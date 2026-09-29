200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda

·65·Sport
200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida chempion bo‘lgan har bir o‘zbekistonlik shaxmatchiga 200 ming dollar, uy-joy va Volkswagen avtomobili beriladi.
  • Bu mukofotlar Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan shaxmat va parashaxmat bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoalari a’zolari hamda ularning yaqinlari bilan uchrashuvda ma’lum qilindi.

Samarqanddagi tarixiy g‘alabadan so‘ng O‘zbekiston shaxmatchilariga munosib taqdirlash ham belgilandi. 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida chempion bo‘lgan har bir o‘zbekistonlik shaxmatchiga 200 ming dollar, uy-joy va Volkswagen avtomobili beriladi.

Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxmat va parashaxmat bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoalari a’zolari hamda ularning yaqinlari bilan uchrashuvda ma’lum qildi. Mukofotlar 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi va 3-Parashaxmat olimpiadasidagi natijalar munosabati bilan belgilangan.

G‘oliblarga bir vaqtning o‘zida uchta katta mukofot

Samarqandda o‘tgan musobaqada O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi tarixiy natija qayd etib, ikki karra olimpiada chempioni unvonini qo‘lga kiritdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev jamoani g‘alaba bilan tabriklar ekan, shaxmatchilarning aql-zakovati, irodasi va mahoratini alohida ta’kidlagan.

Endi chempionlarning mehnati nafaqat sportdagi yuksak natija, balki moddiy rag‘bat bilan ham e’tirof etiladi.

Qarorga muvofiq, chempionlar:

uy-joy va avtomobil bilan taqdirlanadi.

Bundan tashqari, olimpiada chempioni bo‘lgan har bir shaxmatchiga 200 ming AQSH dollari miqdorida pul mukofoti beriladi.

«Mashina ham kerak, lekin uy ham kerak»

Uchrashuvda Prezident shaxmatchilarni rag‘batlantirish haqida gapirar ekan, uy-joy masalasiga ham hazilomuz tarzda to‘xtaldi.

«Albatta, mashina ham kerak-ku, lekin kelajak kelinlar uchun uy ham kerak».

Bu gap zalda iliq kayfiyat uyg‘otgan.

Shu tariqa, chempionlar uchun mukofotlar faqat pul bilan cheklanmaydi. Ularga uy-joy va yangi avtomobil ham beriladi.

Murabbiylar ham e’tibordan chetda qolmadi

Katta g‘alabaning ortida shaxmatchilar bilan birga ularning ustozlari va murabbiylari mehnati ham bor.

Shu bois milliy jamoa bosh murabbiyi Rustam Qosimjonov va murabbiy Samandar Shermuhammadov ham avtomobil bilan taqdirlanadi.

Shuningdek, chempionlar murabbiylariga 50 ming dollardan pul mukofoti berilishi belgilangan.

Parashaxmatchilarga ham uy va avtomobil

Samarqanddagi musobaqalar doirasida parashaxmatchilar ham munosib natijalar qayd etdi.

Parashaxmat bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasining Ahadxon Kimsanboyev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova va Sirojiddin Zaynidinov kabi a’zolari ham uy-joy va avtomobil bilan taqdirlanadi.

Bronza medalini qo‘lga kiritgan har bir parashaxmatchiga 50 ming dollar, ularning murabbiylariga esa 12,5 ming dollardan pul mukofoti beriladi.

Ayni paytda mazkur sportchilarning bir qismi davlat mukofotlari bilan ham taqdirlangan. Jumladan, Prezident farmoni bilan parashaxmatchilar Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov, Marsel Shayusupov va Sirojiddin Zaynidinov «Mardlik» medaliga sazovor bo‘lgan.

Bu g‘alaba bilan birga yangi marralar ham boshlanmoqda

Prezident Shavkat Mirziyoyev mukofotlar bugungi natijaning oddiy e’tirofi bo‘lib qolmasligi, balki shaxmatchilarni kelgusida yanada baland marralarga undashi kerakligini ta’kidladi.

Rasmiy qarorda ham Samarqanddagi olimpiadadagi g‘alaba O‘zbekistonning xalqaro nufuzini oshirish, shaxmatni ommalashtirish va yosh avlodni intellektual sportga jalb etishdagi ahamiyati qayd etilgan.

Prezidentning ta’kidlashicha, shaxmatchilar va parashaxmatchilar mukofotlarini bugunning o‘zida olib, yangi avtomobillarini haydab, yangi uylariga kirib borishi ko‘zda tutilgan.

Samarqanddagi tarixiy olimpiada O‘zbekiston shaxmati uchun navbatdagi katta bosqichni boshlab berdi. Endi chempionlar oldida yangi vazifa — qo‘lga kiritilgan yuksak maqomni saqlash, xalqaro maydonda yanada katta natijalarga erishish va ulardan ilhomlangan yangi avlod shaxmatchilarini tarbiyalash.

Shavkat MirziyoyevSamarqand46-Butunjahon shaxmat olimpiadasiMardlik medali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiKecha 22:04Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiJavohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiKecha 15:24"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!27 sentabr 21:08O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!27 sentabr 16:55Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiSamarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldi27 sentabr 16:16O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari25 sentabr 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi