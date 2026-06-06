Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdi

·40·Iqtisodiyot
Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdi

Markaziy bank 8 iyun kuni amal qiladigan xorijiy valyutalarning o‘zbek so‘miga nisbatan yangi rasmiy kurslarini e’lon qildi.

Ma’lutmotga ko‘ra,

- AQSH dollari 52,23 so‘mga qimmatlashib, 12 049,44 so‘mni tashkil etdi.

- Yevro ham o‘sish qayd etib, 75,18 so‘mga ko‘tarildi va 14 024,34 so‘mga yetdi.

- Rossiya rubli esa 2,4 so‘mga oshib, 163,92 so‘m darajasida belgilandi.

Ma’lumot uchun, bundan avval dollar kursi ketma-ket ikki kun davomida o‘sib, 11 997,21 so‘mga yetgan edi. Shu tariqa, valyuta kursi 2 iyun kuni 12 ming so‘mdan pastlaganidan keyin yana ushbu psixologik chegaradan yuqori ko‘tarildi.

Markaziy bankAQSH dollariYevroRossiya rubli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiBugun, 08:29Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaIllinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaBugun, 00:12AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariAQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariBugun, 23:58ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiBugun, 23:55Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiKraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiBugun, 23:52Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi