Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportaj

·34·Texno
Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportaj
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda naqdsiz hisob-kitoblar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan, bu jarayon smartfonlar orqali QR-kod skanerlash bilan amalga oshirilmoqda.
  • Bu muvaffaqiyatning asosida "India Stack" deb nomlangan to‘rt qatlamli raqamli infratuzilma yotadi, jumladan, 1,44 milliard fuqaroni qamrab olgan raqamli biometrik kod (Aadhaar) va 9 milliarddan ortiq rasmiy hujjatni o‘z ichiga olgan DigiLocker tizimi.

Hindiston ko‘chalaridagi oddiy ko‘cha choyxonasidan tortib, Mumbay markazidagi osmono‘par savdo majmualarigacha bir xil manzaraga guvoh bo‘lasiz: odamlar cho‘ntagidan naqd pul emas, smartfon chiqarib, QR-kodni skanerlaydi. Dunyoning eng aholisi ko‘p mamlakatida naqdsiz hisob-kitob qanday qilib odatiy turmush tarziga aylandi?

​Xalqaro media-turimiz doirasida ushbu raqamli mo‘jizaning miya markazi — NPCI (Hindiston Milliy to‘lovlar korporatsiyasi) bosh qarorgohida bo‘lib, tizimning ishlash mexanizmlarini o‘rgandik.

Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportaj

«India Stack»: To‘rt pog‘onali raqamli poydevor

​Taqdimotlar davomida ma’lum bo‘lishicha, bu muvaffaqiyat tasodifan yuz bermagan. Uning negizida to‘rtta mustahkam infratuzilma qatlami yotibdi:

  • Raqamli biometrik kod (Aadhaar): 1,44 milliard fuqaro elektron identifikatsiya tizimi bilan qamrab olingan. Katta yoshdagi aholining 91 foizi rasmiy bank hisob raqamiga ega va har kuni qariyb 17 million kishi elektron shaklda (eKYC) tasdiqdan o‘tadi.

  • Qog‘ozsiz hujjatlar (DigiLocker): 9 milliarddan ortiq rasmiy hujjat raqamlashtirilgan bo‘lib, fuqarolar davlat va bank xizmatlaridan qog‘oz ko‘tarib yurmasdan foydalanmoqda.

  • Yagona naqdsiz to‘lovlar tarmog‘i (UPI va RuPay): Har qanday bank va fintex ilovasini o‘zaro bog‘lovchi tezkor, arzon va ochiq arxitektura.

  • Qulay infratuzilma: 1,3 milliard mobil aloqa foydalanuvchisi uchun 1 GB mobil internet narxi dunyodagi eng arzon ko‘rsatkichlardan biri — taxminan 0,10 dollarni tashkil etadi.

Kuniga 1 milliard tranzaksiya: Hayratlanarli raqamlar

Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportaj

​NPCI taqdim etgan ko‘rsatkichlar nafaqat mintaqaviy, balki global moliyaviy bozor uchun ham misli ko‘rilmagan miqyosga ega:

  • ​Sayyoramizda banklar ishtirokida amalga oshiriladigan barcha onson tezkor to‘lovlarning qariyb 49 foizi aynan Hindistonning UPI tizimi hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

  • ​Tizim oyiga 24,5 milliarddan ortiq tranzaksiyani qayta ishlamoqda. Oylik aylanma 315 milliard dollardan, kunlik operatsiyalar soni esa 1 milliarddan oshadi.

  • ​2021 yilda UPI tranzaksiyalari qiymati Hindiston YAIMining 18 foizini tashkil etgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib bu ulush 87 foizga (yillik 3,6 trillion dollarga) yetdi.

Xususiy monopoliya emas, milliy manfaat

​Tizimning eng o‘ziga xos jihati uning boshqaruv modelidadir. NPCI — foyda olishni ko‘zlamaydigan (not-for-profit) tashkilot bo‘lib, uni Hindiston zaxira banki (RBI) va 65 ta yirik tijorat banki konsorsium sifatida boshqaradi.

​Bu yerda xususiy fintex ilovalari (Google Pay, PhonePe, Paytm) foydalanuvchilarning pulini o‘z balansida to‘plamaydi. Ular faqat qulay interfeys taqdim etadi, mablag‘ esa xaridorning bank hisobidan sotuvchining hisobiga bir soniya ichida to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘tadi. Natijada xavfsizlik kafolatlanadi va tizim komissiyasiz, erkin raqobat asosida ishlaydi.

​BRIKS sammiti kunlarida Hindiston tomoni ushbu milliy tajribani hamkor davlatlar to‘lov tizimlari bilan integratsiya qilishga tayyorligini bildirgan edi. Markaziy Osiyo, xususan, moliyaviy texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan O‘zbekiston uchun ham naqdsiz iqtisodiyot va ochiq fintex infratuzilmasini barpo etishda Mumbaydagi ushbu model katta amaliy ahamiyatga ega.

HindistonMumbayHisob-Kitob
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiNASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiBugun, 03:50Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiXitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiBugun, 01:53Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiKecha, 22:53Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiApple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiKecha, 21:24Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiKecha, 20:57Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaKecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi