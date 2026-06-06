Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdi

·40·Sport
Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdi

Jurgen Kloppning vakili germaniyalik mutaxassisning Real Madrid bilan bogʻlanayotgani haqidagi shov-shuvli xabarlardan soʻng, uning murabbiylikka qaytishi haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi. Ushbu keskin raddiya prezidentlikka nomzod Enrique Riquelme agar yakshanba kungi saylovda gʻalaba qozonsa, Liverpulning sobiq murabbiyini jamoaga olib kelishga vaʼda berganidan keyin yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid aʼzolari soʻnggi 20 yil ichidagi ilk prezidentlik sayloviga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, klub muhim chorrahada turibdi. Nomzod Riquelme oʻz saylovoldi kampaniyasida Kloppni asosiy nishon sifatida koʻrsatib, sport direktori Raul Gonzalez dushanba kuni germaniyalik mutaxassis bilan darhol bogʻlanishini taʼkidlagan edi.

Biroq Kloppning agenti Marc Kosicke ushbu vaʼdalarni tezda chippakka chiqardi. U oʻz mijozining hozirgi maʼmuriy lavozimidagi faoliyatidan mamnunligini bildirib, Riquelmening ambitsiyali manifestiga navbatdagi zarbani berdi. Avvalroq nomzodning shtabi "Bernabeu"ning oʻziga xos jozibasi afsonaviy murabbiyni tanaffusni toʻxtatishga koʻndira olishini daʼvo qilgan edi.

Sport nashriga bergan intervyusida Kosicke shunday dedi: “Bu gʻashni keltiradigan holat! Jurgen Klopp Red Bull tizimidagi rolidan baxtiyor va biror klubda murabbiy sifatida ishlash niyati yoʻq”. Bu Riquelme uchun haftadagi ikkinchi muvaffaqiyatsizlik boʻldi, chunki avvalroq Erling Xolandning vakillari ham futbolchining transferi boʻyicha kelishuv borligi haqidagi gaplarni kulgi bilan rad etishgan edi.

Riquelme oʻz vaʼdalarini himoya qilar ekan, agar Erling Xoland yoki Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri transferini amalga oshirolmasa, klub aʼzolarining kelgusi mavsum uchun badal pullarini oʻz yonidan toʻlashga kafolat berishini aytgan. Shunga qaramay, Kloppning rasmiy vakili tomonidan berilgan raddiya nomzodning rejalarini soʻroq ostida qoldirmoqda.

Real MadridJurgen KloppErling HaalandTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiTottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiBugun, 07:36Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiSkaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiBugun, 07:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi