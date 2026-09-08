Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda

·104·Jamiyat
Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda

Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi 151-maktabda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq jiddiy holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tekshiruv olib bormoqda. Bola maktabda o‘zidan katta o‘quvchilar tomonidan majburan noma’lum buyumni og‘ziga solish bilan bog‘liq vaziyatdan keyin shifoxonaga olib borilgan.

Ota-onasining so‘zlariga ko‘ra, bola og‘ir holatda shifoxonaga tushgan va unga jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. Biroq Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi rasmiy bayonotida hodisaning ayrim tafsilotlari hozircha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tekshiruvi doirasida ekanini ma’lum qildi.

Hodisa qachon va qayerda yuz bergan?

Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 2 sentyabr kuni sodir bo‘lgan.

Rasmiy ma’lumotda aytilishicha, 151-maktabning 3-sinf o‘quvchisi T. M. maktab hojatxonasiga chiqqan paytda o‘zidan katta o‘quvchilar tomonidan og‘ziga noma’lum buyum solingan.

Oradan bir necha kun o‘tib, bolaning sog‘lig‘i yomonlashgan.

5 sentyabr kuni uning onasi shifoxonaga murojaat qilgan. Tekshiruv jarayonida bolaning ichida yot jism borligi aniqlangan.

Hozirda o‘quvchiga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan va uning holati qoniqarli deb baholanmoqda.

Ota-onasi nima degan?

Bolaning onasi tarqatgan ma’lumotda o‘g‘li ikki nafar o‘quvchi tomonidan tahdid ostida majburan metall magnitli bilaguzukni yutib yuborishga majburlanganini aytgan.

Ota-onaning bayonotida bolaga jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgani ham bildirilgan.

Biroq bu ma’lumotlarning barcha tafsilotlari hozircha rasmiy tekshiruv natijalari bilan tasdiqlangani yo‘q.

Shuning uchun hodisaning sabablari, unda qancha o‘quvchi ishtirok etgani va ularning harakatlariga qanday huquqiy baho berilishi tekshiruv yakunlaridan keyin ma’lum bo‘ladi.

Maktab ma’muriyati va huquqni muhofaza qiluvchi organlar nima qilmoqda?

Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi tarqalgan xabarlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirgan.

Hozirda:

  • bolaga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan;

  • uning sog‘lig‘i qoniqarli ekani ma’lum qilingan;

  • hodisa bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tergovga qadar tekshiruv o‘tkazmoqda;

  • tekshiruv yakuni bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilishi aytilgan.

Demak, hozircha asosiy vazifa — voqeaning barcha holatlarini aniqlash va unga huquqiy baho berish.

Bu holat nima uchun jiddiy?

Maktab — bolalar o‘zini xavfsiz his qilishi kerak bo‘lgan muhit. O‘quvchilar o‘rtasidagi hazil, bosim yoki «o‘yin» bolaning sog‘lig‘iga xavf tug‘dirgan taqdirda, buni oddiy sho‘xlik sifatida baholab bo‘lmaydi.

Ayniqsa, kichik sinf o‘quvchisi bilan kattaroq bolalar o‘rtasida kuchlar nisbati farq qilishi mumkin. Shu sababli maktabda bolalar xavfsizligini ta’minlash, tazyiq va majburlash holatlarini o‘z vaqtida aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

Bunday voqealar bolaning maktabdagi xulq-atvori va kayfiyatiga ham ta’sir qilishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar farzandi bilan ochiq muloqot qilishi muhim.

Quyidagi belgilarga e’tibor berish tavsiya etiladi:

  • maktabga borishdan qo‘rqish yoki keskin istamaslik;

  • odatdagidan farqli xavotirli xulq;

  • ayrim o‘quvchilar haqida gapirishdan qochish;

  • tushunarsiz jarohat yoki sog‘liq bilan bog‘liq shikoyatlar;

  • «bu haqda hech kimga aytma» kabi gaplarning paydo bo‘lishi.

Bunday vaziyatda bolani koyish yoki ayblashdan ko‘ra, uni xotirjam tinglash va zarur bo‘lsa maktab ma’muriyati hamda mutaxassislarga murojaat qilish muhim.

Eng muhim savolga javob

Hozircha voqeaning barcha tafsilotlari rasmiy ravishda ochiqlangani yo‘q. Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 3-sinf o‘quvchisining holati qoniqarli va hodisa yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tergovga qadar tekshiruv olib bormoqda.

Ota-onaning og‘ir jarrohlik amaliyoti va bolani majburan magnitli buyumni yutishga majburlash haqidagi bayonotlari esa tekshiruv doirasida huquqiy va daliliy jihatdan aniqlashtirilishi kerak.

Tekshiruv natijalari hodisaning asl sabablari va unda ishtirok etgan shaxslarning harakatlariga qanday baho berilishini belgilab beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiQashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiBugun, 12:01MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiBugun, 11:33Qidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiBugun, 11:31"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydi"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydiBugun, 10:32Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?Bugun, 10:19Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiOila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi