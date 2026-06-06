O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!
O‘zbekiston san’ati vakillaridan biri Hosila Rahimova uzoq tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdi. Xonandaning “Xalqlar do‘stligi” san’at saroyida boshlangan konsert dasturi muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.
Sahnadagi chiqishi davomida Hosila Rahimova o‘ziga xos energiyasi, yorqin obrazlari va nafis liboslari bilan tomoshabinlarga ko‘tarinki kayfiyat ulashdi. Konsertga tashrif buyurgan muxlislar san’atkorni qizg‘in olqishlar bilan qarshi oldi.
Intervyu davomida xonanda ushbu ijodiy kecha uning uchun juda hayajonli ekanini ta’kidladi. “Barcha muxlislarimga rahmat. 10 yillik tanaffusdan keyingi bu konsert men uchun alohida ahamiyatga ega. Dasturdagi qo‘shiqlarning yarmidan ko‘pi premera bo‘lib, ular hali hech qayerda ijro etilmagan”, — dedi san’atkor.
…