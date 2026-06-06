Ebolaga qarshi sunʻiy yoʻldosh qalqoni: Starlink Afrikaga yordam bermoqda
Starlink kompaniyasi shoshilinch gumanitar missiya doirasida Afrika kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markaziga (Africa CDC) 150 ta sunʻiy yoʻldosh interneti toʻplamini bepul taqdim etdi. Ushbu yordam Kongo Demokratik Respublikasining sharqiy qismidagi Ituri provinsiyasida avj olgan Ebola (Bundibugyo shtammi) epidemiyasiga qarshi kurashishga qaratilgan. Mazkur olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda yerusti aloqa vositalari deyarli mavjud emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Pastki yer orbitasidagi minglab sunʻiy yoʻldoshlar tufayli Starlink real vaqt rejimida epidemiologik nazorat va aloqalarni monitoring qilish maʻlumotlarini uzatishni taʻminlaydi. Bu tibbiyot muassasalari va tezkor javob berish markazlari oʻrtasidagi aloqani yaxshilash, shuningdek, logistika va taʻminot zanjirlari koordinatsiyasini mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, tizim xavfli hududlarda ishlayotgan xodimlar oʻrtasida axborot almashish va oʻqitish jarayonlarini osonlashtiradi.
Ilgari yuqori tezlikdagi va past kechikishli aloqani oʻrnatish uchun ogʻir uskunalar va yillab vaqt talab etiladigan murakkab loyihalar kerak boʻlar edi. Starlink bilan esa barcha zarur qurilmalar kichik qutiga joylashadi va uni hatto ryukzakda olib yurish mumkin. Anʻanaviy yerusti infratuzilmasi cheklovlaridan xoli boʻlgan ushbu tizim mutaxassislar yordamisiz, bir necha daqiqa ichida ishga tushiriladi.
Africa CDC vakillari Starlink kompaniyasiga ushbu oʻz vaqtida koʻrsatilgan yordam va qitʻadagi sogʻliqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyatlarga qarshi kurashdagi hissasi uchun minnatdorchilik bildirdi. Starlink hozirda dunyodagi eng mashhur sunʻiy yoʻldosh internet tizimi boʻlib, u 160 ta davlatda 12 milliondan ortiq abonentga xizmat koʻrsatmoqda.
Kompaniya rivojlanishda davom etmoqda: 2026-yilda Starship raketasi yordamida yangi avlod V3 sunʻiy yoʻldoshlarini uchirish rejalashtirilgan. Ushbu yangilanish servis imkoniyatlarini bir necha barobar oshirishi kutilmoqda. Avvalroq Starlink Boliviya chekkasidagi 14 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʻminlagani haqida xabar berilgan edi.
…