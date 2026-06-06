Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdi

·60·Dunyo
Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdi

Yaqin Sharq mintaqasida, xususan, strategik jihatdan o‘ta muhim hisoblangan Fors ko‘rfazi atrofida geosiyosiy keskinlik yana eng yuqori nuqtaga ko‘tarildi. AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) hamda Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) tomonidan berilgan rasmiy bayonotlar mintaqada yirik harbiy to‘qnashuv xavfi ortganidan dalolat bermoqda. Shanbaga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan ushbu voqealar dunyo hamjamiyati va xalqaro OAV diqqat markaziga chiqdi.

Amerika harbiy rahbariyatining ma’lum qilishicha, Tehron tomonidan Kuvayt va Bahrayn yo‘nalishlari bo‘ylab bir nechta ballistik raketalar uchirilgan.

Havodagi qarama-qarshilik: Raketa hujumi va CENTCOM bayonoti

AQSH Markaziy qo‘mondonligi vakillarining dastlabki tezkor tahlillariga ko‘ra, Eron tomonidan yo‘llangan ushbu hujumning oldi muvaffaqiyatli olingan. Harbiy to‘qnashuvning ilk tafsilotlari quyidagicha:

  • Raketalar soni: Eron hududidan umumiy hisobda 7 ta ballistik raketa havoga ko‘tarilgan.

  • HHM tizimlarining javobi: Natijada, ushbu raketalarning 6 tasi AQSH havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan samoning o‘zidayoq urib tushirilgan va yo‘q qilingan.

  • Muvaffaqiyatsiz urinish: Qolgan yagona 1 ta raketa esa texnik sabablar yoki boshqa omillar tufayli belgilangan nishongacha yetib bora olmay, qulagan.

Ayni paytgacha ushbu raketa zarbalari oqibatida insoniy yo‘qotishlar, jarohatlanganlar yoki obyektlarga yetkazilgan yirik vayrongarchiliklar to‘g‘risida ikki tomonlama rasmiy ma’lumotlar berilmagan.

Tankerlar to‘qnashuvi va IIMKning irodali raddiyasi

Voqealar rivojiga Tehron rasmiylari, xususan, Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) mutlaqo boshqacha munosabat bildirmoqda. Eron harbiylarining ta’kidlashicha, mojaro dengizdagi tartibbuzarlik sababli boshlangan.

IIMK bayonotiga ko‘ra, shanba kuniga o‘tar kechasi to‘rtta yirik neft tankeri Eron hukumati bilan hech qanday rasmiy kelishuvsiz Xo‘rmuz bo‘g‘ozi orqali suzib o‘tishga harakat qilgan. Natijada, Eron kuchlari ushbu kemalardan biriga zarba berib, uni to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan, qolgan uchta suv transporti esa yo‘nalishini o‘zgartirib, ortga qaytishga majbur qilingan.

To‘qnashuv tomonlari

Amalga oshirilgan harbiy harakatlar

Harbiy nishonlar va hududlar

AQSH Qurolli kuchlari

Eron dengiz kuchlarining harakatidan so‘ng mintaqadagi radiolokatsiya obyektlariga havodan shiddatli zarbalar bergan.

Mintaqadagi radar va lokator stansiyalari.

Eron IIMK korpusi

Amerika aviazarbalariga javoban ballistik raketalar orqali qaqshatqich hujum uyushtirgan.

Kuvaytdagi AQSH harbiy bazasi va Bahrayndagi AQSH 5-floti qarorgohi.

Ho‘rmuz bo‘g‘ozi: Jahon energetika xavfsizligi xavf ostida

Xalqaro kuzatuvchilar va siyosiy ekspertlarning fikricha, ushbu qurolli to‘qnashuv oddiy mahalliy nizo emas. Chunki Ho‘rmuz bo‘g‘ozi dunyodagi jami neft va suyultirilgan gaz savdosining juda katta va strategik qismi o‘tadigan eng asosiy dengiz yo‘lagi hisoblanadi. Bu yerdagi beqarorlik global iqtisodiyotga, ayniqsa, yonilg‘i narxlariga sezilarli ta’sir o‘tkazishi mumkin.

Zamin sharhi: Raqamli asrda yashayotgan bo‘lsak-da, Yaqin Sharqdagi "kuch markazlari" o‘rtasidagi harbiy qarama-qarshiliklar hamon dunyo tinchligiga tahdid solishda davom etmoqda. Tomonlarning bir-biriga zid va keskin bayonotlari vaziyatning asl ko‘lami haqida mustaqil tasdiqlangan xulosa chiqarishga hali erta ekanligini ko‘rsatadi. Biroq AQSHning Bahrayndagi 5-floti va Kuvaytdagi bazalari nishonga olinishi vaziyat hazilakam emasligidan dalolat. Umid qilamizki, ushbu inqiroz diplomatik muzokaralar yo‘li bilan bartaraf etiladi va jahon bozorida yangi energetik inqiroz yuzaga kelmaydi.

Yaqin Sharq olamidagi eng so‘nggi harbiy-siyosiy yangiliklar, global mojarolar tahlili va xalqaro munosabatlarga oid eng eksklyuziv sharhlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!

EronAQSHTehronQuveytBahrayn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiRossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiBugun, 08:46Nyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiNyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiBugun, 08:00Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaBugun, 07:53Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Bugun, 07:38AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiAQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiBugun, 07:10Dubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiDubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdi – Zamin.uz, 06.06.2026