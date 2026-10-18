Rossiyalik sayyoh Toshkentda 200 dollar solingan hamyon bilan tajriba o‘tqazib jamoatchilik e’tiboriga tushdi (video)

·106·Jamiyat
Rossiyalik sayyoh Toshkentda 200 dollar solingan hamyon bilan tajriba o‘tqazib jamoatchilik e’tiboriga tushdi (video)

Rossiyalik sayyoh Toshkent markazida o‘ziga xos tajriba o‘tkazdi. U ichiga 200 dollar va telefon raqami yozilgan qog‘oz solingan hamyonni ataylab qoldirib, keyin nima sodir bo‘lishini chetdan kuzatdi. Sayyohning bu harakati odamlar yo‘qolgan buyumga qanday munosabatda bo‘lishini ko‘rishga qaratilgandek taassurot qoldiradi.

Ko‘p o‘tmay, ko‘chada qoldirilgan hamyonni bir yigit topib oldi. Uning ichida pul borligini ko‘rgan yigit hamyonni o‘zida olib qolish o‘rniga, ichidagi qog‘ozda yozilgan telefon raqamiga qo‘ng‘iroq qilishga qaror qildi. Shu tariqa u hamyon egasi bilan bog‘lanib, buyumi yo‘qolganini ma’lum qildi va kelib olib ketishini so‘radi.

Voqeaning eng e’tiborli jihati — hamyon ichida pul bo‘lishiga qaramay, yigit egasini izlashga uringani. Uning bu harakati halollik va birovning mulkiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

Mazkur holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida qiziqish uyg‘otdi. Ko‘pchilik uchun bunday voqealar insonning kundalik hayotdagi tanlovi va halolligi naqadar muhimligini eslatadi.

Toshkent markazida yuz bergan ushbu holat ham oddiy topilma ortida katta ma’no yashirin bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Axir birovning yo‘qotgan buyumini egasiga qaytarish nafaqat halollik, balki insoniylik va mas’uliyat belgisi hamdir.

Toshkent markaziRossiyalik sayyohqog‘ozda telefon raqamibuyumni topish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49Onasiga kechasi qo‘ng‘iroq qilish janjalga sabab bo‘ldi: yigit 16 yilga qamaldiOnasiga kechasi qo‘ng‘iroq qilish janjalga sabab bo‘ldi: yigit 16 yilga qamaldi13 oktabr 17:12Buxoroda qizini ko‘rishga kelgan 17 yashar yigitni, otasi kaltakladiBuxoroda qizini ko‘rishga kelgan 17 yashar yigitni, otasi kaltakladi6 oktabr 18:43Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?3 avgust 10:16Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi8 avgust 05:31250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?11 avgust 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?