O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonning cheksiz mehmondo‘stligi va ochiqko‘ngilligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
- Unda ko‘chada karnay-surnay sadolarini eshitib, tasodifan to‘yga kirib qolgan ikki nafar xorijlik sayyoh samimiy kutib olindi.
- Xonadon egalari va mahalla oqsoqollari ularni darhol dasturxonga taklif qilib, «Ko‘chada qorni ochib yurgandir-da bechoralar, olib kiringlar, qornini to‘yg‘azinglar!» degan mehr bilan qarshi olishdi.
O‘zbek xalqining qon-qoniga singib ketgan beqiyos mehmondo‘stligi, ochiqko‘ngilligi va bag‘rikengligi yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda millionlab insonlarning qalbini eritib, mislsiz virus darajasidagi olqishlarga sabab bo‘lmoqda. Tarqalgan samimiy va kulgili videolavhada ko‘chada karnay-surnay sadolarini eshitib, qiziqish bilan mahalladagi xonadonlardan birining to‘y bo‘layotgan hovlisiga tortinibgina qadam qo‘ygan ikki nafar xorijlik sayyoh — bir erkak va bir ayol aks etgan. Yelkasida ulkan turistik ryukzaklari va sayyohlik anjomlari bilan to‘yxonaga kirib kelgan notanish mehmonlarni ko‘rgan xonadon ahli hamda mahalla oqsoqollari zarracha ikkilanishsiz, yuzlarida samimiy tabassum bilan ularni qarshi olishdi.
To‘ydagi ayollar chaqqonlik bilan «Hello!», «Dobro pojalovat!» deya sayyohlarni kutib olib, to‘g‘ri to‘rga — milliy noz-ne’matlar to‘lib-toshgan dasturxonga taklif qilishga shoshildi. Hovlida yurgan kayvoni ayollardan birining sof o‘zbekona mehr va soddadillik bilan aytgan: «Ko‘chada qorni ochib yurgandir-da bechoralar, olib kiringlar, qornini to‘yg‘azinglar!» degan luqmasi esa videoning haqiqiy kulgili va ta’sirli kulminatsiyasiga aylandi. Ko‘chadan o‘tib ketayotib o‘zbek to‘yining aziz mehmoniga aylangan xorijliklarning yuzidagi hayrat va quvonch aks etgan ushbu holat dunyoga o‘zbek milliy qadriyatlarining naqadar buyukligini ko‘rsatdi.
Xo‘sh, tasodifiy sayyohlarning bunday qabul qilinishi nima sababdan butun dunyoni hayratga soladi, o‘zbek mahallalarining samimiyati xalqaro turizmda qanday brendga aylanmoqda va nima uchun bu samimiy video Google Discover tarmog‘ida rekord darajada tomosha qilinmoqda?
«Karnay-surnay sadosi, ryukzakli sayyohlar va to‘rdagi joy»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
Tarmoqlarda virusli tarzda tarqalayotgan ushbu to‘y tasvirlaridan eng yorqin lahzalar:
Kutilmagan noodatiy tashrif: Karnay-surnay ovozlarini eshitib qiziqqan ikki nafar chet ellik sayyoh beixtiyor mahalladagi hovli to‘yiga kirib bordi;
«Hello!» va «Dobro pojalovat!»: Xonadon egalari va yoshlar tasodifiy mehmonlarni ko‘rib, hech qanday moneliksiz, yuksak hurmat bilan kutib oldi;
To‘rga taklif va oqsoqollar mehri: Ryukzak ko‘targan sayyohlarga hovlidagi soyabon ostida yozilgan muhtasham mehmonxona stolidan darhol joy ajratildi;
To‘ydagi ayolning samimiy luqmasi: «Ko‘chada qorni ochgandir bechoralarni» deya begona sayyohlarni o‘z bolasidek ayagan onaxonning gapi tarmoqni larzaga keltirdi;
O‘zbekona mehmondo‘stlik madhi: Hech qanday taklifnomasiz kelgan insonni ham aziz bilib, to‘rga o‘tqazishdek noyob milliy fazilat yana bir bor isbotlandi.
Madaniyatlar to‘qnashuvi: G‘arb sovuqqonligi va o‘zbek hovlisidagi muhit taqqosi
Xorij davlatlaridagi standart munosabat va o‘zbek xonadonidagi beqiyos bag‘rikenglik tahlili:
Ko‘rsatkichlar va holatlar
G‘arb va ko‘plab xorijiy mamlakatlarda
O‘zbek to‘yidagi real holat (video tafsiloti)
Taklifnomasiz kirib kelish
Qat’iy xususiy hudud, qo‘riqchilar to‘xtatadi yoki kiritilmaydi
Eshiklar lang ochiq, «Mehmon — otangdan ulug‘» deb qarshi olindi
Til va muloqot to‘sig‘i
Til bilmasa muloqot bo‘lmaydi, begonalik his etiladi
«Hello», «Xush kelibsiz» va tabassum bilan tilsiz tushunildi
Mehmonga munosabat
Hisob-kitob, restoranda har kim o‘zi uchun to‘laydi
Bepul, to‘rga o‘tqazib, issiq osh va dasturxon noz-ne’matlari tortildi
Psixologik kayfiyat
Chetlatish, xavfsirash yoki shubha bilan qarash
Hayrat, samimiy kulgi, bolalarning qiziqishi va cheksiz mehr
Ijtimoiy ta’siri
Odatiy voqea sifatida qabul qilinadi
Milliy imidj va turizm rivoji uchun bebaho jonli reklama
Etnografik va ijtimoiy ekspertiza: Nega bu video butun dunyoni to‘lqinlantirmoqda?
Madaniyatshunoslar, turizm ekspertlari va sotsiologlarning xulosalari:
«Mehmon — otangdan ulug‘» falsafasi: Dunyoning aksariyat davlatlarida to‘y yoki shaxsiy tadbir butkul yopiq formatda o‘tadi, u yerga taklifnomasiz kirgan odam noqulay vaziyatga tushadi; O‘zbekistonda esa begona, hatto boshqa din va til vakili bo‘lgan sayyohning ostonadan kirishi baxt va baraka ramzi sifatida qabul qilinadi;
«Bechoralarning qorni ochgandir» — onalar mehri: To‘ydagi ayolning aytgan so‘zlarida o‘zbek ayoli va onasining dunyodagi barcha insonlarga o‘z farzandidek qarashi, musofirga bo‘lgan cheksiz rahm-shafqati mujassam; bunday sodda va buyuk mehr hech qanday pulga sotib olinmaydi;
Milliy turizmning eng kuchli quroli: O‘zbekistonga kelayotgan sayyohlar faqat Registon yoki Ichan-qal’aning g‘ishtlarini emas, balki aynan mana shunday tirik va samimiy odamlarni ko‘rishni istaydi; ushbu ikki sayyohning o‘z vataniga borib aytadigan mana shu xotirasi millionlab dollarlik rasmiy turizm reklamalaridan ham kuchliroq samara beradi;
Bolalar va mahalla muhiti: Lavhada bolalarning hayrat bilan qarab turishi, oqsoqolning qo‘li bilan to‘rni ko‘rsatishi — o‘zbek mahallasida tarbiya va an’analar avloddan-avlodga tabiiy ravishda o‘tib kelayotganining yorqin isbotidir.
Xonadon hovlisida yangragan karnay tovushi faqat ikki yoshning nikohini emas, balki o‘zbek xalqining buyuk qalbi va bag‘rikengligini butun dunyoga yana bir karra e’lon qildi.
Sizningcha, mahalla to‘ylariga beixtiyor kirib qolgan xorijlik sayyohlarni bunday ochiqko‘ngillik bilan to‘rga o‘tqazish faqat bizning xalqqa xosmi? «Ko‘chada qorni ochgandir bechoralarni» degan onaxonimizning samimiy so‘zlariga siz qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizning bebaho mehmondo‘stligini ko‘rsatuvchi ushbu iliq maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…