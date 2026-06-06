Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdi
Yaqin Sharq mintaqasida, xususan, strategik jihatdan o‘ta muhim hisoblangan Fors ko‘rfazi atrofida geosiyosiy keskinlik yana eng yuqori nuqtaga ko‘tarildi. AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) hamda Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) tomonidan berilgan rasmiy bayonotlar mintaqada yirik harbiy to‘qnashuv xavfi ortganidan dalolat bermoqda. Shanbaga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan ushbu voqealar dunyo hamjamiyati va xalqaro OAV diqqat markaziga chiqdi.
Amerika harbiy rahbariyatining ma’lum qilishicha, Tehron tomonidan Kuvayt va Bahrayn yo‘nalishlari bo‘ylab bir nechta ballistik raketalar uchirilgan.
Havodagi qarama-qarshilik: Raketa hujumi va CENTCOM bayonoti
AQSH Markaziy qo‘mondonligi vakillarining dastlabki tezkor tahlillariga ko‘ra, Eron tomonidan yo‘llangan ushbu hujumning oldi muvaffaqiyatli olingan. Harbiy to‘qnashuvning ilk tafsilotlari quyidagicha:
Raketalar soni: Eron hududidan umumiy hisobda 7 ta ballistik raketa havoga ko‘tarilgan.
HHM tizimlarining javobi: Natijada, ushbu raketalarning 6 tasi AQSH havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan samoning o‘zidayoq urib tushirilgan va yo‘q qilingan.
Muvaffaqiyatsiz urinish: Qolgan yagona 1 ta raketa esa texnik sabablar yoki boshqa omillar tufayli belgilangan nishongacha yetib bora olmay, qulagan.
Ayni paytgacha ushbu raketa zarbalari oqibatida insoniy yo‘qotishlar, jarohatlanganlar yoki obyektlarga yetkazilgan yirik vayrongarchiliklar to‘g‘risida ikki tomonlama rasmiy ma’lumotlar berilmagan.
Tankerlar to‘qnashuvi va IIMKning irodali raddiyasi
Voqealar rivojiga Tehron rasmiylari, xususan, Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) mutlaqo boshqacha munosabat bildirmoqda. Eron harbiylarining ta’kidlashicha, mojaro dengizdagi tartibbuzarlik sababli boshlangan.
IIMK bayonotiga ko‘ra, shanba kuniga o‘tar kechasi to‘rtta yirik neft tankeri Eron hukumati bilan hech qanday rasmiy kelishuvsiz Xo‘rmuz bo‘g‘ozi orqali suzib o‘tishga harakat qilgan. Natijada, Eron kuchlari ushbu kemalardan biriga zarba berib, uni to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan, qolgan uchta suv transporti esa yo‘nalishini o‘zgartirib, ortga qaytishga majbur qilingan.
To‘qnashuv tomonlari
Amalga oshirilgan harbiy harakatlar
Harbiy nishonlar va hududlar
AQSH Qurolli kuchlari
Eron dengiz kuchlarining harakatidan so‘ng mintaqadagi radiolokatsiya obyektlariga havodan shiddatli zarbalar bergan.
Mintaqadagi radar va lokator stansiyalari.
Eron IIMK korpusi
Amerika aviazarbalariga javoban ballistik raketalar orqali qaqshatqich hujum uyushtirgan.
Kuvaytdagi AQSH harbiy bazasi va Bahrayndagi AQSH 5-floti qarorgohi.
Ho‘rmuz bo‘g‘ozi: Jahon energetika xavfsizligi xavf ostida
Xalqaro kuzatuvchilar va siyosiy ekspertlarning fikricha, ushbu qurolli to‘qnashuv oddiy mahalliy nizo emas. Chunki Ho‘rmuz bo‘g‘ozi dunyodagi jami neft va suyultirilgan gaz savdosining juda katta va strategik qismi o‘tadigan eng asosiy dengiz yo‘lagi hisoblanadi. Bu yerdagi beqarorlik global iqtisodiyotga, ayniqsa, yonilg‘i narxlariga sezilarli ta’sir o‘tkazishi mumkin.
Zamin sharhi: Raqamli asrda yashayotgan bo‘lsak-da, Yaqin Sharqdagi "kuch markazlari" o‘rtasidagi harbiy qarama-qarshiliklar hamon dunyo tinchligiga tahdid solishda davom etmoqda. Tomonlarning bir-biriga zid va keskin bayonotlari vaziyatning asl ko‘lami haqida mustaqil tasdiqlangan xulosa chiqarishga hali erta ekanligini ko‘rsatadi. Biroq AQSHning Bahrayndagi 5-floti va Kuvaytdagi bazalari nishonga olinishi vaziyat hazilakam emasligidan dalolat. Umid qilamizki, ushbu inqiroz diplomatik muzokaralar yo‘li bilan bartaraf etiladi va jahon bozorida yangi energetik inqiroz yuzaga kelmaydi.
Yaqin Sharq olamidagi eng so‘nggi harbiy-siyosiy yangiliklar, global mojarolar tahlili va xalqaro munosabatlarga oid eng eksklyuziv sharhlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…