi SHHT forumida raqamli tahdidlar haqida ogohlantirdiDXX Raisi Samarqanddagi SHHT forumida raqamli tahdidlar haqida ogohlantirdiBugun 19:11Xavfsizlik masalalari bo‘yicha SHHT plyus birinchi ekspertlar muloqoti ishtirokchilariga murojaatXavfsizlik masalalari bo‘yicha SHHT plyus birinchi ekspertlar muloqoti ishtirokchilariga murojaatBugun 19:16Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandiTrampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi20 oktabr 18:40Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)19 oktabr 08:45Imom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqdaImom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqda19 oktabr 07:42Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?19 oktabr 07:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi