Ebolaga qarshi sunʻiy yoʻldosh qalqoni: Starlink Afrikaga yordam bermoqda

·31·Texno
Ebolaga qarshi sunʻiy yoʻldosh qalqoni: Starlink Afrikaga yordam bermoqda

Starlink kompaniyasi shoshilinch gumanitar missiya doirasida Afrika kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markaziga (Africa CDC) 150 ta sunʻiy yoʻldosh interneti toʻplamini bepul taqdim etdi. Ushbu yordam Kongo Demokratik Respublikasining sharqiy qismidagi Ituri provinsiyasida avj olgan Ebola (Bundibugyo shtammi) epidemiyasiga qarshi kurashishga qaratilgan. Mazkur olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda yerusti aloqa vositalari deyarli mavjud emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Pastki yer orbitasidagi minglab sunʻiy yoʻldoshlar tufayli Starlink real vaqt rejimida epidemiologik nazorat va aloqalarni monitoring qilish maʻlumotlarini uzatishni taʻminlaydi. Bu tibbiyot muassasalari va tezkor javob berish markazlari oʻrtasidagi aloqani yaxshilash, shuningdek, logistika va taʻminot zanjirlari koordinatsiyasini mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, tizim xavfli hududlarda ishlayotgan xodimlar oʻrtasida axborot almashish va oʻqitish jarayonlarini osonlashtiradi.

Ilgari yuqori tezlikdagi va past kechikishli aloqani oʻrnatish uchun ogʻir uskunalar va yillab vaqt talab etiladigan murakkab loyihalar kerak boʻlar edi. Starlink bilan esa barcha zarur qurilmalar kichik qutiga joylashadi va uni hatto ryukzakda olib yurish mumkin. Anʻanaviy yerusti infratuzilmasi cheklovlaridan xoli boʻlgan ushbu tizim mutaxassislar yordamisiz, bir necha daqiqa ichida ishga tushiriladi.

Africa CDC vakillari Starlink kompaniyasiga ushbu oʻz vaqtida koʻrsatilgan yordam va qitʻadagi sogʻliqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyatlarga qarshi kurashdagi hissasi uchun minnatdorchilik bildirdi. Starlink hozirda dunyodagi eng mashhur sunʻiy yoʻldosh internet tizimi boʻlib, u 160 ta davlatda 12 milliondan ortiq abonentga xizmat koʻrsatmoqda.

Kompaniya rivojlanishda davom etmoqda: 2026-yilda Starship raketasi yordamida yangi avlod V3 sunʻiy yoʻldoshlarini uchirish rejalashtirilgan. Ushbu yangilanish servis imkoniyatlarini bir necha barobar oshirishi kutilmoqda. Avvalroq Starlink Boliviya chekkasidagi 14 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʻminlagani haqida xabar berilgan edi.

StarlinkElon MuskAfrica CDCEbolaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus