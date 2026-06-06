Soʻnggi raqs: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo JCH-2026da qatnashadimi?

·80·Sport
Soʻnggi raqs: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo JCH-2026da qatnashadimi?

2026-yilgi Jahon chempionati futbol tarixidagi eng yirik va oʻzgacha turnir boʻlishi kutilmoqda. Ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etadigan hamda AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan ushbu musobaqa qariyb 100 yillik tarixda yangi sahifa ochadi. Biroq, deyarli yigirma yil davomida futbol olamini boshqargan afsonaviy avlod uchun bu soʻnggi bekat boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messi 39 yoshga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, oʻzining rekord darajadagi oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etish niyatida. Argentina terma jamoasi bilan 2022-yilda Qatarda gʻolib chiqqan Messi, hozirda Inter Miami safida MLSda toʻp tepmoqda. Garchi Shimoliy Amerikaning jazirama issigʻi va kengaytirilgan format uning jismoniy holatiga qiyinchilik tugʻdirishi mumkin boʻlsa-da, afsonaviy hujumchi yana bir bor dunyoni hayratda qoldirishga tayyor.

Cristiano Ronaldo esa 41 yoshida Portugaliya terma jamoasi bilan tarixiy gʻalabaga erishishni maqsad qilgan. Messi bilan solishtirganda, besh karra "Oltin toʻp" sohibi hali Jahon chempionligini qoʻlga kiritmagan va pley-off bosqichlarida gol urishga muvaffaq boʻlmagan. Agar Portugaliya gʻalaba qozonsa, Ronaldo ushbu nufuzli kubokni boshi uzra koʻtargan eng yoshi katta futbolchiga aylanadi.

Ushbu afsonalar bilan bir qatorda, bir qator faxriy yulduzlar uchun ham 2026-yilgi turnir xalqaro maydondagi soʻnggi imkoniyat boʻladi. Ular ketganidan soʻng futbol olamida paydo boʻladigan boʻshliqni hatto eng iqtidorli yoshlar ham darhol toʻldira olmasligi aniq. Muxlislar uchun bu afsonalarning soʻnggi bor katta sahnada namoyon boʻlishini tomosha qilish uchun noyob imkoniyatdir.

FutbolLionel MessiCristiano RonaldoJCH-2026Argentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Soʻnggi raqs: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo JCH-2026da qatnashadimi? – Zamin.uz, 06.06.2026