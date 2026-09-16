Korxonadan soliq qarzi undirildi
Majburiy ijro byurosining Oltiariq tumani bo‘limi ish yurituviga soliq qarzini undirish bilan bog‘liq ijro hujjatlari kelib tushgan.
Qarzdor «U.L» MCHJ tomonidan ijro hujjati talablari bajarilmagani sababli, davlat ijrochisi tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda majburiy ijro choralari ko‘rildi.
Olib borilgan ijro harakatlari natijasida qarzdor korxona tomonidan jami 204,5 million so‘m soliq qarzdorligi to‘liq undirildi.
Shu tariqa, davlat budjetiga tushishi lozim bo‘lgan mablag‘lar undirilib, ijro hujjati amalda ta’minlandi.
Byuroning Oltiariq tuman bo‘limi
Izohlar 0
…