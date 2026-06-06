Qashqadaryoda iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish fosh etildi

·28·Jamiyat
Qashqadaryoda iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish fosh etildi

Qashqadaryo viloyatida iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish holati aniqlandi. Tezkor tadbir Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Qarshi shahar bo‘limi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, fuqaro S.G‘. “Chiyal” MFY hududidagi xonadonida qo‘lbola usulda yasalgan moy juvoz uskunasi orqali yaroqsiz yog‘ ishlab chiqargan.

Tekshiruv davomida 13 tonna zig‘ir, 667 kg chigit, 569 kg kunjara, 104 kg iste’molga yaroqsiz yog‘ va 177 dona yelim idish ashyoviy dalil sifatida olindi.

Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 186-2-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.

Qashqadaryo viloyatiKarshi shahriUmumiy prokuraturaS.G.Chiyal mahallasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdiJizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdiBugun, 08:04Farg‘onada 6 mingdan ortiq “Regapen” dorisi musodara qilindiFarg‘onada 6 mingdan ortiq “Regapen” dorisi musodara qilindiBugun, 07:484 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:52Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Kecha, 18:07Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiKecha, 17:28Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiAlimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiKecha, 16:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qashqadaryoda iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish fosh etildi – Zamin.uz, 06.06.2026