Luka Modrich «Real Madrid» klubiga yangi lavozimda qaytishi kutilmoqda

·58·Sport
Luka Modrich «Real Madrid» klubiga yangi lavozimda qaytishi kutilmoqda

Jahon futboli afsonalaridan biri, xorvatiyalik sehrli yarim himoyachi Luka Modrichning faoliyatida keskin va kutilmagan burilish yuz bermoqda. Tajribali pleymeyker Apennin yarim orolini tark etishga qaror qildi. Bunga «Milan» klubining yakunlangan mavsum natijalariga ko‘ra Yevropa Chempionlar ligasi (YECHL) yo‘llanmasidan quruq qolgani asosiy sabab bo‘ldi.

Ammo "rossoneri" muxlislarini xafa qilgan bu xabar Madridda katta quvonch bilan kutib olinyapti. Italiyaning nufuzli «Tuttosport» nashri jurnalistlari tarqatgan shov-shuvli ma’lumotlarga qaraganda, «Real Madrid» rahbariyati o‘z afsonasini zudlik bilan ortga qaytarishni rejalashtirmoqda.

Maydonda emas, kadrlar ortida: Modrichga qanday lavozim beriladi?

"Qirollik klubi" Luka Modrichni Madridga futbolchi sifatida emas, balki mutlaqo yangi maqomda taklif etmoqda. Klub xo‘jayini Florentino Peres va uning jamoasi xorvatiyalik daho uchun ikkita asosiy variantni tayyorlab qo‘ygan:

  • Murabbiylik shtabidan joy: Luka Modrich o‘zining ulkan futbol intellekti va tajribasi bilan jamoaning yangi bosh murabbiyi shtabida yordamchi mutaxassis sifatida faoliyat boshlashi mumkin.

  • Ma’muriy boshqaruv tizimi: Ikkinchi jozibador variant — Lukani klub rahbariyati tarkibiga kiritish va unga yuqori ma’muriy (menejerlik) lavozimlaridan birini topshirish.

Tarixiy qadrdonlik va «Milan»dagi oxirgi mavsum raqamlari

Luka Modrich «Real Madrid» uchun begona emas. U 2012 yildan to 2025 yilga qadar naqd 13 yil davomida «Santyago Bernabeu»da to‘p surib, bir necha bor YECHL va La Liga kuboklarini boshi ustiga ko‘targan, «Oltin to‘p»ga sazovor bo‘lgan.

Uning Italiya A Seriyasidagi so‘nggi mavsumi ham yomon kechmadi, biroq jamoaviy natija faxriy futbolchini qoniqtirmadi:

To‘p surgan klubi

Mavsumdagi o‘yinlari

Urgan gollari

Golli uzatmalari (assist)

Ketgan vaqti

«Milan»

34 ta

2 ta

4 ta

2026 yil iyun

Zamin sharhi: Luka Modrichning Madridga qaytishi haqidagi xabarlar «Real» muxlislari uchun haqiqiy bayram sovg‘asi bo‘ldi. O‘z vaqtida Zinedin Zidan ham faoliyatini yakunlab, aynan mana shunday tizim orqali buyuk murabbiyga aylangan edi. Modrichning futbolni o‘qiy olish qobiliyati madridliklarning yangi avlod vakillariga katta dars bo‘lishi shubhasiz. U maydonda bo‘lmasa-da, o‘z uyiga, qadrdon "qirollik oilasi" bag‘riga qaytmoqda.

«Real Madrid» lageridagi eng qaynoq insaydlar, jahon futboli yulduzlarining murabbiylik faoliyatiga oid eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Luka ModrićReal MadridAC MilanFlorentino PérezMadrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi