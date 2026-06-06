Farg‘onada 6 mingdan ortiq “Regapen” dorisi musodara qilindi

·20·Jamiyat
Farg‘onada 6 mingdan ortiq “Regapen” dorisi musodara qilindi

DXX xodimlari Ichki ishlar va Bojxona organlari bilan hamkorlikda o‘tkazgan tezkor tadbirlarda 6 mingdan ortiq kuchli ta’sir qiluvchi “Regapen” dori vositalari musodara qilindi.

Farg‘ona shahrida yashovchi 1974 yilda tug‘ilgan fuqaroning uyida sotish maqsadida saqlangan 3580 dona “Regapen” aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi.

Shuningdek, “Qo‘qon – Toshkent” yo‘nalishida harakatlangan “Lacetti” avtomobili tekshirilganda, salon qismiga yashirilgan 2520 dona “Regapen” topildi.

Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. DXX kuchli ta’sir qiluvchi dorilarning noqonuniy savdosi haqida ma’lumotga ega bo‘lgan fuqarolar 1520 qisqa raqamiga murojaat qilishi mumkinligini eslatdi.

Farg'onaGKNBRegapenKokandToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdiJizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdiBugun, 08:04Qashqadaryoda iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish fosh etildiQashqadaryoda iste’molga yaroqsiz yog‘ ishlab chiqarish fosh etildiBugun, 08:034 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:52Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Kecha, 18:07Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiKecha, 17:28Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiAlimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiKecha, 16:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi