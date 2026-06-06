AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdi
Amerika Qo‘shma Shtatlarida Oq uy ma’muriyati va sud tizimi o‘rtasidagi qonuniy kurash yangi va kutilmagan pallaga kirdi. AQSHning Rod-Aylend shtatidagi federal sud Donald Tramp jamoasi tomonidan dunyoning 39 ta davlati fuqarolariga nisbatan joriy etilgan bir qator keskin immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb e’lon qildi.
Ushbu shov-shuvli qaror tufayli AQSHdan boshpana so‘ragan, ishlash huquqini qo‘lga kiritishga intilayotgan, doimiy yashash maqomi (grin-karta) hamda fuqarolik uchun ariza topshirib, hujjatlari muzlatib qo‘yilgan minglab muhojirlar uchun yangi umid eshiklari qayta ochilmoqda.
“Huquqiy noaniqlik botqog‘i” va sudyaning keskin bayonoti
Providens shahri bosh federal sudyasi Jon Makkonnell Tramp ma’muriyati tomonidan ilgari surilgan bahsli taqiqlarni qattiq tanqid ostiga oldi. Uning fikricha, bu cheklovlar minglab beayb insonlarni qiyin vaziyatga solib qo‘ygan.
Adolatsiz paysalga solish: Sudyaning ta’kidlashicha, ushbu xorijlik fuqarolar AQSH Kongressi tomonidan belgilangan barcha qonuniy bosqichlardan o‘tib, Fuqarolik va immigratsiya xizmati (USCIS) talablarini to‘liq bajarishgan. Shunga qaramay, ularning murojaatlari oylar davomida asossiz ravishda ko‘rib chiqilmay kelingan.
Vakolatdan chiqish: Sud xulosasiga ko‘ra, USCIS o‘z xizmat vakolatlarini suiiste’mol qilgan va qarorlarni hech qanday huquqiy asossiz qabul qilgan. Makkonnell ushbu choralarning zamirida muhojirlarga nisbatan salbiy qarashlar yotganini va davlat siyosati bunday hissiyotlarga asoslanmasligi kerakligini qayd etdi.
Ushbu tarixiy g‘alaba joriy yilning mart oyida Tramp siyosati ustidan shikoyat qilgan muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va kasaba uyushmalari koalitsiyasining katta yutug‘i sifatida baholanmoqda.
Tramp davridagi taqiqlar xronologiyasi: Kimlar cheklovga tushgan edi?
Donald Tramp 2025 yilda Oq uyga qayta saylanganidan so‘ng, o‘zining saylovoldi va’dalariga muvofiq, migratsiya tizimini maksimal darajada qattiqlashtirgan edi. Ikki bosqichda amalga oshirilgan taqiqlar ro‘yxati quyidagi jadvalda aks etgan:
Joriy etilgan sana
Cheklov maqomi
Ta’sir doirasidagi davlatlar
2025 yil iyun
To‘liq taqiq va qisman cheklovlar
Afg‘oniston, Eron, Yaman, Liviya, Somali, Sudan, Haiti (to‘liq taqiq); Venesuela, Kuba, Turkmaniston (qisman cheklov).
2026 yil 1 yanvar
Ro‘yxatning kengaytirilishi
Burkina-Faso, Mali, Niger, Suriya, Janubiy Sudan (to‘liq taqiq); Angola, Nigeriya, Senegal, Tanzaniya (qisman cheklov).
Zamin sharhi: Okean ortidagi ushbu ichki siyosiy va huquqiy to‘qnashuvlar AQSHga borishni yoki u yerda qonuniy yashashni maqsad qilgan minglab yurtdoshlarimiz va qo‘shni mintaqa vakillari uchun ham juda muhim ahamiyatga ega. Ekspertlarning fikricha, Rod-Aylend sudining ushbu dadil qadami Trampning keskin migratsiya siyosatiga berilgan ilk jiddiy huquqiy zarba bo‘ldi. Bu pretsedent kelgusida Oq uy tomonidan qabul qilingan boshqa cheklovchi hujjatlarning ham bekor qilinishiga zamin yaratishi mumkin. Sudlar va prezident ma’muriyati o‘rtasidagi bu kurash hali uzoq davom etadi shekilli.
AQSHdagi immigratsiya yangiliklari, grin-karta sohiblari uchun foydali ma’lumotlar va jahon siyosati maydonidagi eng qaynoq voqealar tahlilini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…