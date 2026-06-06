Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdi
Yurtimiz yo‘llarida transport vositalari bilan bog‘liq ko‘ngilsiz hodisalar, afsuski, hamon quloqqa chalinib turibdi. Navbatdagi ana shunday favqulodda vaziyat Jizzax viloyati hududida qayd etildi. M-39 xalqaro avtomobil yo‘lining G‘allaorol tumanidan o‘tuvchi qismida yirik yuk mashinasi to‘satdan yonib ketdi. Mazkur hodisa yuzasidan Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) matbuot xizmati tezkor ma’lumot taqdim etdi.
Tonggi soatlarda sodir bo‘lgan ushbu alanga guvohlarni ancha xavotirga solgan bo‘lsa-da, qutqaruvchilarning tezkor harakati vaziyatni nazoratga olishga imkon berdi.
Xalqaro yo‘ldagi hayajonli daqiqalar: Qutqaruvchilar jasorati
Viloyat FVB navbatchilik qismiga “Samarqand-Toshkent” yo‘nalishi bo‘ylab katta tezlikda harakatlanib ketayotgan yuk transportida yong‘in boshlangani haqida hayajonli xabar kelib tushgan. Olov qisqa vaqt ichida mashinaning katta qismini qamrab olgan.
Tezkor safarbarlik: Signal tushishi bilan zudlikda 2 ta maxsus yong‘in-qutqaruv ekipaji hodisa joyiga yetib borgan.
Kurash vaqti: Mahalliy o‘t o‘chiruvchilarning matonati va qat’iy harakatlari tufayli alanga yarim soatdan ko‘proq vaqt ichida butunlay jilovlanib, o‘chirilgan.
Eng muhimi: Ko‘ngilsiz hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagan, halok bo‘lganlar yo‘q. Haydovchi o‘z vaqtida xavfsiz hududga chiqishga ulgurgan.
Ayni paytda tegishli soha mutaxassislari tomonidan yuk mashinasida yong‘in chiqishiga sabab bo‘lgan asl omillar va ko‘rilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Oxirgi 20 kunlikdagi xavotirli statistika
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu so‘nggi yigirma kun ichida mamlakatimiz trassalarida yuk avtomobillari yonib ketishi bilan bog‘liq uchinchi jiddiy holatdir. Yo‘llardagi bunday beqarorlik haydovchilardan yanada hushyor bo‘lishni talab qilmoqda.
Sana
Sodir bo‘lgan hudud
Transport turi
Oqibati
16 may
Samarqand viloyati
Yuk transporti
Tezkor o‘chirilgan, jabrlanganlar yo‘q.
16 may
Toshkent viloyati (Piskent tumani)
Yuk avtomobili
Olov bartaraf etilgan, surishtiruv ketmoqda.
Bugun (6 iyun)
Jizzax viloyati (G‘allaorol tumani)
Katta hajmli yuk mashinasi
To‘liq o‘chirildi, qurbonlar yo‘q.
Zamin sharhi: Yo‘l — xatolarni kechirmaydi, ayniqsa yozning issiq kunlari boshlanayotgan bir paytda. So‘nggi 20 kun ichida sodir bo‘lgan uchta bir xil mazmundagi yong‘in bizga texnika xavfsizligiga, ayniqsa uzoq masofaga qatnaydigan yirik yuk mashinalarining elektr simlari va dvigatel tizimiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini eslatmoqda. Baxtimizga, barcha holatlarda odamlar omon qoldi. Hurmatli haydovchilar, yo‘lga chiqishdan oldin temir tulporingizning texnik sozligini albatta tekshiring! Nafsingiz emas, hayotingiz muhimroq.
Yurtimiz yo‘llaridagi eng so‘nggi vaziyatlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligining tezkor xabarlari va kundalik hayotimizga oid eng muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…