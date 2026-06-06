Luka Modrich «Real Madrid» klubiga yangi lavozimda qaytishi kutilmoqda
Jahon futboli afsonalaridan biri, xorvatiyalik sehrli yarim himoyachi Luka Modrichning faoliyatida keskin va kutilmagan burilish yuz bermoqda. Tajribali pleymeyker Apennin yarim orolini tark etishga qaror qildi. Bunga «Milan» klubining yakunlangan mavsum natijalariga ko‘ra Yevropa Chempionlar ligasi (YECHL) yo‘llanmasidan quruq qolgani asosiy sabab bo‘ldi.
Ammo "rossoneri" muxlislarini xafa qilgan bu xabar Madridda katta quvonch bilan kutib olinyapti. Italiyaning nufuzli «Tuttosport» nashri jurnalistlari tarqatgan shov-shuvli ma’lumotlarga qaraganda, «Real Madrid» rahbariyati o‘z afsonasini zudlik bilan ortga qaytarishni rejalashtirmoqda.
Maydonda emas, kadrlar ortida: Modrichga qanday lavozim beriladi?
"Qirollik klubi" Luka Modrichni Madridga futbolchi sifatida emas, balki mutlaqo yangi maqomda taklif etmoqda. Klub xo‘jayini Florentino Peres va uning jamoasi xorvatiyalik daho uchun ikkita asosiy variantni tayyorlab qo‘ygan:
Murabbiylik shtabidan joy: Luka Modrich o‘zining ulkan futbol intellekti va tajribasi bilan jamoaning yangi bosh murabbiyi shtabida yordamchi mutaxassis sifatida faoliyat boshlashi mumkin.
Ma’muriy boshqaruv tizimi: Ikkinchi jozibador variant — Lukani klub rahbariyati tarkibiga kiritish va unga yuqori ma’muriy (menejerlik) lavozimlaridan birini topshirish.
Tarixiy qadrdonlik va «Milan»dagi oxirgi mavsum raqamlari
Luka Modrich «Real Madrid» uchun begona emas. U 2012 yildan to 2025 yilga qadar naqd 13 yil davomida «Santyago Bernabeu»da to‘p surib, bir necha bor YECHL va La Liga kuboklarini boshi ustiga ko‘targan, «Oltin to‘p»ga sazovor bo‘lgan.
Uning Italiya A Seriyasidagi so‘nggi mavsumi ham yomon kechmadi, biroq jamoaviy natija faxriy futbolchini qoniqtirmadi:
To‘p surgan klubi
Mavsumdagi o‘yinlari
Urgan gollari
Golli uzatmalari (assist)
Ketgan vaqti
«Milan»
34 ta
2 ta
4 ta
2026 yil iyun
Zamin sharhi: Luka Modrichning Madridga qaytishi haqidagi xabarlar «Real» muxlislari uchun haqiqiy bayram sovg‘asi bo‘ldi. O‘z vaqtida Zinedin Zidan ham faoliyatini yakunlab, aynan mana shunday tizim orqali buyuk murabbiyga aylangan edi. Modrichning futbolni o‘qiy olish qobiliyati madridliklarning yangi avlod vakillariga katta dars bo‘lishi shubhasiz. U maydonda bo‘lmasa-da, o‘z uyiga, qadrdon "qirollik oilasi" bag‘riga qaytmoqda.
«Real Madrid» lageridagi eng qaynoq insaydlar, jahon futboli yulduzlarining murabbiylik faoliyatiga oid eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…