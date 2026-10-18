Rossiyalik sayyoh Toshkentda 200 dollar solingan hamyon bilan tajriba o‘tqazib jamoatchilik e’tiboriga tushdi (video)
Rossiyalik sayyoh Toshkent markazida o‘ziga xos tajriba o‘tkazdi. U ichiga 200 dollar va telefon raqami yozilgan qog‘oz solingan hamyonni ataylab qoldirib, keyin nima sodir bo‘lishini chetdan kuzatdi. Sayyohning bu harakati odamlar yo‘qolgan buyumga qanday munosabatda bo‘lishini ko‘rishga qaratilgandek taassurot qoldiradi.
Ko‘p o‘tmay, ko‘chada qoldirilgan hamyonni bir yigit topib oldi. Uning ichida pul borligini ko‘rgan yigit hamyonni o‘zida olib qolish o‘rniga, ichidagi qog‘ozda yozilgan telefon raqamiga qo‘ng‘iroq qilishga qaror qildi. Shu tariqa u hamyon egasi bilan bog‘lanib, buyumi yo‘qolganini ma’lum qildi va kelib olib ketishini so‘radi.
Voqeaning eng e’tiborli jihati — hamyon ichida pul bo‘lishiga qaramay, yigit egasini izlashga uringani. Uning bu harakati halollik va birovning mulkiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
Mazkur holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida qiziqish uyg‘otdi. Ko‘pchilik uchun bunday voqealar insonning kundalik hayotdagi tanlovi va halolligi naqadar muhimligini eslatadi.
Toshkent markazida yuz bergan ushbu holat ham oddiy topilma ortida katta ma’no yashirin bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Axir birovning yo‘qotgan buyumini egasiga qaytarish nafaqat halollik, balki insoniylik va mas’uliyat belgisi hamdir.
Izohlar 0
…