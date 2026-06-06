Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi

·22·Avto
Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi

Rossiyada Exeed brendidan Esteo markasiga oʻtkazilgan Exlantix ET gibrid krossoveri sezilarli darajada arzonlashdi. Ushbu model Sankt-Peterburgdagi sobiq Hyundai zavodida yigʻila boshlagani sababli, uning narxi xitoylik "asliyat"dan 625 ming rublga arzonroq qilib belgilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mahalliylashtirish jarayonidan soʻng Esteo Exlantix ET uchun davlat subsidiyalari amal qila boshladi. Rasmiy saytdagi tavsiya etilgan chakana narx 6,99 million rubl darajasida qolgan boʻlsa-da, barcha chegirmalar va 925 ming rubllik davlat subsidiyasi hisobga olinsa, avtomobilning yakuniy narxi 5,865 million rublgacha tushdi.

Texnik jihatdan krossover hech qanday oʻzgarishga uchramagan: bu uzunligi 4955 mm va gʻildirak bazasi 3000 mm boʻlgan yirik besh oʻrinli SUV hisoblanadi. Avtomobil salonida 15,6 dyuymli multimedia tizimi, 10,25 dyuymli asboblar paneli, proeksion displey va 23 ta dinamikdan iborat audiotizim oʻrnatilgan.

Esteo Exlantix ET pnevmatik osma va qattiqligi sozlanadigan amortizatorlar bilan jihozlangan. Kuch qurilmasi 469 ot kuchiga ega ikkita elektromotordan iborat boʻlib, u 100 km/soat tezlikka 4,8 soniyada erishadi. Faqat elektr quvvatida 180 km, umumiy zaxira bilan esa 1180 km masofa bosib oʻtish imkoniyati mavjud.

EsteoExlantix ETExeedAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiRAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiBugun, 06:56Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiRenault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiBugun, 05:52Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaKecha, 17:05Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiKecha, 16:52Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiLada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiKecha, 11:58Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiBuyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiKecha, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi – Zamin.uz, 06.06.2026