Bollivud qiroli Shohruxxon 61 yoshni qarshi oldi

·50·Madaniyat
Bollivud qiroli Shohruxxon 61 yoshni qarshi oldi

Bugun, 2 noyabr kuni hind kino san’atining eng mashhur aktyorlaridan biri, millionlab muxlislar mehrini qozongan Shohruxxon 61 yoshni qarshi oldi. U Bollivudning eng taniqli yulduzlaridan biri sifatida ko‘plab romantik filmlardagi rollari bilan tomoshabinlar qalbidan joy olgan.

Shohruxxon 1965 yil 2 noyabrda Hindistonning Nyu-Deli shahrida tug‘ilgan. U aktyorlik faoliyatini televideniyeda boshlagan va «Fauji» seriali orqali tomoshabinlarga tanilgan. 1992 yilda «Devona» filmi bilan katta kinodagi debyutini qilgan aktyor qisqa vaqt ichida Bollivudning yorqin yulduzlaridan biriga aylandi.

Faoliyatining dastlabki yillarida «Qo‘rquv» («Darr»), «Qimorboz» («Baazigar») kabi filmlarda salbiy qahramonlarni gavdalantirgan Shohruxxon keyinchalik romantik obrazlari bilan ham katta shuhrat qozondi. «Devdas», «Gohi shodlik, gohi g‘am» («Kabhi Khushi Kabhie Gham»), «Mening ismim Xon» («My Name Is Khan»), «Chennai Express», «Pathaan» va «Jawan» kabi filmlar uning ijodidagi eng mashhur kartinalar qatoridan joy olgan.

Shohruxxon 1991 yilda Gauri Xonga uylangan. Ularning Aryan, Suxana va AbRam ismli uch nafar farzandi bor.

ShohruxxonBollivudHind kinosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandi9 sentabr 21:22Bomba tahdididan so‘ng Amitabh Bachchan muxlislari bilan himoya kabinasida uchrashdiBomba tahdididan so‘ng Amitabh Bachchan muxlislari bilan himoya kabinasida uchrashdiBugun 11:1624 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami24 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami25 oktabr 12:48Amitabx Bachchan 84 yoshda! Afsonaviy aktyor tug‘ilgan kunida muxlislari bilan uchrashdi (video)Amitabx Bachchan 84 yoshda! Afsonaviy aktyor tug‘ilgan kunida muxlislari bilan uchrashdi (video)11 oktabr 15:04Bollivud yulduzi Tayger Shroffning avtomobiliga o‘q uzildi (video)Bollivud yulduzi Tayger Shroffning avtomobiliga o‘q uzildi (video)22 oktabr 12:14Rani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdiRani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdi23 sentabr 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!