Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston xalq aktrisaci Nargiza Abdullayeva oradan 28 yil o‘tib, muxlislar xotirasida saqlanib qolgan “Charxpalak” filmidagi mashhur raqsini yana bir bor ijro etdi.
San’atkorning mazkur chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Ko‘plab muxlislar uning yillar o‘tsa ham sahnadagi mahorati va jozibasi saqlanib qolganini ta’kidlab, ijobiy fikrlar bildirmoqda.
Ayni paytda videolavha internet foydalanuvchilari tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Ko‘pchilik bu chiqishni “Charxpalak” filmi bilan bog‘liq yorqin xotiralarni yana bir bor yodga solgan video sifatida baholamoqda.
…