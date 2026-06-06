Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildi

·34·Sport
Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildi

Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal 2025-26-yilgi mavsum yakunlariga koʻra Ispaniya chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb eʼlon qilindi. Hansi Flick boshqaruvidagi jamoaning chempionlik poygasida gʻalaba qozonishida 18 yoshli vingerning hissasi beqiyos boʻldi. Mavsum davomida u 16 ta gol urdi va 11 ta golli uzatmani amalga oshirib, hujum chizigʻining haqiqiy yetakchisiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamal ushbu muvaffaqiyati bilan bir qatorda, jamoadoshi Ferran Torres bilan birgalikda eng yaxshi toʻpurar ispan futbolchisiga beriladigan "Zarra Trophy" sovrinini ham qoʻlga kiritdi. Barselona uchun bu ketma-ket ikkinchi yil ushbu nufuzli sovrinning qoʻlga kiritilishi boʻldi — oʻtgan mavsumda bu nomga Raphinha loyiq koʻrilgan edi. Klub rasmiy bayonotida Yamalning har bir oʻyinda koʻrsatgan driblinglari va raqib himoyachilari uchun tugʻdirgan muammolari alohida eʼtirof etildi.

Kataloniyaliklarning muvaffaqiyati faqatgina Yamal bilan cheklanmadi. Jamoa ustozi Hansi Flick ketma-ket ikkinchi yil mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Uning qoʻl ostida Barselona 94 ochko jamgʻargan holda turnir jadvalida birinchi oʻrinni egalladi. Bu nemis mutaxassisining Ispaniya futbolidagi dominantligini yana bir bor isbotladi.

Himoya va darvozabonlar chizigʻida ham Barselona vakillari taqdirlandi. Joan Garcia mavsumning eng yaxshi seyvi nominatsiyasida gʻolib chiqdi. Uning "Espanyol"ga qarshi derbi uchrashuvida Pere Milla tomonidan yoʻllangan zarbani qaytarishi yilning eng yorqin vaziyati deb topildi. Shuningdek, Garcia mavsum davomida bor-yoʻgʻi 21 ta gol oʻtkazib yuborgani uchun "Zamora Trophy" sovriniga ham ega chiqdi.

Lamine YamalBarselonaLa LigaHansi FlickFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildi – Zamin.uz, 06.06.2026