Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandi
Tennis olamining eng nufuzli va mahobatli musobaqalaridan biri — Fransiya Ochiq chempionati o‘zining kutilmagan va hayajonli yakuniga yetdi. Parijning mashhur ochiq grunt kortlarida o‘tgan ikki haftalik shiddatli bahslardan so‘ng, erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarining yangi qiroli aniqlandi. Sayyoramizning uchinchi raketkasi, germaniyalik taniqli tennischi Aleksandr Zverev o‘zining uzoq yillik orzusiga erishib, «Rolan Garros-2026» turnirining bosh sovrinini baland ko‘tardi. Final uchrashuvi shu qadar murosasiz va dramatik kechdiki, u uzoq yillar davomida tennis ixlosmandlari tilidan tushmasligi shubhasiz.
Parij kortlarini larzaga solgan ushbu tarixiy finalning raqamlar va rekordlar aks etgan tafsilotlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali yaqindan tanishishingiz mumkin:
TARIXIY FINAL STATISTIKASI VA ULKAN RЕKORDLAR
Chempion va uning raqibi
Final uchrashuvining natijasi (setlar)
O‘yin davomiyligi va asosiy ko‘rsatkichlar
G‘oliblikning tarixiy ahamiyati
Aleksandr Zverev
(Dunyoning 3-raketkasi)
Flavio Kobolli
(Reytingda 14-o‘rin)
6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1
Zverev raqibini 5 set davom etgan marafonda mag‘lub etdi.
4 soat 16 daqiqa
• Zverev: 6 ta eys, 8/19 breyk-point.
• Kobolli: 6 ta eys, 3/8 breyk-point.
Zverev faoliyatida ilk bor «Katta dubulg‘a» turnirida zafar quchdi. U bungacha 3 bor finalda yutqazgandi.
Ushbu zafar evaziga Aleksandr Zverev so‘nggi 30 yil ichida «Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi musobaqalarda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan ilk germaniyalik erkak tennischi sifatida sport tarixiga o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi.
Parij kortlarida yangi tarix yaratildi
Joriy yilning 24 mayidan 7 iyuniga qadar davom etgan va umumiy mukofot jamg‘armasi kosmik 61 723 000 yevroni tashkil qilgan ushbu nufuzli turnir haqiqiy sensatsiyalarga boy bo‘ldi. Ayniqsa, final bahsida italiyalik yosh iste’dod egasi Flavio Kobollining ko‘rsatgan matonati tahsinga loyiq. Biroq tajriba va qat’iyat baribir o‘z so‘zini aytdi — Zverev hal qiluvchi beshinchi setda raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Musobaqaning ayollar o‘rtasidagi bahslarida esa rossiyalik yosh yulduz Mirra Andreyeva chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan edi.
Zamin sharhi: Aleksandr Zverevning bu g‘alabasi haqiqiy iroda va sabr-toqat tantanasidir. Faoliyati davomida uch marta «Katta dubulg‘a» finallarigacha yetib kelib, alamli mag‘lubiyatlarga uchragan, og‘ir jarohatlarni boshdan kechirgan sportchining bugun Parijda zafar quchishi tahsinga loyiq. U nemis tennisi afsonalari Boris Bekker va Shteffi Graflardan qolgan buyuk an’anani qayta tikladi va Germaniyaga 30 yillik tanaffusdan keyin erkaklar o‘rtasidagi bosh kubokni qaytardi. Flavio Kobolli esa mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, kelajakda katta yutuqlarga qodirligini isbotladi. Tennis malikasi va qirolini ushbu unutilmas zafar bilan tabriklaymiz!
«Rolan Garros» turnirining eng qiziqarli lahzalari, sport yulduzlarining hayotidagi kutilmagan yangiliklar va jahon sportiga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…