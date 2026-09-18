30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?

·14·Dunyo
30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?

Hindistonda 30 yildan ortiq vaqt davomida qorni g‘ayritabiiy darajada shishib kelgan erkak bilan bog‘liq noyob tibbiy holat yana jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Shifokorlar dastlab katta o‘sma deb gumon qilishgan, biroq operatsiya vaqtida topilgan narsa bundan ancha kutilmagan bo‘lgan.

Sanju Bhagat ismli erkakning qorni uzoq yillar davomida kattalashib borgan. Shifokorlar esa buning sababini aniqlashda qiynalgan.

1999 yil iyun oyida uning ahvoli keskin yomonlashgan. Qorin diafragmaga bosim o‘tkazib, nafas olishni qiyinlashtirgach, u Mumbaydagi "Tata Memorial" kasalxonasiga shoshilinch olib borilgan.

Dastlab mutaxassislar katta o‘sma bor deb taxmin qilgan. Ammo jarrohlik vaqtida shifokor Ajay Mehta «fetus in fetu» deb ataladigan nihoyatda kam uchraydigan tug‘ma holatga duch kelgan.

Bu holatda bir egizak homiladorlik davrida ikkinchisining tanasi ichida rivojlanib qoladi va to‘liq rivojlanmaydi. Bhagatning qorin bo‘shlig‘idan uning qon ta’minotidan foydalangan, rivojlanishi tug‘ilishdan oldin to‘xtagan egizagiga tegishli to‘qimalardan iborat tuzilma olib tashlangan.

Xabarlarga ko‘ra, operatsiya davomida olib tashlangan tuzilma taxminan 4 kilogramm og‘irlik qilgan. Shundan qariyb 1 kilogrammini sochlar tashkil etgani aytiladi.

Sanju BhagatTata Memorialfetus in fetuMumbay
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!Bugun, 19:28Samolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildiSamolyotda janjal ko‘targan 67 yoshli yo‘lovchi o‘rindig‘iga skotch bilan bog‘lab qo‘yildiBugun, 19:22"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti..."Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...Bugun, 18:16Begona insonlarni quchoqlab, amerikalik ayol katta daromad topmoqdaBegona insonlarni quchoqlab, amerikalik ayol katta daromad topmoqdaBugun, 17:01Olimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiOlimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiBugun, 16:2540 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldi40 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldiBugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi