Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdi
Jahon futbolining amaldagi qirollari hisoblangan Argentina milliy terma jamoasi lageridan xushxabarlar kelmoqda. Okean ortining «Inter Mayami» klubi vingeri, afsonaviy hujumchi Lionel Messining salomatligi va jismoniy holati ayni damda nafaqat tango yurti vakillarini, balki butun dunyodagi millionlab futbol ishqibozlarini hayajonga solayotgani bor gap.
Ushbu umumiy xavotirlarga aniqlik kiritish maqsadida, terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Skaloni o‘z sardorining tiklanish jarayoni va bo‘lajak Mundial oldidagi holati haqida rasmiy munosabat bildirdi. Mutaxassisning so‘zlari terma jamoa muxlislari qalbiga xotirjamlik olib kirdi.
«Leo ancha yaxshi holatda, bu bizni quvontiradi»
Bosh murabbiy Lionel Skaloni terma jamoaning mashg‘ulotlar bazasida OAV vakillari bilan uchrashib, Messining sog‘lig‘i borasidagi ijobiy o‘zgarishlarni yashirib o‘tirmadi.
«Leoning ahvoli juda yaxshi. U allaqachon jamoaning umumiy guruhi bilan birgalikda yengil mashg‘ulotlarga kirishdi, bu esa biz uchun benihoya muhim ahamiyatga ega. U umumiy jarayondan uzilib qolgani yo‘q, reja asosidagi tiklanish dasturi muvaffaqiyatli davom etmoqda. Balki Leo yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushib, bir necha daqiqa harakat qilishi ham mumkin. Har qanday vaziyatda ham, uning hozirgi jismoniy ruhiyati ancha yuqori darajada, bu esa bizni to‘liq xotirjam qiladi», — dedi Lionel Skaloni.
Shuningdek, tajribali murabbiy tarkibdagi raqobat va ehtimoliy boshqa yo‘qotishlar haqida gapirar ekan, jamoaning ichki salohiyatiga yuqori baho berdi:
«Agar jamoamizning boshqa biror a’zosi kutilmaganda jarohat olib, safdan chiqadigan bo‘lsa, biz uning o‘rnini munosib ravishda to‘ldira oladigan kuchli futbolchilarni topa olishimizga qat’iy ishonaman».
May oyidagi jarohat va tarixiy Mundial ro‘yxati
Futbol sehrgari Lionel Messi shu yilning may oyi oxirida maydonda jiddiy jarohat olgan edi. Ko‘pchilik uning bo‘lajak yirik musobaqadagi ishtirokini so‘roq ostiga qo‘ygan bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi tavakkal qilib, uni qaydnomaga kiritdi. Ikki Lionel o‘rtasidagi ishonch va Messining terma jamoadagi o‘rni quyidagi tizimda yaqqol namoyon bo‘ladi:
Jarohatlangan vaqti: 2026 yil may oyining so‘nggi kunlari.
Murabbiy qarori: Jismoniy muammolarga qaramay, Messi 2026 yilgi Jahon chempionati uchun Argentina milliy jamoasining yakuniy rasmiy ro‘yxatidan joy oldi.
Joriy holati: Izolyatsiyadan chiqqan, umumiy guruhda to‘p surmoqda va xalqaro nazorat bahslarida debyut qilishga hozirlanmoqda.
Zamin sharhi: Lionel Messisiz Jahon chempionatini tasavvur qilish qiyin. May oyidagi jarohatdan so‘ng Skalonining uni baribir Mundial ro‘yxatiga kiritgani Leo nafaqat maydondagi futbolchi, balki kiyinish xonasidagi haqiqiy ruhiy yetakchi ekanini anglatadi. Sardorning umumiy mashg‘ulotlarga qaytgani va o‘rtoqlik o‘yinlarida qatnashish ehtimoli borligi — "albiseleste"ning Jahon tojini himoya qilish yo‘lidagi eng katta ustunligidir. Muxlislar yana bir bor yashil maydonda "Leo sehri"ni ko‘rishga juda yaqin turishibdi.
Amaldagi jahon chempionlari lageridagi eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar, Lionel Messining Mundialdagi yurishi tafsilotlari va futbol olamidagi eng qaynoq reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…