6 noyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
6 noyabr kuni banklarda amal qiladigan dollar kursi 10–11 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda.
6 noyabr holatiga ko‘ra, banklarda dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 970 so‘mni tashkil etmoqda. Ushbu kurs Tenge Bank va Ziraat Bank tomonidan taklif qilinmoqda.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar esa quyidagicha:
• Asakabank — 12 000 so‘m.
• Ipoteka-bank — 12 005 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 005 so‘m.
• Anor Bank — 12 010 so‘m.
Kun davomida valyuta kurslari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumot uchun banklarning rasmiy saytlariga murojaat qilish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…