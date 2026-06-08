Samsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldi

·0·Texno
Samsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldi

Internet tarmogʻida Samsung kompaniyasining boʻlajak hamyonbop flagmani — Galaxy S26 FE modelining ilk real tasvirlari paydo boʻldi. Qurilma Wireless Power Consortium (WPC) maʼlumotlar bazasida SM-S741 katalog raqami bilan roʻyxatdan oʻtgan, bu esa smartfonning bozorga chiqishiga tayyorgarlik koʻrilayotganini tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan suratlarga koʻra, Samsung qurilmaning umumiy brend uslubini saqlab qoladi, biroq asosiy kamera dizayniga oʻzgartirish kiritadi. Orqa paneldagi alohida linzalar oʻrniga Galaxy S26 FE modeli Galaxy Z Fold 7 uslubini eslatuvchi yaxlit kamera blokiga ega boʻladi. Yangi dizaynning oʻziga xosligi shundaki, kamera moduli deyarli korpus chetigacha yetib boradi, bu esa uni Galaxy A57 va kompaniyaning boshqa joriy modellaridan ajratib turadi.

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S26 FE qurilmasi Exynos 2500 protsessori va 8 GB tezkor xotira bilan jihozlanadi. Shuningdek, ushbu model Samsung smartfonlari orasida qutidan Android 17 operatsion tizimi bilan chiqadigan ilk qurilmalardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Taxminlarga koʻra, Galaxy S26 FE yangi buklamafonlar — Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 bilan birga taqdim etiladi. Mish-mishlarga koʻra, taqdimot marosimi joriy yilning 22-iyul kuni boʻlib oʻtishi mumkin. Bozor tahlilchilari Galaxy Z Fold 8 uchun mutlaqo yangi iPhone Ultra asosiy raqib boʻlishini taxmin qilishmoqda.

SamsungGalaxy S26 FESmartfonTexnologiyaAndroid 17
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiQizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiBugun, 19:00TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiTRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiKecha, 18:5445 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus