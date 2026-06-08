Yamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildi
Jahon futbolining eng yorqin va betakror yosh iste’dodlaridan biri, Kataloniyaning «Barselona» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasining sehrli qanot hujumchisi Lamin Yamal nafaqat maydondagi sermahsul o‘yinlari, balki futbol olamidagi voqealarga o‘zining teran va xolis yondashuvi bilan ham muxlislar mehrini qozonib kelmoqda. Zamonamizning eng mashhur yigitlaridan biri bo‘lgan Yamal yaqinda bergan intervyusida bugungi kunda OAV va muxlislar e’tiboridan biroz chetda qolayotgan, ammo o‘z jamoalari uchun suv va havodek zarur bo‘lgan mahorat egalari haqida to‘xtaldi. U o‘z fikricha, sport olamida munosib ravishda yetarlicha qadrlanmayotgan va baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar ro‘yxatini tuzib chiqdi.
Ispaniyaning nufuzli Marca nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, yosh yulduzning bu boradagi kuzatuvlari va aytgan nomlari ko‘plab ekspertlar uchun ham qiziqarli yangilik bo‘ldi.
Lamin Yamal tomonidan alohida e’tirof etilgan futbolchilar va ularning joriy maqomi bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
LAMIN YAMAL TALQINIDAGI «QADRIGA YETILMAGAN» IQTIDORLAR
Futbolchilar va ularning klublari
Maydondagi roli va maqomi
Lamin Yamalning ular haqidagi shaxsiy fikri
Jerar Martin
(«Barselona»)
«Ko‘k-anorranglilar»ning umidli va mehnatkash himoyachisi.
«Jerar — juda katta hajmdagi ishlarni bajaradigan, ammo yetarlicha baholanmayotgan o‘yinchi.»
Fabian Ruis
(PSJ / Ispaniya TJ)
Terma jamoaning markaziy chizig‘idagi haqiqiy «dirijor».
Xuddi Mikel Merino kabi maydonda juda katta foyda keltirsa-da, OAVda kam maqtaladi.
Mikel Merino
(«Arsenal» / Ispaniya TJ)
Har qanday taktik tizimni mustahkamlay oladigan yarim himoyachi.
Jamoaning ko‘rinmas qahramonlaridan biri bo‘lib, unga bo‘lgan e’tibor yuqori emas.
Tomas Myuller
(«Bavariya»)
Nemis futboli va «Bavariya» klubining tirik afsonasi.
Faoliyati davomida misli ko‘rilmagan natijalarga erishgan bo‘lsa-da, haligacha yetarlicha qadrlanmaydi.
Shuningdek, suhbat davomida jurnalistlar Lamin Yamaldan Angliyaning «Chelsi» klubi yetakchisi Koul Palmer haqida ham so‘rashdi. Biroq Yamal angliyalik yulduzni bu ro‘yxatga qo‘shish noo‘rin ekanligini qat’iy ta’kidladi:
«Koul Palmerni qanday qilib yetarlicha baholanmaydigan o‘yinchi deb hisoblash mumkin? Axir u «Chelsi»dek grand jamoada afsonaviy 10-raqam ostida to‘p tepmoqda. Bundan tashqari, u yaqindagina yakuniga yetgan «Oltin to‘p-2025» sovrini uchun o‘tkazilgan ovoz berish jarayonlarida dunyoning eng kuchli futbolchilari qatorida to‘qqizinchi o‘rinni band etdi. Uni butun dunyo tan olib bo‘lgan», — deydi Lamin Yamal.
Yosh yulduzning katta futbolga xolis nigohi
Lamin Yamalning bunday kuzatuvlari uning futbolni nafaqat chiroyli gollar yoki fintlar, balki taktik jihatdan ham juda chuqur tushunishidan dalolat beradi. Jerar Martin kabi jamoadoshlarini qo‘llab-quvvatlashi esa «Barselona» kiyinish xonasidagi ichki muhit va do‘stlik aloqalari nechog‘lik mustahkam ekanligini ko‘rsatadi. Tomas Myullerdek afsonaning mehnatlarini yosh avlod vakili sifatida yuqori baholashi esa tahsinga loyiq.
Zamin sharhi: Lamin Yamalning fikrlariga qo‘shilmay iloj yo‘q. Zamonaviy futbolda ko‘pincha faqat gol uradigan yoki ijtimoiy tarmoqlarda millionlab kuzatuvchilarga ega bo‘lgan yulduzlar ko‘proq maqtaladi. Ammo Fabian Ruis, Mikel Merino yoki Jerar Martin kabi «ko‘rinmas front jangchilari» bo‘lmasa, hech bir jamoa chempionlikka erisha olmaydi. Yosh bo‘lishiga qaramay, Yamalning mana shunday nozik detallarga e’tibor qaratishi va Koul Palmerning darajasini to‘g‘ri baholashi uning futbol intellekti naqadar yuqori ekanligini isbotlamoqda. Bunday xolis va teran fikrlaydigan futbolchilar hamisha muxlislar ardog‘ida bo‘ladi. Laminga ham, u tilga olgan barcha mehnatkash futbolchilarga ham yangi mavsumda zafarlar yor bo‘lsin!
Yevropa futbolining eng qiziqarli intrigalari, Lamin Yamalning eksklyuziv intervyulari va jahon sportiga oid eng qaynoq, yoqimli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…