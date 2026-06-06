RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdi

·21·Avto
RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdi

Nima uchun Britaniya sport avtomobillari va poyga texnologiyalari boʻyicha jahon yetakchisiga aylandi? Bu savolga koʻpincha britaniyaliklarning sovuq garajlarda oʻtirib, jahon darajasidagi poyga mashinalarini yaratishga boʻlgan gʻayritabiiy ishtiyoqi sabab qilib koʻrsatiladi. Biroq, bugungi kunda Formula 1 jamoalarining deyarli barchasi (11 tadan 10 tasi) oʻz qarorgohiga ega boʻlgan ushbu mamlakatning muvaffaqiyati ortida tarixiy imkoniyatlar yotibdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Britaniya iqlimi bu soha uchun juda qulay: qishda qattiq sovuq boʻlmagani uchun ustaxonalarda ishlash imkoni bor, yozda esa jazirama issiq boʻlmagani sababli sobiq aerodromlarda avtomobillarni sinovdan oʻtkazish qiyinchilik tugʻdirmaydi. Aynan mana shu tashlandiq aerodromlar Britaniya avtosportining poydevori boʻlib xizmat qildi.

Ikkinchi jahon urushidan soʻng mamlakatda Qirollik havo kuchlarining (RAF) oʻnlab boʻshab qolgan bazalari qoldi. Ushbu bazalardagi uchish-qoʻnish yoʻlaklari va perimetr yoʻllari poyga yoʻlaklariga aylantirish uchun tayyor infratuzilma edi. Masalan, bugungi mashhur Silverstone trassasi 1947-yilda aynan RAF bazasi boʻlgan va 1950-yilga kelib ilk Formula 1 Gran-prisiga mezbonlik qilgan.

Britaniya boʻylab joylashgan RAF Bicester, Finmere va Upper Heyford kabi oʻnlab sobiq harbiy obektlar keyinchalik avtomobil sinov maydonchalari va poyga markazlariga aylandi. Urushdan qolgan bu meros Britaniyaga nafaqat sport avtomobillari ishlab chiqarishda, balki muhandislik va texnologik poygalarda ham global ustunlikni taʼminlab berdi.

BritaniyaSport AvtomobillariFormula 1SilverstoneAvtosport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiBugun, 07:56Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiRenault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiBugun, 05:52Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaKecha, 17:05Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiKecha, 16:52Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiLada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiKecha, 11:58Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiBuyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiKecha, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi