Soʻnggi raqs: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo JCH-2026da qatnashadimi?
2026-yilgi Jahon chempionati futbol tarixidagi eng yirik va oʻzgacha turnir boʻlishi kutilmoqda. Ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etadigan hamda AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan ushbu musobaqa qariyb 100 yillik tarixda yangi sahifa ochadi. Biroq, deyarli yigirma yil davomida futbol olamini boshqargan afsonaviy avlod uchun bu soʻnggi bekat boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messi 39 yoshga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, oʻzining rekord darajadagi oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etish niyatida. Argentina terma jamoasi bilan 2022-yilda Qatarda gʻolib chiqqan Messi, hozirda Inter Miami safida MLSda toʻp tepmoqda. Garchi Shimoliy Amerikaning jazirama issigʻi va kengaytirilgan format uning jismoniy holatiga qiyinchilik tugʻdirishi mumkin boʻlsa-da, afsonaviy hujumchi yana bir bor dunyoni hayratda qoldirishga tayyor.
Cristiano Ronaldo esa 41 yoshida Portugaliya terma jamoasi bilan tarixiy gʻalabaga erishishni maqsad qilgan. Messi bilan solishtirganda, besh karra "Oltin toʻp" sohibi hali Jahon chempionligini qoʻlga kiritmagan va pley-off bosqichlarida gol urishga muvaffaq boʻlmagan. Agar Portugaliya gʻalaba qozonsa, Ronaldo ushbu nufuzli kubokni boshi uzra koʻtargan eng yoshi katta futbolchiga aylanadi.
Ushbu afsonalar bilan bir qatorda, bir qator faxriy yulduzlar uchun ham 2026-yilgi turnir xalqaro maydondagi soʻnggi imkoniyat boʻladi. Ular ketganidan soʻng futbol olamida paydo boʻladigan boʻshliqni hatto eng iqtidorli yoshlar ham darhol toʻldira olmasligi aniq. Muxlislar uchun bu afsonalarning soʻnggi bor katta sahnada namoyon boʻlishini tomosha qilish uchun noyob imkoniyatdir.
…