Rafael Leao Milan jamoasini tark etib, Angliyaga koʻchib oʻtmoqchi
"Milan" hujumchisi Rafael Leao faoliyatida yangi chorlov vaqt kelganini va Italiya A Seriyasini tark etishga tayyorligini maʼlum qildi. Portugaliyalik vinger oʻz uslubiga koʻproq mos keladigan chempionat sifatida Angliya Premer-ligasini tanladi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, Italiyadagi taktik cheklovlar uning bor salohiyatini namoyish etishiga toʻsqinlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport TV telekanaliga bergan intervyusida Rafael Leao oʻtgan mavsumdagi qiyinchiliklar haqida ochiq gapirdi. U jarohatlar va murabbiylar shtabi tomonidan tanlangan taktik tizim uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatganini taʼkidladi. "Men jamoaga koʻproq foyda keltirishim mumkinligini his qildim, biroq jamoaning oʻyin uslubi bunga imkon bermadi. Menga yangi chaqiruv kerak", — dedi hujumchi.
Leao oʻz iqtidorini namoyish etish uchun Angliya Premer-ligasi yoki La Liga eng maqbul variant ekanligini bildirdi. Ayniqsa, Angliyadan tushadigan taklif uni juda xursand qilishini yashirmadi. Uning fikricha, Premer-ligadagi yuqori darajali futbolchilar bilan raqobatlashish uning oʻsishiga yordam beradi.
Shuningdek, futbolchi maydondagi pozitsiyasi borasida ham oʻz fikrlarini bildirdi. U ikkinchi hujumchi yoki "yolgʻonchi toʻqqizlik" sifatida oʻynashni afzal koʻrishini, qanotda esa qaror qabul qilish uchun koʻp vaqt sarflab yuborayotganini tan oldi. Rafael Leao oʻz statistikasini yaxshilash va darvoza oldida aniqroq harakat qilish ustida ishlashi kerakligini ham qoʻshimcha qildi.
…