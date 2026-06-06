Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdi
Myunxenning Bavariya klubi yana bir bor Tomas Araujo transferi ustida bosh qotirmoqda. Sky nashri xabariga koʻra, Lissabonning Benfika jamoasi markaziy himoyachisi Germaniya rekordchilarining qiziqishlari doirasida qolmoqda. Myunxenliklar uzoq vaqtdan beri 23 yoshli futbolchi bilan bogʻlanib kelishmoqda va uning vakillari bilan dastlabki muzokaralar oʻtkazilgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Araujo ham markaziy, ham oʻng qanot himoyasida oʻynash qobiliyatiga ega. Bu esa uni Konrad Laimer uchun munosib muqobil yoki Min-Jae Kim yoxud Hiroki Ito jamoani tark etgan taqdirda asosiy variantga aylantiradi. Bunday universallik bosh murabbiy Vincent Kompany uchun kelgusi mavsum rejalarida juda muhim omil hisoblanadi.
Biroq transfer masalasi oson kechmaydi. Futbolchi yaqinda Benfika bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Kelishuvda 80 dan 100 million yevrogacha boʻlgan tovon puli koʻrsatilgani aytilmoqda. Chelsi ham ushbu oʻyinchiga qiziqish bildirgan, ammo Bavariya hozircha bunday katta mablagʻni toʻlashga tayyor emas.
Tomas Araujo Benfika akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlib, oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 39 ta oʻyinda maydonga tushdi va bitta gol hamda ikkita assist muallifiga aylandi. Hozircha Bavariya rahbariyati transfer boʻyicha keskin qadamlarni tashlamadi, klub faqatgina 24 yoshli himoyachining holatini kuzatish bilan cheklanmoqda.
…