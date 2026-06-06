Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdi
Jurgen Kloppning vakili germaniyalik mutaxassisning Real Madrid bilan bogʻlanayotgani haqidagi shov-shuvli xabarlardan soʻng, uning murabbiylikka qaytishi haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi. Ushbu keskin raddiya prezidentlikka nomzod Enrique Riquelme agar yakshanba kungi saylovda gʻalaba qozonsa, Liverpulning sobiq murabbiyini jamoaga olib kelishga vaʼda berganidan keyin yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid aʼzolari soʻnggi 20 yil ichidagi ilk prezidentlik sayloviga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, klub muhim chorrahada turibdi. Nomzod Riquelme oʻz saylovoldi kampaniyasida Kloppni asosiy nishon sifatida koʻrsatib, sport direktori Raul Gonzalez dushanba kuni germaniyalik mutaxassis bilan darhol bogʻlanishini taʼkidlagan edi.
Biroq Kloppning agenti Marc Kosicke ushbu vaʼdalarni tezda chippakka chiqardi. U oʻz mijozining hozirgi maʼmuriy lavozimidagi faoliyatidan mamnunligini bildirib, Riquelmening ambitsiyali manifestiga navbatdagi zarbani berdi. Avvalroq nomzodning shtabi "Bernabeu"ning oʻziga xos jozibasi afsonaviy murabbiyni tanaffusni toʻxtatishga koʻndira olishini daʼvo qilgan edi.
Sport nashriga bergan intervyusida Kosicke shunday dedi: “Bu gʻashni keltiradigan holat! Jurgen Klopp Red Bull tizimidagi rolidan baxtiyor va biror klubda murabbiy sifatida ishlash niyati yoʻq”. Bu Riquelme uchun haftadagi ikkinchi muvaffaqiyatsizlik boʻldi, chunki avvalroq Erling Xolandning vakillari ham futbolchining transferi boʻyicha kelishuv borligi haqidagi gaplarni kulgi bilan rad etishgan edi.
Riquelme oʻz vaʼdalarini himoya qilar ekan, agar Erling Xoland yoki Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri transferini amalga oshirolmasa, klub aʼzolarining kelgusi mavsum uchun badal pullarini oʻz yonidan toʻlashga kafolat berishini aytgan. Shunga qaramay, Kloppning rasmiy vakili tomonidan berilgan raddiya nomzodning rejalarini soʻroq ostida qoldirmoqda.
…