Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydi

·18·O‘zbekiston
Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydi

Prezident farmoniga ko‘ra, foydalanish muddati 50 yildan oshgan ko‘p kvartirali uylarda qayta rejalashtirish ishlarini amalga oshirish taqiqlandi.

Bunday binolarda faqat uyni mustahkamlash bilan bog‘liq ishlarga ruxsat beriladi. Bu qaror eski uylarda xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan.

Shuningdek, kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etmagan quruvchilarning reyting ballari pasaytiriladi.

Yangi qurilayotgan binolarda esa konstruksiya va xavfsizlikka ta’sir qilmaydigan ayrim o‘zgarishlar uchun qayta kelishish talabi bekor qilindi.

RossiyaPrezident
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiO‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiBugun, 07:30Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Otabek Shukurov O‘zbekistonning Kanadaga mag‘lubiyati haqida ochiq gapirdiOtabek Shukurov O‘zbekistonning Kanadaga mag‘lubiyati haqida ochiq gapirdiKecha, 14:32Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydi – Zamin.uz, 06.06.2026