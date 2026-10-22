Bollivud yulduzi Tayger Shroffning avtomobiliga o‘q uzildi (video)

·1·Madaniyat
Bollivud yulduzi Tayger Shroffning avtomobiliga o‘q uzildi (video)

Hindistonning Mumbay shahrida Bollivud aktyori Tayger Shroff bo‘lgan avtomobilga qurolli hujum uyushtirildi. Hodisa 18 oktyabr kuni shaharning Juxu hududida sodir bo‘lgan.

India Today nashri xabariga ko‘ra, noma’lum shaxslar mototsiklda kelib, aktyor bo‘lgan BMW avtomobiliga bir necha marta o‘q uzgan. Tayger Shroff voqea vaqtida futbol o‘ynab, shaxsiy tadbirdan qaytayotgan bo‘lgan.

Hujum oqibatida aktyorning haydovchisi va yaqin atrofda turgan yana bir kishi jarohatlangan. Shroffning o‘zi esa o‘qdan jarohat olmagan va uning hayoti xavf ostida emasligi ma’lum qilingan.

Hodisadan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda «Lourens Bishnoi» jinoiy guruhi nomidan hujum uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olgan xabar tarqalgan. Biroq politsiya ushbu bayonotning haqiqiyligi va guruhning voqeaga aloqadorligini tekshirgan.

19 oktyabr kuni Hindiston ommaviy axborot vositalari politsiya gumonlanuvchilarni qo‘lga olgani, ish esa Mumbay politsiyasining jinoyatchilikka qarshi kurash bo‘limiga o‘tkazilganini xabar qildi. Tergov davomida hujum sababi va uning ortida kimlar turgani aniqlashtirilmoqda.

Tayger ShroffBollivudLourens BishnoiMumbay
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?18 sentabr 19:35Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajHindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportaj18 sentabr 03:59Mumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohatMumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohat15 sentabr 23:54Rani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdiRani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdi23 sentabr 18:39Ritik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladiRitik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladi19 sentabr 13:1552 yoshni suratga olish maydonida qarshi olgan Kajol muxlislarini hayratda qoldirdi (video)52 yoshni suratga olish maydonida qarshi olgan Kajol muxlislarini hayratda qoldirdi (video)6 avgust 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir