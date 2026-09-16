Korxonadan soliq qarzi undirildi

·1·Iqtisodiyot
Korxonadan soliq qarzi undirildi

Majburiy ijro byurosining Oltiariq tumani bo‘limi ish yurituviga soliq qarzini undirish bilan bog‘liq ijro hujjatlari kelib tushgan.

Qarzdor «U.L» MCHJ tomonidan ijro hujjati talablari bajarilmagani sababli, davlat ijrochisi tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda majburiy ijro choralari ko‘rildi.

Olib borilgan ijro harakatlari natijasida qarzdor korxona tomonidan jami 204,5 million so‘m soliq qarzdorligi to‘liq undirildi.

Shu tariqa, davlat budjetiga tushishi lozim bo‘lgan mablag‘lar undirilib, ijro hujjati amalda ta’minlandi.

Byuroning Oltiariq tuman bo‘limi

Majburiy ijro byurosiU.L MCHJsoliq qarzOltiariq tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 18:0917 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqdaBugun, 11:2816 sentyabr kuni dollar kursi o‘zgarmaydi16 sentyabr kuni dollar kursi o‘zgarmaydiKecha, 11:5415 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14.09, 18:2614 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11.09, 18:1014 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda11.09, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi