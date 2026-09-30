Toshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandi

·5·Jamiyat
Toshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandi

Toshkent shahrida yuzlab fuqarolarning ishonchiga kirib, ularni telefon orqali chuv tushirib kelgan uyushgan firibgarlar tarmog‘i ichki ishlar va kiberxavfsizlik xodimlari tomonidan fosh etildi va qo‘lga olindi. Tekshiruvlar natijasida aniqlanishicha, jinoiy guruh maxsus jihozlangan «kiberbunker»da yashirincha faoliyat yuritgan bo‘lib, u yerda 5 nafar operator ayol uzluksiz qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirgan.

Firibgarlar ijtimoiy tarmoqlardagi soxta onlayn-do‘konlar nomidan foydalanib, fuqarolarga «siz aksiya g‘olibi bo‘ldingiz» deya qo‘ng‘iroq qilishgan va turli bahonalar bilan ularning pullarini o‘zlashtirgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hozirgacha 110 dan ortiq soddadil fuqaro ushbu soxta va’dalar qurboniga aylanib, jiddiy moddiy zarar ko‘rgani aniqlandi. Tezkor tasvirlarda qo‘lga olingan shaxslar tergovga jalb qilingani va holat bo‘yicha jinoyat ishi ochilgani ko‘rinadi.

«Yashirin bunker, 5 nafar operator va soxta aksiya to‘ri»: Tezkor amaliyotning 5 ta asosiy nuqtasi

Poytaxtdagi kiberfiribgarlik tarmog‘i fosh etilishi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Maxsus yashirin «kiberbunker»: Firibgarlar chekka va yopiq xonadonda noqonuniy koll-markaz (call-center) tashkil etib faoliyat yuritgan;

  • 5 nafar operator qo‘lga olindi: Tezkor tadbir davomida fuqarolarni aldash bilan shug‘ullangan 5 nafar operator qiz bevosita ish ustida ushlandi;

  • «Aksiya g‘olibi bo‘ldingiz» tuzog‘i: Jinoyatchilar soxta sovrinlar va yutuqlar haqidagi yolg‘on xabarlar orqali odamlarni chuv tushirgan;

  • 110 dan ortiq jabrlanuvchi: Rasmiy tekshiruvlar davomida kamida 110 nafar fuqaro mazkur firibgarlik sxemasidan zarar ko‘rgani tasdiqlandi;

  • Soxta onlayn-do‘konlar niqobi: Tarmoq a’zolari ijtimoiy tarmoqlarda ochilgan qalbaki internet-do‘konlar nomidan ish olib borgan.

«Kiberbunker» firibgarlik sxemasi va huquq-tartibot organlarining tezkor choralari tasnifi

Jinoiy guruhning harakatlanish uslubi, jabrlanuvchilar qamrovi va tergov holati tahlili:

Tahlil mezonlari va bosqichlar

Firibgarlar guruhining jinoiy sxemasi

Huquq-tartibot organlarining rasmiy choralari

Jalb qilish va aldov usuli

Telefon orqali «Siz qimmatbaho aksiya g‘olibi bo‘ldingiz!» xabarini berish

Fuqarolarni soxta yutuqlar va qo‘ng‘iroqlardan rasman ogohlantirish

Jinoyat sodir etilgan maskan

Maxsus niqoblangan «kiberbunker» (noqonuniy aloqa markazi)

Tezkor qidiruv natijasida bunker manzilini aniqlash va bostirib kirish

Ijrochilar tarkibi va soni

5 nafar ayol operator (qo‘ng‘iroqlarni boshqaruvchilar)

Guruhning barcha 5 nafar a’zosini ashyoviy dalillar bilan ushlash

Foydalanilgan niqob

Ijtimoiy tarmoqlardagi soxta onlayn-do‘konlar akkauntlari

Soxta sahifalarni bloklash va raqamli izlarni ekspert tekshiruvidan o‘tkazish

Jabrlanuvchilar ko‘lami

110 dan ortiq aldangan va moddiy zarar ko‘rgan fuqarolar

Arizalarni qabul qilish, zarar miqdorini hisoblash va kompensatsiya choralari

Huquqiy oqibat va chora

Fuqarolarning plastik karta va naqd pullarini o‘zlashtirish

Jinoyat ishi qo‘zg‘atish, sud jarayoni va uzoq muddatli jazo tayinlash

Kriminologik va kiberxavfsizlik ekspertizasi: Nega fuqarolar bunday soxta «aksiya»larga ishonmoqda?

Kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassislar, tergovchilar va ruhshunoslarning xulosalari:

  • «Kutilmagan yutuq eyforiyasi va manipulyatsiya»: Firibgarlar insonning bepul sovg‘aga bo‘lgan qiziqishi va shoshqaloqligidan ustalik bilan foydalanadi; odamga «katta yutuq yutib oldingiz» deyilganda, unda mantiqiy tahlil susayadi; so‘ngra «sovg‘ani yetkazib berish puli», «solig‘i» yoki «bank tasdiq kod»ini olish orqali odamning bor puli shilib olinadi;

  • Bank ma’lumotlari siri — mutlaq daxlsizdir: Hech bir qonuniy aksiya yoki haqiqiy do‘kon yutuq berish uchun karta raqami, uning amal qilish muddati yoki telefonga kelgan SMS-kodni talab qilmaydi; bu sirlarni begona operatorga aytish — pulni o‘z qo‘li bilan o‘g‘riga topshirish bilan barobar;

  • «Bunkerlar»ning fosh etilishi — jiddiy natija: Toshkentdagi ushbu yashirin markazning tor-mor etilishi kiberjinoyatchilikka qarshi kurash sohasida yangi bosqichga chiqilganini ko‘rsatadi; endilikda tarmoq orqali niqoblanib, xonadonlarga yashiringan telefon firibgarlarini ham tezkor aniqlash mexanizmlari samarali ishlamoqda.

Sizga yoki oila a’zolaringizga ham notanish raqamlardan «aksiyada yutib oldingiz» yoki «sovg‘angiz bor» qabilida shubhali qo‘ng‘iroqlar bo‘lganmi? Sizningcha, bu kabi telefon firibgarlarining oldini olish va soddadil odamlarni ogohlantirish uchun yana qanday qat’iy choralarni ko‘rish zarur? Shaxsiy tajriba va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yaqinlaringiz firibgarlar tuzog‘iga tushib qolmasligi uchun ushbu ogohlantiruvchi tahlilni ularga ham ulashing!

kiberbunkerToshkentkiberfiribgarliksofton onlayn-do‘konlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!28 sentabr 11:09«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi11 sentabr 13:33Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindi17 sentabr 18:04Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiToshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildi2 sentabr 14:54Tadbirkorni chuv tushirgan soliqchi: Jizzaxdagi tezkor tadbir tafsilotlariTadbirkorni chuv tushirgan soliqchi: Jizzaxdagi tezkor tadbir tafsilotlari24 avgust 14:43Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!29 iyul 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)