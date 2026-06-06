Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildi

·23·Sport
Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildi

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk va tengsiz siymolardan biri — futbol qiroli Pelening noyob tarixiy libosi kim oshdi savdosiga qo‘yildi. Bu shunchaki oddiy mato emas, balki millionlar o‘yini tarixini butunlay o‘zgartirib yuborgan oltin davrning eng qimmatli yodgorligidir. Nufuzli savdo uylari tomonidan tashkil etilayotgan ushbu yirik tadbir qisqa fursatda dunyo kolleksionerlari va futbol ishqibozlarining diqqat markaziga chiqdi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu noyob lot bo‘yicha savdolar joriy yilning 29 iyunidan boshlanib, 16 iyuliga qadar davom etadi. Eng hayratlanarli jihati, tarixiy futbolkaning boshlang‘ich bahosi naqd 6 million dollar etib belgilandi.

Meros va tarix: 17 yoshli dahoning Shvetsiyadagi jasorati

Kim oshdi savdosiga qo‘yilgan ushbu sport kiyimining qiymati nima uchun bunchalik baland baholanmoqda? Buning zamirida jahon futbolining eng go‘zal poydevori yotibdi:

  • Tarixiy uchrashuv: Aynan mana shu afsonaviy libosda 17 yoshli o‘spirin Pele 1958 yilgi Jahon chempionatining final bosqichida mezbon Shvetsiya terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushgan.

  • Taqdirni hal qilgan dubl: O‘sha murosasiz va shiddatli bahsda yosh hujumchi raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, haqiqiy furor ko‘targan.

  • Birinchi oltin kubok: Pelening ushbu unutilmas gollari Braziliya milliy terma jamoasiga o‘z tarixidagi ilk Jahon chempionligi tojini taqdim etgan.

Qolaversa, o‘sha uchrashuv Peleni Mundiallar finallari tarixidagi eng yosh gol muallifi sifatida yilnomalarga muhrladi. Ushbu noyob va hayratlanarli rekord oradan yillar o‘tgan bo‘lsa-da, hozirgi kunga qadar hech kim tomonidan yangilanmay kelinmoqda.

Uch karra Jahon tojini kiygan yagona hukmdor

Pelening dunyo futbolidagi o‘rni va Mundiallardagi mutlaq gegemonligi quyidagi tarixiy jadvalda yaqqol aks etgan:

Futbolchi maqomi

Erishilgan tarixiy muvaffaqiyatlar

Chempionlik qo‘lga kiritilgan yillar

👑 Futbol Qiroli (Pele)

Sayyoramizda futbolchi sifatida uch karra jahon chempioni bo‘lgan yagona inson.

🥇 1958 yil


🥇 1962 yil


🥇 1970 yil

Aynan mana shunday buyuk zafarlar poydevori boshlangan ilk libosning sotuvga chiqarilishi sport olamidagi eng yirik moliyaviy va madaniy voqelikka aylanishi shubhasizdir.

Zamin sharhi: 6 million dollarlik boshlang‘ich narx kimgadir astronomik tuyulishi mumkin, biroq Pele kabi afsonaning ilk chempionlik libosi uchun bu arzigulik mablag‘dir. Savdo yakunida ushbu mato dunyodagi eng qimmat sport rekvizitiga aylanishi ham hech gap emas. Chunki unda nafaqat Pelening teri, balki millionlab braziliyaliklarning ilk bor baxtdan yig‘lagan quvonch ko‘z yoshlari hamda butun bir futbol imperiyasining poydevori yashiringan. Lotning yakuniy bahosi necha millionga yetishini intizorlik bilan kutamiz.

Jahon futboli afsonalari hayotiga oid eksklyuziv maqolalar, shov-shuvli auksionlar tafsilotlari va sport olamidagi eng qiziqarli voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

PeléBraziliyaShvetsiyaDunyo kubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildi – Zamin.uz, 06.06.2026