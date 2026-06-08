O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?

·72·Sport
O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?

Millionlab o‘zbek futbol ishqibozlarining nigohi okean ortiga — AQSH yashil maydonlariga qaratilgan. Tarixda ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etish arafasida turgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi mundial oldidagi eng so‘nggi va eng jiddiy nazorat o‘yinini o‘tkazishga shay turibdi. "Oq bo‘rilar"ning bugun tunda Yevropaning nomdor va mashhur grandlaridan biri bo‘lmish Niderlandiya terma jamoasiga qarshi kechadigan mahorat jangi yurtimizda haqiqiy futbol anshlagini boshlab bermoqda. Eng quvonarlisi, mazkur tarixiy va hayajonli to‘qnashuvni yurtimiz muxlislari o‘z uylarida, oila davrasida turib to‘liq jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Ushbu o‘ta shiddatli uchrashuvning boshlanish vaqti, translyatsiya qilinadigan telekanallar va terma jamoamizning JCH-2026 turniridagi guruhdoshlari haqidagi barcha tafsilotlar bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:

O‘ZBЕKISTON — NIDЕRLANDIYA BAHSINING EFIR VAQTI VA TRANSLYATSIYASI

To‘qnashuv boshlanadigan vaqt

Jonli efirda namoyish etuvchi telekanallar

JCH-2026 musobaqasidagi raqiblarimiz ("K" guruhi)

Toshkent vaqti bilan:


Bugun tunda, soat 23:45 da start oladi.

"Zo‘r TV" va "Futbol TV" telekanallari orqali o‘yin to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatiladi.

Portugaliya — Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi grand.



Kolumbiya — Janubiy Amerikaning shiddatli vakili.



Kongo DR — Afrika qit’asining baquvvat jamoasi.

Mahalliy telekanallarimiz tomonidan ushbu o‘yin translyatsiyasining yo‘lga qo‘yilishi tungi vaqt bo‘lishiga qaramay, millionlab vatandoshlarimizni ekran qarshisiga mixlashi shubhasiz.

Mundial oldidagi eng katta sinov va millionlar duosi

Fabio Kannavaro shogirdlari uchun Niderlandiyadek kuchli jamoa bilan kuch sinashish Jahon chempionati bahslari oldidan haqiqiy chiniqish va kamchiliklarni to‘g‘rilab olish uchun bebaho imkoniyatdir. Boisi, mundialning "K" guruhidan joy olgan vakillarimizni oldinda Portugaliya va Kolumbiya kabi dahshatli raqiblar kutmoqda. "Oq bo‘rilar"ning bugun yashil maydonda ko‘rsatadigan shiddatli futboli va taktik tayyorgarligi bizning dunyo birinchiligida qanday natijalarga qodir ekanimizni ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos ko‘zgu vazifasini o‘taydi.

Zamin sharhi: Bugun tunda butun O‘zbekiston uxlamaydi! Niderlandiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lsa-da, uning ahamiyati biz uchun rasmiy bahslardan kam emas. "Zo‘r TV" va "Futbol TV" telekanallarining ushbu bahsni jonli efirda olib berishi esa ishqibozlarimiz uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘ldi. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi yigitlarimiz bugun Yevropa yulduzlariga qarshi qanday o‘ynash kerakligini butun dunyoga ko‘rsatib qo‘yishlariga ishonamiz. Jahon chempionati boshlanishidan oldin Ronaldu va Kolumbiyaga qarshi qanday taktika tanlashni mana shunday uchrashuvlar belgilab beradi. Ekran qarshisida turib, "Oq bo‘rilar"ni bir tan, bir jon bo‘lib qo‘llab-quvvatlaymiz. Omad sizga, Vatan yigitlari!

Milliy terma jamoamizning Niderlandiya bilan bo‘ladigan o‘yinidan eng qaynoq reportajlar, uchrashuvdan keyingi ekspertlar tahlili va JCH-2026 musobaqasining eng eksklyuziv kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonNiderlandiyaAQSHCristiano RonaldoFabio Kannavaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaMourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaBugun, 04:01Aleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiAleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiBugun, 03:55Roy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiRoy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiBugun, 03:47Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiAleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiBugun, 03:31Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiMateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiBugun, 03:23O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)