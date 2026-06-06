Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdi

·22·Jamiyat
Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdi

Yurtimiz yo‘llarida transport vositalari bilan bog‘liq ko‘ngilsiz hodisalar, afsuski, hamon quloqqa chalinib turibdi. Navbatdagi ana shunday favqulodda vaziyat Jizzax viloyati hududida qayd etildi. M-39 xalqaro avtomobil yo‘lining G‘allaorol tumanidan o‘tuvchi qismida yirik yuk mashinasi to‘satdan yonib ketdi. Mazkur hodisa yuzasidan Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) matbuot xizmati tezkor ma’lumot taqdim etdi.

Tonggi soatlarda sodir bo‘lgan ushbu alanga guvohlarni ancha xavotirga solgan bo‘lsa-da, qutqaruvchilarning tezkor harakati vaziyatni nazoratga olishga imkon berdi.

Xalqaro yo‘ldagi hayajonli daqiqalar: Qutqaruvchilar jasorati

Viloyat FVB navbatchilik qismiga “Samarqand-Toshkent” yo‘nalishi bo‘ylab katta tezlikda harakatlanib ketayotgan yuk transportida yong‘in boshlangani haqida hayajonli xabar kelib tushgan. Olov qisqa vaqt ichida mashinaning katta qismini qamrab olgan.

  • Tezkor safarbarlik: Signal tushishi bilan zudlikda 2 ta maxsus yong‘in-qutqaruv ekipaji hodisa joyiga yetib borgan.

  • Kurash vaqti: Mahalliy o‘t o‘chiruvchilarning matonati va qat’iy harakatlari tufayli alanga yarim soatdan ko‘proq vaqt ichida butunlay jilovlanib, o‘chirilgan.

  • Eng muhimi: Ko‘ngilsiz hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagan, halok bo‘lganlar yo‘q. Haydovchi o‘z vaqtida xavfsiz hududga chiqishga ulgurgan.

Ayni paytda tegishli soha mutaxassislari tomonidan yuk mashinasida yong‘in chiqishiga sabab bo‘lgan asl omillar va ko‘rilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Oxirgi 20 kunlikdagi xavotirli statistika

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu so‘nggi yigirma kun ichida mamlakatimiz trassalarida yuk avtomobillari yonib ketishi bilan bog‘liq uchinchi jiddiy holatdir. Yo‘llardagi bunday beqarorlik haydovchilardan yanada hushyor bo‘lishni talab qilmoqda.

Sana

Sodir bo‘lgan hudud

Transport turi

Oqibati

16 may

Samarqand viloyati

Yuk transporti

Tezkor o‘chirilgan, jabrlanganlar yo‘q.

16 may

Toshkent viloyati (Piskent tumani)

Yuk avtomobili

Olov bartaraf etilgan, surishtiruv ketmoqda.

Bugun (6 iyun)

Jizzax viloyati (G‘allaorol tumani)

Katta hajmli yuk mashinasi

To‘liq o‘chirildi, qurbonlar yo‘q.

Zamin sharhi: Yo‘l — xatolarni kechirmaydi, ayniqsa yozning issiq kunlari boshlanayotgan bir paytda. So‘nggi 20 kun ichida sodir bo‘lgan uchta bir xil mazmundagi yong‘in bizga texnika xavfsizligiga, ayniqsa uzoq masofaga qatnaydigan yirik yuk mashinalarining elektr simlari va dvigatel tizimiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini eslatmoqda. Baxtimizga, barcha holatlarda odamlar omon qoldi. Hurmatli haydovchilar, yo‘lga chiqishdan oldin temir tulporingizning texnik sozligini albatta tekshiring! Nafsingiz emas, hayotingiz muhimroq.

Yurtimiz yo‘llaridagi eng so‘nggi vaziyatlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligining tezkor xabarlari va kundalik hayotimizga oid eng muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

JizzaxSamarqandToshkentM-39Gʻallaorol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish fosh etildiQashqadaryoda iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish fosh etildiBugun, 08:03Farg‘onada 6 mingdan ortiq “Regapen” dorisi musodara qilindiFarg‘onada 6 mingdan ortiq “Regapen” dorisi musodara qilindiBugun, 07:484 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:52Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Kecha, 18:07Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiKecha, 17:28Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiAlimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiKecha, 16:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdi – Zamin.uz, 06.06.2026