Google Ilon Maskning superkompyuteri uchun oyiga qariyb 1 mlrd dollar toʻlaydi

·38·Texno
Google Ilon Maskning superkompyuteri uchun oyiga qariyb 1 mlrd dollar toʻlaydi

Google kompaniyasi sunʼiy intellekt tizimlarini rivojlantirish maqsadida SpaceX bilan hisoblash resurslarini ijaraga olish boʻyicha yirik kelishuv imzoladi. Eʼlon qilingan hujjatlarga koʻra, 2026-yil oktyabridan 2029-yil iyuniga qadar Google taxminan 110 000 dona NVIDIA grafik protsessorlari, markaziy protsessorlar va xotira infratuzilmasidan foydalanish uchun har oy 920 million dollar toʻlaydi. Shartnomaning umumiy qiymati butun davr uchun 30 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu kelishuv koʻlami boʻyicha SpaceX va Anthropic oʻrtasidagi avvalgi bitimga yaqin hisoblanadi. May oyi oxirida Anthropic kompaniyasi Memfis yaqinidagi Colossus 1 maʼlumotlar markazining barcha hisoblash quvvatlaridan foydalanish uchun oyiga 1,25 milliard dollar toʻlashga rozi boʻlgan edi. Dastlab xAI ehtiyojlari uchun qurilgan ushbu obyekt hozirda SpaceX tuzilmasiga kiradi.

SpaceX bosh direktori Elon Musk IPO jarayoniga tayyorgarlik koʻrayotgan kompaniya Colossus maʼlumotlar markazi klasterlarini Anthropic kompaniyasiga sunʼiy intellektni oʻqitish uchun faqat olti oyga ijaraga berishga rozi boʻlganini maʼlum qildi. Biroq, u kelishuv bir necha yilga uzaytirilishi mumkinligini ham istisno qilmadi.

Google vakillarining tushuntirishicha, ushbu shartnoma Gemini Enterprise platformasi va kompaniyaning boshqa sunʼiy intellekt xizmatlariga boʻlgan kutilmagan yuqori talab bilan bogʻliq. Korporatsiya oʻzining ulkan hisoblash resurslariga ega boʻlishiga qaramay, mijozlarga xizmat koʻrsatish uchun qoʻshimcha quvvatlarga ehtiyoj sezgan. Shartnomada 2026-yil 31-dekabrdan keyin 90 kunlik ogohlantirish bilan kelishuvni bekor qilish imkoniyati ham koʻzda tutilgan.

GoogleSpaceXNVIDIASunʼiy IntellektElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus