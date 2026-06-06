O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!

·28·Madaniyat
O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!

O‘zbekiston san’ati vakillaridan biri Hosila Rahimova uzoq tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdi. Xonandaning “Xalqlar do‘stligi” san’at saroyida boshlangan konsert dasturi muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.

Sahnadagi chiqishi davomida Hosila Rahimova o‘ziga xos energiyasi, yorqin obrazlari va nafis liboslari bilan tomoshabinlarga ko‘tarinki kayfiyat ulashdi. Konsertga tashrif buyurgan muxlislar san’atkorni qizg‘in olqishlar bilan qarshi oldi.

Oq libos va tillarang taqinchoqlardagi ayol mikrofonda qo‘shiq kuylamoqda.

Intervyu davomida xonanda ushbu ijodiy kecha uning uchun juda hayajonli ekanini ta’kidladi. “Barcha muxlislarimga rahmat. 10 yillik tanaffusdan keyingi bu konsert men uchun alohida ahamiyatga ega. Dasturdagi qo‘shiqlarning yarmidan ko‘pi premera bo‘lib, ular hali hech qayerda ijro etilmagan”, — dedi san’atkor.

Xosila RahimovaOʻzbekistonDoʻstlik xalqlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Bugun, 07:27Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiBugun, 06:12Rayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiRayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiBugun, 06:06Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Bugun, 23:31Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Bugun, 23:02Bahora Arslonova kutilmagan tan olishi bilan hayratga soldi (video)Bahora Arslonova kutilmagan tan olishi bilan hayratga soldi (video)Bugun, 22:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi! – Zamin.uz, 06.06.2026