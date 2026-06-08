O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?
Millionlab o‘zbek futbol ishqibozlarining nigohi okean ortiga — AQSH yashil maydonlariga qaratilgan. Tarixda ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etish arafasida turgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi mundial oldidagi eng so‘nggi va eng jiddiy nazorat o‘yinini o‘tkazishga shay turibdi. "Oq bo‘rilar"ning bugun tunda Yevropaning nomdor va mashhur grandlaridan biri bo‘lmish Niderlandiya terma jamoasiga qarshi kechadigan mahorat jangi yurtimizda haqiqiy futbol anshlagini boshlab bermoqda. Eng quvonarlisi, mazkur tarixiy va hayajonli to‘qnashuvni yurtimiz muxlislari o‘z uylarida, oila davrasida turib to‘liq jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.
Ushbu o‘ta shiddatli uchrashuvning boshlanish vaqti, translyatsiya qilinadigan telekanallar va terma jamoamizning JCH-2026 turniridagi guruhdoshlari haqidagi barcha tafsilotlar bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:
O‘ZBЕKISTON — NIDЕRLANDIYA BAHSINING EFIR VAQTI VA TRANSLYATSIYASI
To‘qnashuv boshlanadigan vaqt
Jonli efirda namoyish etuvchi telekanallar
JCH-2026 musobaqasidagi raqiblarimiz ("K" guruhi)
Toshkent vaqti bilan:
Bugun tunda, soat 23:45 da start oladi.
"Zo‘r TV" va "Futbol TV" telekanallari orqali o‘yin to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatiladi.
Portugaliya — Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi grand.
Kolumbiya — Janubiy Amerikaning shiddatli vakili.
Kongo DR — Afrika qit’asining baquvvat jamoasi.
Mahalliy telekanallarimiz tomonidan ushbu o‘yin translyatsiyasining yo‘lga qo‘yilishi tungi vaqt bo‘lishiga qaramay, millionlab vatandoshlarimizni ekran qarshisiga mixlashi shubhasiz.
Mundial oldidagi eng katta sinov va millionlar duosi
Fabio Kannavaro shogirdlari uchun Niderlandiyadek kuchli jamoa bilan kuch sinashish Jahon chempionati bahslari oldidan haqiqiy chiniqish va kamchiliklarni to‘g‘rilab olish uchun bebaho imkoniyatdir. Boisi, mundialning "K" guruhidan joy olgan vakillarimizni oldinda Portugaliya va Kolumbiya kabi dahshatli raqiblar kutmoqda. "Oq bo‘rilar"ning bugun yashil maydonda ko‘rsatadigan shiddatli futboli va taktik tayyorgarligi bizning dunyo birinchiligida qanday natijalarga qodir ekanimizni ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos ko‘zgu vazifasini o‘taydi.
Zamin sharhi: Bugun tunda butun O‘zbekiston uxlamaydi! Niderlandiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lsa-da, uning ahamiyati biz uchun rasmiy bahslardan kam emas. "Zo‘r TV" va "Futbol TV" telekanallarining ushbu bahsni jonli efirda olib berishi esa ishqibozlarimiz uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘ldi. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi yigitlarimiz bugun Yevropa yulduzlariga qarshi qanday o‘ynash kerakligini butun dunyoga ko‘rsatib qo‘yishlariga ishonamiz. Jahon chempionati boshlanishidan oldin Ronaldu va Kolumbiyaga qarshi qanday taktika tanlashni mana shunday uchrashuvlar belgilab beradi. Ekran qarshisida turib, "Oq bo‘rilar"ni bir tan, bir jon bo‘lib qo‘llab-quvvatlaymiz. Omad sizga, Vatan yigitlari!
Milliy terma jamoamizning Niderlandiya bilan bo‘ladigan o‘yinidan eng qaynoq reportajlar, uchrashuvdan keyingi ekspertlar tahlili va JCH-2026 musobaqasining eng eksklyuziv kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…