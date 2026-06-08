Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandi

·0·Sport
Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandi

Tennis olamining eng nufuzli va mahobatli musobaqalaridan biri — Fransiya Ochiq chempionati o‘zining kutilmagan va hayajonli yakuniga yetdi. Parijning mashhur ochiq grunt kortlarida o‘tgan ikki haftalik shiddatli bahslardan so‘ng, erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarining yangi qiroli aniqlandi. Sayyoramizning uchinchi raketkasi, germaniyalik taniqli tennischi Aleksandr Zverev o‘zining uzoq yillik orzusiga erishib, «Rolan Garros-2026» turnirining bosh sovrinini baland ko‘tardi. Final uchrashuvi shu qadar murosasiz va dramatik kechdiki, u uzoq yillar davomida tennis ixlosmandlari tilidan tushmasligi shubhasiz.

Parij kortlarini larzaga solgan ushbu tarixiy finalning raqamlar va rekordlar aks etgan tafsilotlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali yaqindan tanishishingiz mumkin:

TARIXIY FINAL STATISTIKASI VA ULKAN RЕKORDLAR

Chempion va uning raqibi

Final uchrashuvining natijasi (setlar)

O‘yin davomiyligi va asosiy ko‘rsatkichlar

G‘oliblikning tarixiy ahamiyati

Aleksandr Zverev


(Dunyoning 3-raketkasi)



Flavio Kobolli

(Reytingda 14-o‘rin)

6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1



Zverev raqibini 5 set davom etgan marafonda mag‘lub etdi.

4 soat 16 daqiqa



• Zverev: 6 ta eys, 8/19 breyk-point.


• Kobolli: 6 ta eys, 3/8 breyk-point.

Zverev faoliyatida ilk bor «Katta dubulg‘a» turnirida zafar quchdi. U bungacha 3 bor finalda yutqazgandi.

Ushbu zafar evaziga Aleksandr Zverev so‘nggi 30 yil ichida «Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi musobaqalarda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan ilk germaniyalik erkak tennischi sifatida sport tarixiga o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi.

Parij kortlarida yangi tarix yaratildi

Joriy yilning 24 mayidan 7 iyuniga qadar davom etgan va umumiy mukofot jamg‘armasi kosmik 61 723 000 yevroni tashkil qilgan ushbu nufuzli turnir haqiqiy sensatsiyalarga boy bo‘ldi. Ayniqsa, final bahsida italiyalik yosh iste’dod egasi Flavio Kobollining ko‘rsatgan matonati tahsinga loyiq. Biroq tajriba va qat’iyat baribir o‘z so‘zini aytdi — Zverev hal qiluvchi beshinchi setda raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Musobaqaning ayollar o‘rtasidagi bahslarida esa rossiyalik yosh yulduz Mirra Andreyeva chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan edi.

Zamin sharhi: Aleksandr Zverevning bu g‘alabasi haqiqiy iroda va sabr-toqat tantanasidir. Faoliyati davomida uch marta «Katta dubulg‘a» finallarigacha yetib kelib, alamli mag‘lubiyatlarga uchragan, og‘ir jarohatlarni boshdan kechirgan sportchining bugun Parijda zafar quchishi tahsinga loyiq. U nemis tennisi afsonalari Boris Bekker va Shteffi Graflardan qolgan buyuk an’anani qayta tikladi va Germaniyaga 30 yillik tanaffusdan keyin erkaklar o‘rtasidagi bosh kubokni qaytardi. Flavio Kobolli esa mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, kelajakda katta yutuqlarga qodirligini isbotladi. Tennis malikasi va qirolini ushbu unutilmas zafar bilan tabriklaymiz!

«Rolan Garros» turnirining eng qiziqarli lahzalari, sport yulduzlarining hayotidagi kutilmagan yangiliklar va jahon sportiga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiMateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiBugun, 03:23O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?Bugun, 03:10O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 03:04Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiFlorentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiKecha, 18:54Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaAlexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaKecha, 18:32Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Kecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)