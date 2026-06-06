AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdi

·46·Dunyo
AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdi

Amerika Qo‘shma Shtatlarida Oq uy ma’muriyati va sud tizimi o‘rtasidagi qonuniy kurash yangi va kutilmagan pallaga kirdi. AQSHning Rod-Aylend shtatidagi federal sud Donald Tramp jamoasi tomonidan dunyoning 39 ta davlati fuqarolariga nisbatan joriy etilgan bir qator keskin immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb e’lon qildi.

Ushbu shov-shuvli qaror tufayli AQSHdan boshpana so‘ragan, ishlash huquqini qo‘lga kiritishga intilayotgan, doimiy yashash maqomi (grin-karta) hamda fuqarolik uchun ariza topshirib, hujjatlari muzlatib qo‘yilgan minglab muhojirlar uchun yangi umid eshiklari qayta ochilmoqda.

“Huquqiy noaniqlik botqog‘i” va sudyaning keskin bayonoti

Providens shahri bosh federal sudyasi Jon Makkonnell Tramp ma’muriyati tomonidan ilgari surilgan bahsli taqiqlarni qattiq tanqid ostiga oldi. Uning fikricha, bu cheklovlar minglab beayb insonlarni qiyin vaziyatga solib qo‘ygan.

  • Adolatsiz paysalga solish: Sudyaning ta’kidlashicha, ushbu xorijlik fuqarolar AQSH Kongressi tomonidan belgilangan barcha qonuniy bosqichlardan o‘tib, Fuqarolik va immigratsiya xizmati (USCIS) talablarini to‘liq bajarishgan. Shunga qaramay, ularning murojaatlari oylar davomida asossiz ravishda ko‘rib chiqilmay kelingan.

  • Vakolatdan chiqish: Sud xulosasiga ko‘ra, USCIS o‘z xizmat vakolatlarini suiiste’mol qilgan va qarorlarni hech qanday huquqiy asossiz qabul qilgan. Makkonnell ushbu choralarning zamirida muhojirlarga nisbatan salbiy qarashlar yotganini va davlat siyosati bunday hissiyotlarga asoslanmasligi kerakligini qayd etdi.

Ushbu tarixiy g‘alaba joriy yilning mart oyida Tramp siyosati ustidan shikoyat qilgan muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va kasaba uyushmalari koalitsiyasining katta yutug‘i sifatida baholanmoqda.

Tramp davridagi taqiqlar xronologiyasi: Kimlar cheklovga tushgan edi?

Donald Tramp 2025 yilda Oq uyga qayta saylanganidan so‘ng, o‘zining saylovoldi va’dalariga muvofiq, migratsiya tizimini maksimal darajada qattiqlashtirgan edi. Ikki bosqichda amalga oshirilgan taqiqlar ro‘yxati quyidagi jadvalda aks etgan:

Joriy etilgan sana

Cheklov maqomi

Ta’sir doirasidagi davlatlar

2025 yil iyun

To‘liq taqiq va qisman cheklovlar

Afg‘oniston, Eron, Yaman, Liviya, Somali, Sudan, Haiti (to‘liq taqiq); Venesuela, Kuba, Turkmaniston (qisman cheklov).

2026 yil 1 yanvar

Ro‘yxatning kengaytirilishi

Burkina-Faso, Mali, Niger, Suriya, Janubiy Sudan (to‘liq taqiq); Angola, Nigeriya, Senegal, Tanzaniya (qisman cheklov).

Zamin sharhi: Okean ortidagi ushbu ichki siyosiy va huquqiy to‘qnashuvlar AQSHga borishni yoki u yerda qonuniy yashashni maqsad qilgan minglab yurtdoshlarimiz va qo‘shni mintaqa vakillari uchun ham juda muhim ahamiyatga ega. Ekspertlarning fikricha, Rod-Aylend sudining ushbu dadil qadami Trampning keskin migratsiya siyosatiga berilgan ilk jiddiy huquqiy zarba bo‘ldi. Bu pretsedent kelgusida Oq uy tomonidan qabul qilingan boshqa cheklovchi hujjatlarning ham bekor qilinishiga zamin yaratishi mumkin. Sudlar va prezident ma’muriyati o‘rtasidagi bu kurash hali uzoq davom etadi shekilli.

AQSHdagi immigratsiya yangiliklari, grin-karta sohiblari uchun foydali ma’lumotlar va jahon siyosati maydonidagi eng qaynoq voqealar tahlilini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

AQSHDonald TrampRod-AylendJon MakkonnellProvidence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiRossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiBugun, 08:46Nyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiNyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiBugun, 08:00Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaBugun, 07:53Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Bugun, 07:38Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiBugun, 07:14Dubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiDubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi