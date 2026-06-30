Anjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdi

·28·Madaniyat
Anjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdi

Hollivud yulduzi Anjelina Joli sobiq turmush o‘rtog‘i Bred Pitt bilan ajrashganidan buyon shaxsiy hayoti haqida juda kam gapirib keladi. Aktrisa bu safar qariyb o‘n yildan beri hech kim bilan uchrashmaganini ilk bor ochiqchasiga ma’lum qildi.

Joli bu haqda Yahoo Entertainment nashriga yangi «Couture» filmini targ‘ib qilish chog‘ida bergan intervyusida so‘z ochdi. Kartinada aktrisa Parij moda haftaligida ishlayotgan vaqtda ko‘krak saratoni tashxisi qo‘yilgan amerikalik rejissyor Maksin Uoker obrazini gavdalantirgan.

Filmda Maksin operator Anton (aktyor Lui Garrel ijrosida) bilan ishqiy munosabat o‘rnatadi. Jolining aytishicha, ushbu qahramonni ijro etish unga farzandlar tarbiyasiga butun e’tibor qaratish bilan bir vaqtning o‘zida shaxsiy hayot uchun ham o‘rin topish mumkinligini anglatgan.

Andjelina Joli va Bred Pittning alohida portretlari yonma-yon qo‘yilgan.

«Rostini aytsam, qariyb o‘n yil avval ajrashganimdan beri hech kim bilan uchrashmadim. Shuning uchun farzandlarim va oilamga e’tibor qaratganimda, hayotimning bu qismi men uchun muhim emasdek tuyulardi», — dedi aktrisa.

Uning qo‘shimcha qilishicha, qahramonini tushunish jarayonida ayol bir vaqtning o‘zida ham qizini sevishi, unga bag‘ishlangan bo‘lishi va ayni paytda ayol sifatida mehr va muhabbatga ehtiyoj sezishi mumkinligini anglagan.

51 yoshli Anjelina Joli va 62 yoshli Bred Pitt 2016 yil sentyabr oyida, ikki yillik turmushdan keyin ajrashgan. Ularning ajrim jarayoni sakkiz yil davom etgan. Sobiq juftlikning olti nafar farzandi bor: Meddoks, Paks, Zaxara, Shaylo hamda egizaklar Viven va Noks.

Anjelina Joli va uning besh farzandi "Eternals" premyerasida suratga tushmoqda.Anjellina Joli olti nafar farzandi bilan tadbirda suratga tushmoqda.

Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, qizlari ulg‘ayganidan keyin unga faqat ona sifatida emas, balki o‘z hayoti bilan yashashni ham maslahat bera boshlagan.

«Men yana o‘zimni qayta kashf etayotgandekman. Endi yana yashashim, yana erkin bo‘lishim kerak. Hayot meni biroz sindirgan bo‘lishi mumkin», — dedi Joli.

Avvalroq Variety nashriga bergan intervyusida ham u hayotga bo‘lgan kurashchanlik ruhi yana qaytayotganini ta’kidlagan. Aktrisaning aytishicha, buning asosiy sababchilaridan biri farzandlari bo‘lib, ular endi katta bo‘lgani uchun onasining yana faol hayot kechirishini xohlamoqda.

Anjelina Joli besh nafar farzandi bilan premyera tadbirida tabassum qilib turibdi.

Shu bilan birga, xorij nashrlari yozishicha, sobiq juftlikning farzandlaridan Meddoks, Zaxara va Shaylo familiyalaridan «Pitt» qismini olib tashlash uchun huquqiy qadamlar tashlagan. Viven va Noks esa rasman emas, ramziy tarzda otasidan uzoqlashgani aytilmoqda.

Angelina JolieBrad PittLouis GarrelParis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!Kecha, 23:30Afsonaviy rus xonandasi Alla Pugachyova sahnani tark etdimi? Vakili xabarlarga izoh berdiAfsonaviy rus xonandasi Alla Pugachyova sahnani tark etdimi? Vakili xabarlarga izoh berdiKecha, 19:04Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)Kecha, 17:07Kinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiKinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiKecha, 14:40Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Kecha, 02:28Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildi28.06, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...