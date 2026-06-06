Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdi

·40·Sport
Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdi

Jahon futbolining amaldagi qirollari hisoblangan Argentina milliy terma jamoasi lageridan xushxabarlar kelmoqda. Okean ortining «Inter Mayami» klubi vingeri, afsonaviy hujumchi Lionel Messining salomatligi va jismoniy holati ayni damda nafaqat tango yurti vakillarini, balki butun dunyodagi millionlab futbol ishqibozlarini hayajonga solayotgani bor gap.

Ushbu umumiy xavotirlarga aniqlik kiritish maqsadida, terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Skaloni o‘z sardorining tiklanish jarayoni va bo‘lajak Mundial oldidagi holati haqida rasmiy munosabat bildirdi. Mutaxassisning so‘zlari terma jamoa muxlislari qalbiga xotirjamlik olib kirdi.

«Leo ancha yaxshi holatda, bu bizni quvontiradi»

Bosh murabbiy Lionel Skaloni terma jamoaning mashg‘ulotlar bazasida OAV vakillari bilan uchrashib, Messining sog‘lig‘i borasidagi ijobiy o‘zgarishlarni yashirib o‘tirmadi.

«Leoning ahvoli juda yaxshi. U allaqachon jamoaning umumiy guruhi bilan birgalikda yengil mashg‘ulotlarga kirishdi, bu esa biz uchun benihoya muhim ahamiyatga ega. U umumiy jarayondan uzilib qolgani yo‘q, reja asosidagi tiklanish dasturi muvaffaqiyatli davom etmoqda. Balki Leo yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushib, bir necha daqiqa harakat qilishi ham mumkin. Har qanday vaziyatda ham, uning hozirgi jismoniy ruhiyati ancha yuqori darajada, bu esa bizni to‘liq xotirjam qiladi», — dedi Lionel Skaloni.

Shuningdek, tajribali murabbiy tarkibdagi raqobat va ehtimoliy boshqa yo‘qotishlar haqida gapirar ekan, jamoaning ichki salohiyatiga yuqori baho berdi:

«Agar jamoamizning boshqa biror a’zosi kutilmaganda jarohat olib, safdan chiqadigan bo‘lsa, biz uning o‘rnini munosib ravishda to‘ldira oladigan kuchli futbolchilarni topa olishimizga qat’iy ishonaman».

May oyidagi jarohat va tarixiy Mundial ro‘yxati

Futbol sehrgari Lionel Messi shu yilning may oyi oxirida maydonda jiddiy jarohat olgan edi. Ko‘pchilik uning bo‘lajak yirik musobaqadagi ishtirokini so‘roq ostiga qo‘ygan bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi tavakkal qilib, uni qaydnomaga kiritdi. Ikki Lionel o‘rtasidagi ishonch va Messining terma jamoadagi o‘rni quyidagi tizimda yaqqol namoyon bo‘ladi:

  • Jarohatlangan vaqti: 2026 yil may oyining so‘nggi kunlari.

  • Murabbiy qarori: Jismoniy muammolarga qaramay, Messi 2026 yilgi Jahon chempionati uchun Argentina milliy jamoasining yakuniy rasmiy ro‘yxatidan joy oldi.

  • Joriy holati: Izolyatsiyadan chiqqan, umumiy guruhda to‘p surmoqda va xalqaro nazorat bahslarida debyut qilishga hozirlanmoqda.

Zamin sharhi: Lionel Messisiz Jahon chempionatini tasavvur qilish qiyin. May oyidagi jarohatdan so‘ng Skalonining uni baribir Mundial ro‘yxatiga kiritgani Leo nafaqat maydondagi futbolchi, balki kiyinish xonasidagi haqiqiy ruhiy yetakchi ekanini anglatadi. Sardorning umumiy mashg‘ulotlarga qaytgani va o‘rtoqlik o‘yinlarida qatnashish ehtimoli borligi — "albiseleste"ning Jahon tojini himoya qilish yo‘lidagi eng katta ustunligidir. Muxlislar yana bir bor yashil maydonda "Leo sehri"ni ko‘rishga juda yaqin turishibdi.

Amaldagi jahon chempionlari lageridagi eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar, Lionel Messining Mundialdagi yurishi tafsilotlari va futbol olamidagi eng qaynoq reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Lionel MessiLionel ScaloniArgentinaInter Miami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi