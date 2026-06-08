Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdi

·1·Sport
Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdi

Jahon chempionatining boshlanishiga sanoqli kunlar qolayotgan bir pallada terma jamoalar va nufuzli klublar uchun jiddiy xavotirlar yuzaga kela boshladi. Ana shunday noxush yangiliklardan biri Portugaliya milliy jamoasi va Angliyaning «Manchester Siti» klubi lageridan keldi. "Shaharliklar" tarkibida hamyurtimiz, o‘zbek futboli faxri Abduqodir Husanov bilan bir qatorda mudofaa chizig‘ida to‘p surayotgan mahoratli futbolchi Mateush Nunesh sog‘lig‘idagi muammo tufayli Chili terma jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi. Garchi portugaliyaliklar ushbu bahsda 2:1 hisobida zafar quchgan bo‘lsalar-da, tarkibning eng muhim bo‘laklaridan birining safdan chiqishi muxlislar va mutaxassislarda katta tashvish uyg‘otmoqda.

27 yoshli universal yulduzning joriy holati, uning transfer tarixi hamda jamoalar uchun nechog‘lik muhim figura ekanligi bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

MATЕUSH NUNЕSHNING HOZIRGI HOLATI VA SIATISTIKASI

Futbolchi va uning jamoadoshi

Klubga kelish tarixi va transfer bahosi

Maydondagi asosiy vazifasi va o‘zgarishi

Bo‘lajak katta xavf (JCH-2026)

Mateush Nunesh

(27 yosh, Portugaliya TJ a’zosi)

Jamoadoshi: Abduqodir Husanov bilan «Siti» mudofaasini ushlab turibdi.

2023 yilda «Vulverxempton» klubidan dahshatli 53 million funt sterling evaziga sotib olingan edi.

Markaziy yarim himoyachi sifatida kelgan bo‘lsa-da, Pep Gvardiola qo‘l ostida dunyoning eng kuchli o‘ng qanot himoyachilaridan biriga aylandi.

17 iyun kuni Portugaliya JCHdagi ilk o‘yinini Kongo DR ga qarshi o‘tkazadi. Nuneshning tiklanishi uchun vaqt juda kam.

Hozircha Portugaliya futbol federatsiyasi futbolchining shikastlanishi qanchalik jiddiy ekanligi borasida rasmiy bayonot bergani yo‘q. U Chili bilan o‘yin qaydnomasiga ham kiritilmagan edi.

Ikki buyuk murabbiy ishonchi va kosmik universallik

Mateush Nunesh «Manchester Siti»ning o‘tgan mavsumdagi zafarli yurishlarida, ayniqsa, hal qiluvchi bahslarda eng asosiy rollardan birini ijro etdi. Pep Gvardiola uning bir nechta pozitsiyada birdek yuqori darajada o‘ynay olishini ko‘p bor maqtagan edi. Quvonarlisi shundaki, klubning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska davrida ham Nuneshning tarkibdagi o‘rni muqarrar va daxlsiz deb qaralmoqda. Uning maydonning istalgan nuqtasini yopib keta olish qobiliyati ham klub, ham terma jamoa strategiyasi uchun suv va havodek zarurdir.

Zamin sharhi: Mateush Nuneshning ayni Jahon chempionati starti arafasida jarohat olishi Portugaliya uchun haqiqiy zarba bo‘ldi. Guruhda Kolumbiyadek dahshatli raqib turganida, Nuneshdek universal jangchining safda bo‘lmasligi mudofaada katta teshikni yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, bu xabar «Manchester Siti» rahbariyatini ham oyoqqa turg‘izgani aniq, boisi yangi mavsum oldidan Mareska jamoaning asosiy figurasini yo‘qotishni istamaydi. Biz uchun esa ushbu futbolchining salomatligi Abduqodir Husanov bilan bog‘liqligi tufayli ham qiziq. Umid qilamizki, Mateush qisqa fursatda sog‘ayib, mundialda ham, klubda ham o‘z mahoratini namoyish etadi.

Yevropa futbolining eng so‘nggi yangiliklari, Mateush Nuneshning tibbiy ko‘rik natijalari va JCH-2026 turnirining eng eksklyuziv tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?Bugun, 03:10O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 03:04Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiFlorentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiKecha, 18:54Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaAlexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaKecha, 18:32Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Kecha, 18:29Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiKecha, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)