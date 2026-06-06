Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildi
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk va tengsiz siymolardan biri — futbol qiroli Pelening noyob tarixiy libosi kim oshdi savdosiga qo‘yildi. Bu shunchaki oddiy mato emas, balki millionlar o‘yini tarixini butunlay o‘zgartirib yuborgan oltin davrning eng qimmatli yodgorligidir. Nufuzli savdo uylari tomonidan tashkil etilayotgan ushbu yirik tadbir qisqa fursatda dunyo kolleksionerlari va futbol ishqibozlarining diqqat markaziga chiqdi.
Ma’lum qilinishicha, ushbu noyob lot bo‘yicha savdolar joriy yilning 29 iyunidan boshlanib, 16 iyuliga qadar davom etadi. Eng hayratlanarli jihati, tarixiy futbolkaning boshlang‘ich bahosi naqd 6 million dollar etib belgilandi.
Meros va tarix: 17 yoshli dahoning Shvetsiyadagi jasorati
Kim oshdi savdosiga qo‘yilgan ushbu sport kiyimining qiymati nima uchun bunchalik baland baholanmoqda? Buning zamirida jahon futbolining eng go‘zal poydevori yotibdi:
Tarixiy uchrashuv: Aynan mana shu afsonaviy libosda 17 yoshli o‘spirin Pele 1958 yilgi Jahon chempionatining final bosqichida mezbon Shvetsiya terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushgan.
Taqdirni hal qilgan dubl: O‘sha murosasiz va shiddatli bahsda yosh hujumchi raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, haqiqiy furor ko‘targan.
Birinchi oltin kubok: Pelening ushbu unutilmas gollari Braziliya milliy terma jamoasiga o‘z tarixidagi ilk Jahon chempionligi tojini taqdim etgan.
Qolaversa, o‘sha uchrashuv Peleni Mundiallar finallari tarixidagi eng yosh gol muallifi sifatida yilnomalarga muhrladi. Ushbu noyob va hayratlanarli rekord oradan yillar o‘tgan bo‘lsa-da, hozirgi kunga qadar hech kim tomonidan yangilanmay kelinmoqda.
Uch karra Jahon tojini kiygan yagona hukmdor
Pelening dunyo futbolidagi o‘rni va Mundiallardagi mutlaq gegemonligi quyidagi tarixiy jadvalda yaqqol aks etgan:
Futbolchi maqomi
Erishilgan tarixiy muvaffaqiyatlar
Chempionlik qo‘lga kiritilgan yillar
👑 Futbol Qiroli (Pele)
Sayyoramizda futbolchi sifatida uch karra jahon chempioni bo‘lgan yagona inson.
🥇 1958 yil
🥇 1962 yil
🥇 1970 yil
Aynan mana shunday buyuk zafarlar poydevori boshlangan ilk libosning sotuvga chiqarilishi sport olamidagi eng yirik moliyaviy va madaniy voqelikka aylanishi shubhasizdir.
Zamin sharhi: 6 million dollarlik boshlang‘ich narx kimgadir astronomik tuyulishi mumkin, biroq Pele kabi afsonaning ilk chempionlik libosi uchun bu arzigulik mablag‘dir. Savdo yakunida ushbu mato dunyodagi eng qimmat sport rekvizitiga aylanishi ham hech gap emas. Chunki unda nafaqat Pelening teri, balki millionlab braziliyaliklarning ilk bor baxtdan yig‘lagan quvonch ko‘z yoshlari hamda butun bir futbol imperiyasining poydevori yashiringan. Lotning yakuniy bahosi necha millionga yetishini intizorlik bilan kutamiz.
Jahon futboli afsonalari hayotiga oid eksklyuziv maqolalar, shov-shuvli auksionlar tafsilotlari va sport olamidagi eng qiziqarli voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…