RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdi
Nima uchun Britaniya sport avtomobillari va poyga texnologiyalari boʻyicha jahon yetakchisiga aylandi? Bu savolga koʻpincha britaniyaliklarning sovuq garajlarda oʻtirib, jahon darajasidagi poyga mashinalarini yaratishga boʻlgan gʻayritabiiy ishtiyoqi sabab qilib koʻrsatiladi. Biroq, bugungi kunda Formula 1 jamoalarining deyarli barchasi (11 tadan 10 tasi) oʻz qarorgohiga ega boʻlgan ushbu mamlakatning muvaffaqiyati ortida tarixiy imkoniyatlar yotibdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Britaniya iqlimi bu soha uchun juda qulay: qishda qattiq sovuq boʻlmagani uchun ustaxonalarda ishlash imkoni bor, yozda esa jazirama issiq boʻlmagani sababli sobiq aerodromlarda avtomobillarni sinovdan oʻtkazish qiyinchilik tugʻdirmaydi. Aynan mana shu tashlandiq aerodromlar Britaniya avtosportining poydevori boʻlib xizmat qildi.
Ikkinchi jahon urushidan soʻng mamlakatda Qirollik havo kuchlarining (RAF) oʻnlab boʻshab qolgan bazalari qoldi. Ushbu bazalardagi uchish-qoʻnish yoʻlaklari va perimetr yoʻllari poyga yoʻlaklariga aylantirish uchun tayyor infratuzilma edi. Masalan, bugungi mashhur Silverstone trassasi 1947-yilda aynan RAF bazasi boʻlgan va 1950-yilga kelib ilk Formula 1 Gran-prisiga mezbonlik qilgan.
Britaniya boʻylab joylashgan RAF Bicester, Finmere va Upper Heyford kabi oʻnlab sobiq harbiy obektlar keyinchalik avtomobil sinov maydonchalari va poyga markazlariga aylandi. Urushdan qolgan bu meros Britaniyaga nafaqat sport avtomobillari ishlab chiqarishda, balki muhandislik va texnologik poygalarda ham global ustunlikni taʼminlab berdi.
…