Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda
Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi 151-maktabda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq jiddiy holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tekshiruv olib bormoqda. Bola maktabda o‘zidan katta o‘quvchilar tomonidan majburan noma’lum buyumni og‘ziga solish bilan bog‘liq vaziyatdan keyin shifoxonaga olib borilgan.
Ota-onasining so‘zlariga ko‘ra, bola og‘ir holatda shifoxonaga tushgan va unga jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. Biroq Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi rasmiy bayonotida hodisaning ayrim tafsilotlari hozircha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tekshiruvi doirasida ekanini ma’lum qildi.
Hodisa qachon va qayerda yuz bergan?
Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 2 sentyabr kuni sodir bo‘lgan.
Rasmiy ma’lumotda aytilishicha, 151-maktabning 3-sinf o‘quvchisi T. M. maktab hojatxonasiga chiqqan paytda o‘zidan katta o‘quvchilar tomonidan og‘ziga noma’lum buyum solingan.
Oradan bir necha kun o‘tib, bolaning sog‘lig‘i yomonlashgan.
5 sentyabr kuni uning onasi shifoxonaga murojaat qilgan. Tekshiruv jarayonida bolaning ichida yot jism borligi aniqlangan.
Hozirda o‘quvchiga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan va uning holati qoniqarli deb baholanmoqda.
Ota-onasi nima degan?
Bolaning onasi tarqatgan ma’lumotda o‘g‘li ikki nafar o‘quvchi tomonidan tahdid ostida majburan metall magnitli bilaguzukni yutib yuborishga majburlanganini aytgan.
Ota-onaning bayonotida bolaga jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgani ham bildirilgan.
Biroq bu ma’lumotlarning barcha tafsilotlari hozircha rasmiy tekshiruv natijalari bilan tasdiqlangani yo‘q.
Shuning uchun hodisaning sabablari, unda qancha o‘quvchi ishtirok etgani va ularning harakatlariga qanday huquqiy baho berilishi tekshiruv yakunlaridan keyin ma’lum bo‘ladi.
Maktab ma’muriyati va huquqni muhofaza qiluvchi organlar nima qilmoqda?
Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi tarqalgan xabarlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirgan.
Hozirda:
bolaga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan;
uning sog‘lig‘i qoniqarli ekani ma’lum qilingan;
hodisa bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tergovga qadar tekshiruv o‘tkazmoqda;
tekshiruv yakuni bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilishi aytilgan.
Demak, hozircha asosiy vazifa — voqeaning barcha holatlarini aniqlash va unga huquqiy baho berish.
Bu holat nima uchun jiddiy?
Maktab — bolalar o‘zini xavfsiz his qilishi kerak bo‘lgan muhit. O‘quvchilar o‘rtasidagi hazil, bosim yoki «o‘yin» bolaning sog‘lig‘iga xavf tug‘dirgan taqdirda, buni oddiy sho‘xlik sifatida baholab bo‘lmaydi.
Ayniqsa, kichik sinf o‘quvchisi bilan kattaroq bolalar o‘rtasida kuchlar nisbati farq qilishi mumkin. Shu sababli maktabda bolalar xavfsizligini ta’minlash, tazyiq va majburlash holatlarini o‘z vaqtida aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.
Ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?
Bunday voqealar bolaning maktabdagi xulq-atvori va kayfiyatiga ham ta’sir qilishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar farzandi bilan ochiq muloqot qilishi muhim.
Quyidagi belgilarga e’tibor berish tavsiya etiladi:
maktabga borishdan qo‘rqish yoki keskin istamaslik;
odatdagidan farqli xavotirli xulq;
ayrim o‘quvchilar haqida gapirishdan qochish;
tushunarsiz jarohat yoki sog‘liq bilan bog‘liq shikoyatlar;
«bu haqda hech kimga aytma» kabi gaplarning paydo bo‘lishi.
Bunday vaziyatda bolani koyish yoki ayblashdan ko‘ra, uni xotirjam tinglash va zarur bo‘lsa maktab ma’muriyati hamda mutaxassislarga murojaat qilish muhim.
Eng muhim savolga javob
Hozircha voqeaning barcha tafsilotlari rasmiy ravishda ochiqlangani yo‘q. Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 3-sinf o‘quvchisining holati qoniqarli va hodisa yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tergovga qadar tekshiruv olib bormoqda.
Ota-onaning og‘ir jarrohlik amaliyoti va bolani majburan magnitli buyumni yutishga majburlash haqidagi bayonotlari esa tekshiruv doirasida huquqiy va daliliy jihatdan aniqlashtirilishi kerak.
Tekshiruv natijalari hodisaning asl sabablari va unda ishtirok etgan shaxslarning harakatlariga qanday baho berilishini belgilab beradi.
…