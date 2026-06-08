Yamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildi

·0·Sport
Yamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildi

Jahon futbolining eng yorqin va betakror yosh iste’dodlaridan biri, Kataloniyaning «Barselona» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasining sehrli qanot hujumchisi Lamin Yamal nafaqat maydondagi sermahsul o‘yinlari, balki futbol olamidagi voqealarga o‘zining teran va xolis yondashuvi bilan ham muxlislar mehrini qozonib kelmoqda. Zamonamizning eng mashhur yigitlaridan biri bo‘lgan Yamal yaqinda bergan intervyusida bugungi kunda OAV va muxlislar e’tiboridan biroz chetda qolayotgan, ammo o‘z jamoalari uchun suv va havodek zarur bo‘lgan mahorat egalari haqida to‘xtaldi. U o‘z fikricha, sport olamida munosib ravishda yetarlicha qadrlanmayotgan va baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar ro‘yxatini tuzib chiqdi.

Ispaniyaning nufuzli Marca nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, yosh yulduzning bu boradagi kuzatuvlari va aytgan nomlari ko‘plab ekspertlar uchun ham qiziqarli yangilik bo‘ldi.

Lamin Yamal tomonidan alohida e’tirof etilgan futbolchilar va ularning joriy maqomi bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

LAMIN YAMAL TALQINIDAGI «QADRIGA YETILMAGAN» IQTIDORLAR

Futbolchilar va ularning klublari

Maydondagi roli va maqomi

Lamin Yamalning ular haqidagi shaxsiy fikri

Jerar Martin


(«Barselona»)

«Ko‘k-anorranglilar»ning umidli va mehnatkash himoyachisi.

«Jerar — juda katta hajmdagi ishlarni bajaradigan, ammo yetarlicha baholanmayotgan o‘yinchi.»

Fabian Ruis


(PSJ / Ispaniya TJ)

Terma jamoaning markaziy chizig‘idagi haqiqiy «dirijor».

Xuddi Mikel Merino kabi maydonda juda katta foyda keltirsa-da, OAVda kam maqtaladi.

Mikel Merino


(«Arsenal» / Ispaniya TJ)

Har qanday taktik tizimni mustahkamlay oladigan yarim himoyachi.

Jamoaning ko‘rinmas qahramonlaridan biri bo‘lib, unga bo‘lgan e’tibor yuqori emas.

Tomas Myuller


(«Bavariya»)

Nemis futboli va «Bavariya» klubining tirik afsonasi.

Faoliyati davomida misli ko‘rilmagan natijalarga erishgan bo‘lsa-da, haligacha yetarlicha qadrlanmaydi.

Shuningdek, suhbat davomida jurnalistlar Lamin Yamaldan Angliyaning «Chelsi» klubi yetakchisi Koul Palmer haqida ham so‘rashdi. Biroq Yamal angliyalik yulduzni bu ro‘yxatga qo‘shish noo‘rin ekanligini qat’iy ta’kidladi:

«Koul Palmerni qanday qilib yetarlicha baholanmaydigan o‘yinchi deb hisoblash mumkin? Axir u «Chelsi»dek grand jamoada afsonaviy 10-raqam ostida to‘p tepmoqda. Bundan tashqari, u yaqindagina yakuniga yetgan «Oltin to‘p-2025» sovrini uchun o‘tkazilgan ovoz berish jarayonlarida dunyoning eng kuchli futbolchilari qatorida to‘qqizinchi o‘rinni band etdi. Uni butun dunyo tan olib bo‘lgan», — deydi Lamin Yamal.

Yosh yulduzning katta futbolga xolis nigohi

Lamin Yamalning bunday kuzatuvlari uning futbolni nafaqat chiroyli gollar yoki fintlar, balki taktik jihatdan ham juda chuqur tushunishidan dalolat beradi. Jerar Martin kabi jamoadoshlarini qo‘llab-quvvatlashi esa «Barselona» kiyinish xonasidagi ichki muhit va do‘stlik aloqalari nechog‘lik mustahkam ekanligini ko‘rsatadi. Tomas Myullerdek afsonaning mehnatlarini yosh avlod vakili sifatida yuqori baholashi esa tahsinga loyiq.

Zamin sharhi: Lamin Yamalning fikrlariga qo‘shilmay iloj yo‘q. Zamonaviy futbolda ko‘pincha faqat gol uradigan yoki ijtimoiy tarmoqlarda millionlab kuzatuvchilarga ega bo‘lgan yulduzlar ko‘proq maqtaladi. Ammo Fabian Ruis, Mikel Merino yoki Jerar Martin kabi «ko‘rinmas front jangchilari» bo‘lmasa, hech bir jamoa chempionlikka erisha olmaydi. Yosh bo‘lishiga qaramay, Yamalning mana shunday nozik detallarga e’tibor qaratishi va Koul Palmerning darajasini to‘g‘ri baholashi uning futbol intellekti naqadar yuqori ekanligini isbotlamoqda. Bunday xolis va teran fikrlaydigan futbolchilar hamisha muxlislar ardog‘ida bo‘ladi. Laminga ham, u tilga olgan barcha mehnatkash futbolchilarga ham yangi mavsumda zafarlar yor bo‘lsin!

Yevropa futbolining eng qiziqarli intrigalari, Lamin Yamalning eksklyuziv intervyulari va jahon sportiga oid eng qaynoq, yoqimli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaMourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaBugun, 04:01Aleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiAleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiBugun, 03:55Roy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiRoy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiBugun, 03:47Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiAleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiBugun, 03:31Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiMateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiBugun, 03:23O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?Bugun, 03:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)