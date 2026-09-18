30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?
Hindistonda 30 yildan ortiq vaqt davomida qorni g‘ayritabiiy darajada shishib kelgan erkak bilan bog‘liq noyob tibbiy holat yana jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Shifokorlar dastlab katta o‘sma deb gumon qilishgan, biroq operatsiya vaqtida topilgan narsa bundan ancha kutilmagan bo‘lgan.
Sanju Bhagat ismli erkakning qorni uzoq yillar davomida kattalashib borgan. Shifokorlar esa buning sababini aniqlashda qiynalgan.
1999 yil iyun oyida uning ahvoli keskin yomonlashgan. Qorin diafragmaga bosim o‘tkazib, nafas olishni qiyinlashtirgach, u Mumbaydagi "Tata Memorial" kasalxonasiga shoshilinch olib borilgan.
Dastlab mutaxassislar katta o‘sma bor deb taxmin qilgan. Ammo jarrohlik vaqtida shifokor Ajay Mehta «fetus in fetu» deb ataladigan nihoyatda kam uchraydigan tug‘ma holatga duch kelgan.
Bu holatda bir egizak homiladorlik davrida ikkinchisining tanasi ichida rivojlanib qoladi va to‘liq rivojlanmaydi. Bhagatning qorin bo‘shlig‘idan uning qon ta’minotidan foydalangan, rivojlanishi tug‘ilishdan oldin to‘xtagan egizagiga tegishli to‘qimalardan iborat tuzilma olib tashlangan.
Xabarlarga ko‘ra, operatsiya davomida olib tashlangan tuzilma taxminan 4 kilogramm og‘irlik qilgan. Shundan qariyb 1 kilogrammini sochlar tashkil etgani aytiladi.
Izohlar 0
…