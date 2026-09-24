O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)

·61·Jamiyat
O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonning cheksiz mehmondo‘stligi va ochiqko‘ngilligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
  • Unda ko‘chada karnay-surnay sadolarini eshitib, tasodifan to‘yga kirib qolgan ikki nafar xorijlik sayyoh samimiy kutib olindi.
  • Xonadon egalari va mahalla oqsoqollari ularni darhol dasturxonga taklif qilib, «Ko‘chada qorni ochib yurgandir-da bechoralar, olib kiringlar, qornini to‘yg‘azinglar!» degan mehr bilan qarshi olishdi.

O‘zbek xalqining qon-qoniga singib ketgan beqiyos mehmondo‘stligi, ochiqko‘ngilligi va bag‘rikengligi yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda millionlab insonlarning qalbini eritib, mislsiz virus darajasidagi olqishlarga sabab bo‘lmoqda. Tarqalgan samimiy va kulgili videolavhada ko‘chada karnay-surnay sadolarini eshitib, qiziqish bilan mahalladagi xonadonlardan birining to‘y bo‘layotgan hovlisiga tortinibgina qadam qo‘ygan ikki nafar xorijlik sayyoh — bir erkak va bir ayol aks etgan. Yelkasida ulkan turistik ryukzaklari va sayyohlik anjomlari bilan to‘yxonaga kirib kelgan notanish mehmonlarni ko‘rgan xonadon ahli hamda mahalla oqsoqollari zarracha ikkilanishsiz, yuzlarida samimiy tabassum bilan ularni qarshi olishdi.

To‘ydagi ayollar chaqqonlik bilan «Hello!», «Dobro pojalovat!» deya sayyohlarni kutib olib, to‘g‘ri to‘rga — milliy noz-ne’matlar to‘lib-toshgan dasturxonga taklif qilishga shoshildi. Hovlida yurgan kayvoni ayollardan birining sof o‘zbekona mehr va soddadillik bilan aytgan: «Ko‘chada qorni ochib yurgandir-da bechoralar, olib kiringlar, qornini to‘yg‘azinglar!» degan luqmasi esa videoning haqiqiy kulgili va ta’sirli kulminatsiyasiga aylandi. Ko‘chadan o‘tib ketayotib o‘zbek to‘yining aziz mehmoniga aylangan xorijliklarning yuzidagi hayrat va quvonch aks etgan ushbu holat dunyoga o‘zbek milliy qadriyatlarining naqadar buyukligini ko‘rsatdi.

Xo‘sh, tasodifiy sayyohlarning bunday qabul qilinishi nima sababdan butun dunyoni hayratga soladi, o‘zbek mahallalarining samimiyati xalqaro turizmda qanday brendga aylanmoqda va nima uchun bu samimiy video Google Discover tarmog‘ida rekord darajada tomosha qilinmoqda?

«Karnay-surnay sadosi, ryukzakli sayyohlar va to‘rdagi joy»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Tarmoqlarda virusli tarzda tarqalayotgan ushbu to‘y tasvirlaridan eng yorqin lahzalar:

  • Kutilmagan noodatiy tashrif: Karnay-surnay ovozlarini eshitib qiziqqan ikki nafar chet ellik sayyoh beixtiyor mahalladagi hovli to‘yiga kirib bordi;

  • «Hello!» va «Dobro pojalovat!»: Xonadon egalari va yoshlar tasodifiy mehmonlarni ko‘rib, hech qanday moneliksiz, yuksak hurmat bilan kutib oldi;

  • To‘rga taklif va oqsoqollar mehri: Ryukzak ko‘targan sayyohlarga hovlidagi soyabon ostida yozilgan muhtasham mehmonxona stolidan darhol joy ajratildi;

  • To‘ydagi ayolning samimiy luqmasi: «Ko‘chada qorni ochgandir bechoralarni» deya begona sayyohlarni o‘z bolasidek ayagan onaxonning gapi tarmoqni larzaga keltirdi;

  • O‘zbekona mehmondo‘stlik madhi: Hech qanday taklifnomasiz kelgan insonni ham aziz bilib, to‘rga o‘tqazishdek noyob milliy fazilat yana bir bor isbotlandi.

Madaniyatlar to‘qnashuvi: G‘arb sovuqqonligi va o‘zbek hovlisidagi muhit taqqosi

Xorij davlatlaridagi standart munosabat va o‘zbek xonadonidagi beqiyos bag‘rikenglik tahlili:

Ko‘rsatkichlar va holatlar

G‘arb va ko‘plab xorijiy mamlakatlarda

O‘zbek to‘yidagi real holat (video tafsiloti)

Taklifnomasiz kirib kelish

Qat’iy xususiy hudud, qo‘riqchilar to‘xtatadi yoki kiritilmaydi

Eshiklar lang ochiq, «Mehmon — otangdan ulug‘» deb qarshi olindi

Til va muloqot to‘sig‘i

Til bilmasa muloqot bo‘lmaydi, begonalik his etiladi

«Hello», «Xush kelibsiz» va tabassum bilan tilsiz tushunildi

Mehmonga munosabat

Hisob-kitob, restoranda har kim o‘zi uchun to‘laydi

Bepul, to‘rga o‘tqazib, issiq osh va dasturxon noz-ne’matlari tortildi

Psixologik kayfiyat

Chetlatish, xavfsirash yoki shubha bilan qarash

Hayrat, samimiy kulgi, bolalarning qiziqishi va cheksiz mehr

Ijtimoiy ta’siri

Odatiy voqea sifatida qabul qilinadi

Milliy imidj va turizm rivoji uchun bebaho jonli reklama

Etnografik va ijtimoiy ekspertiza: Nega bu video butun dunyoni to‘lqinlantirmoqda?

Madaniyatshunoslar, turizm ekspertlari va sotsiologlarning xulosalari:

  • «Mehmon — otangdan ulug‘» falsafasi: Dunyoning aksariyat davlatlarida to‘y yoki shaxsiy tadbir butkul yopiq formatda o‘tadi, u yerga taklifnomasiz kirgan odam noqulay vaziyatga tushadi; O‘zbekistonda esa begona, hatto boshqa din va til vakili bo‘lgan sayyohning ostonadan kirishi baxt va baraka ramzi sifatida qabul qilinadi;

  • «Bechoralarning qorni ochgandir» — onalar mehri: To‘ydagi ayolning aytgan so‘zlarida o‘zbek ayoli va onasining dunyodagi barcha insonlarga o‘z farzandidek qarashi, musofirga bo‘lgan cheksiz rahm-shafqati mujassam; bunday sodda va buyuk mehr hech qanday pulga sotib olinmaydi;

  • Milliy turizmning eng kuchli quroli: O‘zbekistonga kelayotgan sayyohlar faqat Registon yoki Ichan-qal’aning g‘ishtlarini emas, balki aynan mana shunday tirik va samimiy odamlarni ko‘rishni istaydi; ushbu ikki sayyohning o‘z vataniga borib aytadigan mana shu xotirasi millionlab dollarlik rasmiy turizm reklamalaridan ham kuchliroq samara beradi;

  • Bolalar va mahalla muhiti: Lavhada bolalarning hayrat bilan qarab turishi, oqsoqolning qo‘li bilan to‘rni ko‘rsatishi — o‘zbek mahallasida tarbiya va an’analar avloddan-avlodga tabiiy ravishda o‘tib kelayotganining yorqin isbotidir.

Xonadon hovlisida yangragan karnay tovushi faqat ikki yoshning nikohini emas, balki o‘zbek xalqining buyuk qalbi va bag‘rikengligini butun dunyoga yana bir karra e’lon qildi.

Sizningcha, mahalla to‘ylariga beixtiyor kirib qolgan xorijlik sayyohlarni bunday ochiqko‘ngillik bilan to‘rga o‘tqazish faqat bizning xalqqa xosmi? «Ko‘chada qorni ochgandir bechoralarni» degan onaxonimizning samimiy so‘zlariga siz qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizning bebaho mehmondo‘stligini ko‘rsatuvchi ushbu iliq maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

O‘zbek to‘yxoniya to‘yturizmO‘zbek xalqining mehmondo‘stligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi6 sentabr 17:53«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!20 sentabr 18:30Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?3 avgust 10:16Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)5 sentabr 11:11«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)20 sentabr 20:02Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...1 sentabr 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq