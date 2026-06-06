Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi
Rossiyada Exeed brendidan Esteo markasiga oʻtkazilgan Exlantix ET gibrid krossoveri sezilarli darajada arzonlashdi. Ushbu model Sankt-Peterburgdagi sobiq Hyundai zavodida yigʻila boshlagani sababli, uning narxi xitoylik "asliyat"dan 625 ming rublga arzonroq qilib belgilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mahalliylashtirish jarayonidan soʻng Esteo Exlantix ET uchun davlat subsidiyalari amal qila boshladi. Rasmiy saytdagi tavsiya etilgan chakana narx 6,99 million rubl darajasida qolgan boʻlsa-da, barcha chegirmalar va 925 ming rubllik davlat subsidiyasi hisobga olinsa, avtomobilning yakuniy narxi 5,865 million rublgacha tushdi.
Texnik jihatdan krossover hech qanday oʻzgarishga uchramagan: bu uzunligi 4955 mm va gʻildirak bazasi 3000 mm boʻlgan yirik besh oʻrinli SUV hisoblanadi. Avtomobil salonida 15,6 dyuymli multimedia tizimi, 10,25 dyuymli asboblar paneli, proeksion displey va 23 ta dinamikdan iborat audiotizim oʻrnatilgan.
Esteo Exlantix ET pnevmatik osma va qattiqligi sozlanadigan amortizatorlar bilan jihozlangan. Kuch qurilmasi 469 ot kuchiga ega ikkita elektromotordan iborat boʻlib, u 100 km/soat tezlikka 4,8 soniyada erishadi. Faqat elektr quvvatida 180 km, umumiy zaxira bilan esa 1180 km masofa bosib oʻtish imkoniyati mavjud.
…