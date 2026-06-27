Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)

·46·Madaniyat
Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)

“Zaitun” mukofotini taqdirlash marosimida boshlovchilik qilayotgan aktrisa va boshlovchi Feruza Normatova uchun unutilmas lahzalar yuz berdi.

Tadbir qizg‘in davom etayotgan bir paytda uning turmush o‘rtog‘i, Abdusharipov Olloyor qo‘lida qip-qizil atirgullardan tayyorlangan katta guldasta bilan kirib keldi. U guldastani Feruza Normatovaga tantanali ravishda taqdim etib, uni peshonasidan o‘pdi va bag‘riga bosdi.

Kutilmagan syurprizdan hayajonga tushgan aktrisaning quvonchi yuz-ko‘zidan yaqqol sezilib turardi. Tadbir mehmonlari ham ushbu samimiy lahzani iliq olqishlar bilan kutib oldi.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Izohlarda foydalanuvchilar Feruza Normatovani samimiy tabriklab, unga oilaviy baxt va totuvlik tilashdi. Ayrimlar esa: “Baxt aynan shunday kutilmagan lahzalarda namoyon bo‘ladi”, deya o‘z fikrlarini yozib qoldirdi.

Tadbirda yigit ayolga guldasta sovg‘a qilmoqda va ular birga suratga tushishmoqda.

Ma’lumot uchun, “Zaitun” mukofotini taqdirlash marosimida ijtimoiy tarmoqlarda turli yo‘nalishlarda faol bo‘lgan ijodkorlar, blogerlar, mobilograflar va kontent yaratuvchilar munosib taqdirlandi.

Feruza NormatovaOlloyor AbdusharipovZaytun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)Kecha, 16:51Bobur Yo‘ldoshev: “Ota-onangiz vafot etganda nega yig‘lashingizni bilasizmi?” (video)Bobur Yo‘ldoshev: “Ota-onangiz vafot etganda nega yig‘lashingizni bilasizmi?” (video)Kecha, 16:49Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)Kecha, 15:57Los-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiLos-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiKecha, 15:24Rayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdiRayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdiKecha, 13:01Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiMadaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiKecha, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...