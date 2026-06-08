Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdi
Jahon chempionatining boshlanishiga sanoqli kunlar qolayotgan bir pallada terma jamoalar va nufuzli klublar uchun jiddiy xavotirlar yuzaga kela boshladi. Ana shunday noxush yangiliklardan biri Portugaliya milliy jamoasi va Angliyaning «Manchester Siti» klubi lageridan keldi. "Shaharliklar" tarkibida hamyurtimiz, o‘zbek futboli faxri Abduqodir Husanov bilan bir qatorda mudofaa chizig‘ida to‘p surayotgan mahoratli futbolchi Mateush Nunesh sog‘lig‘idagi muammo tufayli Chili terma jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi. Garchi portugaliyaliklar ushbu bahsda 2:1 hisobida zafar quchgan bo‘lsalar-da, tarkibning eng muhim bo‘laklaridan birining safdan chiqishi muxlislar va mutaxassislarda katta tashvish uyg‘otmoqda.
27 yoshli universal yulduzning joriy holati, uning transfer tarixi hamda jamoalar uchun nechog‘lik muhim figura ekanligi bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
MATЕUSH NUNЕSHNING HOZIRGI HOLATI VA SIATISTIKASI
Futbolchi va uning jamoadoshi
Klubga kelish tarixi va transfer bahosi
Maydondagi asosiy vazifasi va o‘zgarishi
Bo‘lajak katta xavf (JCH-2026)
Mateush Nunesh
(27 yosh, Portugaliya TJ a’zosi)
Jamoadoshi: Abduqodir Husanov bilan «Siti» mudofaasini ushlab turibdi.
2023 yilda «Vulverxempton» klubidan dahshatli 53 million funt sterling evaziga sotib olingan edi.
Markaziy yarim himoyachi sifatida kelgan bo‘lsa-da, Pep Gvardiola qo‘l ostida dunyoning eng kuchli o‘ng qanot himoyachilaridan biriga aylandi.
17 iyun kuni Portugaliya JCHdagi ilk o‘yinini Kongo DR ga qarshi o‘tkazadi. Nuneshning tiklanishi uchun vaqt juda kam.
Hozircha Portugaliya futbol federatsiyasi futbolchining shikastlanishi qanchalik jiddiy ekanligi borasida rasmiy bayonot bergani yo‘q. U Chili bilan o‘yin qaydnomasiga ham kiritilmagan edi.
Ikki buyuk murabbiy ishonchi va kosmik universallik
Mateush Nunesh «Manchester Siti»ning o‘tgan mavsumdagi zafarli yurishlarida, ayniqsa, hal qiluvchi bahslarda eng asosiy rollardan birini ijro etdi. Pep Gvardiola uning bir nechta pozitsiyada birdek yuqori darajada o‘ynay olishini ko‘p bor maqtagan edi. Quvonarlisi shundaki, klubning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska davrida ham Nuneshning tarkibdagi o‘rni muqarrar va daxlsiz deb qaralmoqda. Uning maydonning istalgan nuqtasini yopib keta olish qobiliyati ham klub, ham terma jamoa strategiyasi uchun suv va havodek zarurdir.
Zamin sharhi: Mateush Nuneshning ayni Jahon chempionati starti arafasida jarohat olishi Portugaliya uchun haqiqiy zarba bo‘ldi. Guruhda Kolumbiyadek dahshatli raqib turganida, Nuneshdek universal jangchining safda bo‘lmasligi mudofaada katta teshikni yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, bu xabar «Manchester Siti» rahbariyatini ham oyoqqa turg‘izgani aniq, boisi yangi mavsum oldidan Mareska jamoaning asosiy figurasini yo‘qotishni istamaydi. Biz uchun esa ushbu futbolchining salomatligi Abduqodir Husanov bilan bog‘liqligi tufayli ham qiziq. Umid qilamizki, Mateush qisqa fursatda sog‘ayib, mundialda ham, klubda ham o‘z mahoratini namoyish etadi.
Yevropa futbolining eng so‘nggi yangiliklari, Mateush Nuneshning tibbiy ko‘rik natijalari va JCH-2026 turnirining eng eksklyuziv tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…